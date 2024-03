Sigmund Freud? Un’Altra Frode Massonica. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste considerazioni su Sigmund Freud. Buona lettura e condivisione.

Sigmund Freud? Un’altra frode massonica

Più volte ho scritto che la psicologia non è una scienza, ma qualche volta ci azzecca. Tuttavia, per azzeccare è assolutamente necessario evitare le teorie di Sigmund Freud, considerato il fondatore della psicoanalisi. Le biografie del neurologo pubblicate negli ultimi anni, corredate di scambi epistolari, non lasciano dubbi sulla sua personalità a dir poco inquietante.

Frederick Crews nel suo esauriente libro Freud: The Making of an Illusion, scrive che Freud fin dalla tenera età mirava alla fama e alla ricchezza, che perseguì senza sosta sostenendo un rimedio ciarlatano alla moda dopo l’altro. Quando le critiche giustificate rendevano la sua posizione insostenibile, si tirava indietro coprendo le sue tracce con affermazioni fuorvianti o addirittura completamente false su ciò che aveva fatto, per poi passare alla prossima miniera d’oro.

Scrivendo al suo amico e collaboratore Wilhelm Fliess nel 1890, Sigmund Freud spiegò che non poteva fare una visita perché era occupato in uno studio psichiatrico in difficoltà che abbindolava le donne della ricca società ebraica viennese: “la mia cliente più importante sta attraversando una specie di crisi nervosa e potrebbe guarire in mia assenza”. Freud non era ironico, come si potrebbe pensare. Egli dipendeva dalle ricchissime dame/pazienti per far soldi e rimanere in affari.

Cocainomane a fasi alterne per circa 15 anni, il misogino e cinico Freud non si fermò davanti a nulla. Quando si recò a Parigi per studiare con Jean-Martin Charcot, che gestiva un manicomio di donne sulle quali sperimentava e operava liberamente, egli partiva dal presupposto che l’isteria era causata dagli organi sessuali, i quali avrebbero creato comportamenti e disturbi corporei altrimenti inspiegabili.

Freud avrebbe portato il concetto di isteria a estremi inauditi nella sua pratica privata: Dolore alle gambe? Dipendenza da morfina? Asma? Freud curava i pazienti affetti da questi disturbi in base alla teoria dell’isteria, che tra la sua clientela si trasformò nell’ipotesi che all’origine di tutte le nevrosi ci fosse un trauma sessuale infantile, che egli chiamò “teoria della seduzione”. Ovvero, causato dalla bambina e non dal pedofilo, immaginario o meno. Se la paziente non riusciva a ricordare alcun trauma sessuale infantile, Freud lo “ricostruiva” insegnandole a idearne uno.

In una conferenza del 1896, tipicamente grandiosa ma priva di prove, affermava che la sua psicoanalisi aveva aiutato a svelare e riparare i traumi sessuali infantili in diciotto pazienti. Il discorso era così privo di standard clinici che uno scienziato di alto livello, Richard von Krafft-Ebing, disse: “Sembra una favola scientifica”. Freud rivelò in seguito, in una lettera a Fliess, di non aver curato nemmeno una persona.

Una delle tante storie dell’orrore che Crews documenta a lungo è relativa all’amico e collaboratore Fliess che, con l’incoraggiamento di Freud, quasi uccise una paziente i cui sintomi suggerivano che fosse una emofiliaca con una cisti ovarica. La operò al naso rimuovendo un pezzo di osso, sulla base della teoria strampalata chiamata “nevrosi da riflesso nasale”, secondo cui l’isteria genitale naturale delle donne era riconducibile alla cartilagine del naso.

Ma come mai, nonostante Freud fosse inviso e a volte ridicolizzato dai colleghi, è stato considerato, almeno fino ad alcuni anni fa, come un gigante della psicoanalisi? E chi lo sosteneva imbeccandolo delle più bieche teorie?

Stiamo parlando della B’nai B’rith (Figli dell’Alleanza). La loggia segreta fondata da Aaron Sinsheimer, nel Lower East Side di New York, il 13 ottobre 1843, insieme a dodici ebrei tedeschi di recente immigrazione.

Riprendo da Wikipedia di lingua inglese. “[…] Nonostante le sue origini fraterne e locali, il B’nai B’rith si pronunciò per i diritti degli ebrei fin dall’inizio della sua storia e utilizzò la sua crescente catena nazionale di logge come mezzo per esercitare un’influenza politica a favore dell’ebraismo mondiale. […] Il B’nai B’rith svolse anche un ruolo cruciale nella politica ebraica transnazionale. La successiva diffusione dell’organizzazione in tutto il mondo ne fece un centro nevralgico di comunicazione intraebraica e di impegno reciproco. […]. La Medaglia d’oro presidenziale viene assegnata dal B’nai B’rith ogni pochi anni per onorare l’impegno del destinatario nei confronti del popolo ebraico e dello Stato di Israele”.

Tra i destinatari figurano tra gli altri, John F. Kennedy, George H. W. Bush, all’ex cancelliere austriaco Franz Vranitzky, al primo ministro australiano John Howard, all’ex cancelliere tedesco Willy Brandt e agli ex presidenti degli Stati Uniti Harry S. Truman, Gerald R. Ford e Dwight D. Eisenhower.

Breve parentesi. Per avere un’idea dell’influenza, non solo politica, della B’nai B’rith, ricordiamo che dal Vaticano II in poi i papi hanno incontrato, con rispetto sconfinato, le delegazioni massoniche B’nai B’rith. Se i papi non hanno mai affrontato la discussione sulla divinità di Gesù Cristo, gli ebrei continuano l’odio bimillenario contro la Vergine Maria, Gesù Cristo e la Sua Chiesa. Tutto sommato, la Santa Sede crede di risolvere i problemi sociali del mondo, come ha più volte ampiamente dimostrato, vergognandosi di Gesù Cristo.

Tornando a Freud, il B’nai B’rith gli suggerì le proprie teorie, soprattutto il credo misogino attraverso la teoria sull’isteria e quella della seduzione infantile. Come vediamo, le bufale delle massonerie hanno modellato il pensiero nichilista e divisivo maschio/femmina degli ultimi tre secoli.

Per avere una ulteriore prova del sodalizio spirituale e affettivo tra Freud e massoneria ebraica, concludo riportando alcuni stralci del discorso scritto dallo psicoanalista austriaco alla loggia B’nai B’rith in occasione della celebrazione del suo settantesimo compleanno.

“Il Gran Presidente, gli Onorevoli Presidenti, i cari Fratelli:

Grazie per l’onore che mi avete fatto oggi. Sapete perché non posso rispondere a voce. […] Vorrei raccontarvi brevemente come sono diventato uno dei B’nai B’rith e cosa ho cercato tra di voi. […]

Ma c’erano altre cose che rendevano irresistibile l’attrazione dell’ebraismo e degli ebrei: molte forze emotive oscure, tanto più potenti in quanto così difficili da afferrare a parole, nonché la chiara consapevolezza di un’identità interiore, l’intimità che deriva dalla stessa struttura psichica. A questo si aggiunse presto l’intuizione che era solo la mia natura ebraica a dovermi ringraziare per due caratteristiche che si rivelarono indispensabili nel difficile percorso della mia vita. In quanto ebreo mi trovavo libero da molti pregiudizi che ostacolavano gli altri nell’uso del loro intelletto; e in quanto ebreo ero pronto a prendere il mio posto dalla parte dell’opposizione e a rinunciare a essere in buoni rapporti con la maggioranza compatta. Perciò divenni uno di voi, partecipai ai vostri interessi umanitari e nazionali, mi feci degli amici tra di voi e convinsi i pochi amici che mi erano rimasti a unirsi alla nostra società. Non si trattava in alcun modo di convincervi della veridicità delle mie teorie, ma in un momento in cui nessuno in Europa mi ascoltava e non avevo un solo seguace nemmeno a Vienna, mi avete concesso la vostra benevola attenzione. Lei (il B’nai B’rith) è stato il mio primo pubblico. […]”.

Agostino Nobile

