Sinodalità. Non è Apostolica, è contro il Concilio e Mina il Magistero. Marian Eleganti.

Sinodalità e cattolicesimo dei comitati

In base alla mia esperienza personale, ogni vescovo siede in 10-20 commissioni (consigli, conferenze, fori, comitati, commissioni, gruppi di lavoro, gruppi specializzati, presìdi, associazioni ecc. ecc.) In questi gruppi, gli stessi affari e argomenti vengono negoziati e discussi in larga misura in composizioni sempre diverse. Inoltre, il vescovo ha molte riunioni, funzioni religiose, visite e molto altro: tutto sommato, un sovraccarico (overkill) di appuntamenti!

Domanda: Quando un vescovo decide effettivamente qualcosa da solo nella sua responsabilità davanti a Dio per la diocesi che gli è stata affidata? Nella maggior parte dei casi, segue le decisioni prese a maggioranza nei comitati sopra citati o nel back office dei donatori (almeno in Svizzera).

Tutti questi organismi sono in gran parte misti: Laici, ecclesiastici, esperti, donne e uomini vi siedono ed esercitano la loro influenza. Ciononostante, i laici sentono ancora di non avere voce in capitolo nelle decisioni. Ora questo apparato sinodale viene ulteriormente gonfiato. I vescovi corrono di appuntamento in appuntamento, di riunione in riunione, come un criceto sulla ruota. Le strutture li tengono in tensione. Gli attori di questo cattolicesimo dei comitati trascorrono ore e giorni al tavolo delle riunioni. Basta dare un’occhiata agli ordini del giorno per convincersi che parlo per esperienza e non esagero.

Così ora, oltre ai consigli già esistenti, sono all’ordine del giorno anche i consigli sinodali, in cui anche i laici devono ricevere o esercitare indistintamente le competenze di guida della Chiesa. Si sta lavorando diligentemente a un insieme di regole che sta già prevedibilmente minando la struttura sacramentale della Chiesa e la sua leadership. Le affermazioni contrarie non convincono. Il Regolamento interno dell’ultimo Sinodo parla in senso contrario.

Questa sinodalità è apostolica? No, non lo è. Siamo ancora sul terreno del recente Concilio? No, non lo siamo. Ricordiamo:

– Nella Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” (LG), il Concilio Vaticano II insegna a proposito dei vescovi: “Come membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, essi sono tenuti, per fondamento e precetto di Cristo, a prendersi cura della Chiesa universale” (23).

– Il Concilio insegna che i vescovi presiedono al posto di Dio il gregge di cui sono pastori: come maestri nell’istruzione, come sacerdoti nel culto sacro, come servitori nella guida (LG 20).

– Il Concilio insegna a proposito dei vescovi che “per nomina divina hanno preso il posto degli apostoli come pastori della Chiesa. Chi li ascolta ascolta Cristo, e chi li disprezza disprezza Cristo e colui che lo ha mandato” (LG 20).

– A proposito dei vescovi, il Concilio insegna che la consacrazione episcopale conferisce anche i ministeri dell’insegnamento e della guida insieme al ministero della santificazione. (LG 21). Tradotto in diritto canonico: “Solo i chierici possono ricevere i ministeri per il cui esercizio è richiesta l’ordinazione o l’autorità ecclesiastica” (CIC, c. 274).

– A proposito dei vescovi, il Concilio insegna che solo essi sono autentici maestri dotati dell’autorità di Cristo (LG 25) e che con la loro autorità organizzano l’amministrazione dei sacramenti. (LG 26).

– Sui vescovi il Concilio insegna che essi guidano le Chiese particolari loro assegnate come rappresentanti e inviati di Cristo con il consiglio, l’incoraggiamento e l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, e che questa potestà, che esercitano personalmente in nome di Cristo, appartiene loro come potestà propria, ordinaria e diretta. (LG 27).

– Il Concilio insegna che i vescovi, insieme al Papa e sotto la sua autorità, continuano l’opera di Cristo, pastore eterno, attraverso i secoli. “Perciò, per mezzo dello Spirito Santo loro comunicato, i vescovi sono diventati veri e autentici maestri della fede, sacerdoti e pastori” (CD 2).

– A proposito dei vescovi, il Concilio insegna che i vescovi scelti dalle varie regioni della terra assistono effettivamente il pastore supremo della Chiesa in un consiglio chiamato “Sinodo dei vescovi”. (CD 5)

– Il Concilio sostiene la differenza essenziale, non graduale, tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio dei vescovi e dei sacerdoti. (LG 10).

– Il Concilio insegna che i laici sono chiamati a collaborare con l’apostolato della gerarchia e possono essere chiamati dalla gerarchia a determinati ministeri ecclesiali che servono a fini spirituali (LG 33).

Sulla base di questi orientamenti, il diritto canonico stabilisce che solo coloro che hanno ricevuto l’ordinazione sacra sono autorizzati ad assumere il potere di guida che esiste nella Chiesa per nomina divina e che è chiamato anche potere di giurisdizione, ma che i laici possono partecipare all’esercizio di questo potere a norma del diritto. (CIC, can. 129 § 1 e § 2).

Tuttavia, questa partecipazione non significa che l’autorità episcopale sia estesa ai laici attraverso una sorta di divisione dei poteri nel governo della Chiesa in virtù di un diritto di voto egualitario, che siedono insieme ai vescovi nei concili sinodali e decidono insieme a questi ultimi su un piano di parità al tavolo delle riunioni (decisioni a maggioranza).

Questo non solo abbandona il terreno del Concilio, ma mina anche l’apostolicità e la sacramentalità del ministero di guida e lo neutralizza attraverso una sorta di parlamentarismo sinodale (la cosiddetta separazione dei poteri). Le conseguenze sono prevedibili.

Questo è ben noto nella Chiesa orientale.

Solo nell’Occidente latino il fuoco arde ancora.

