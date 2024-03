Artsakh, Nagorno: Pulizia Etnica degli Armeni. Lo Scandaloso Silenzio Internazionale. Mkhitaryan.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa intervista rilasciata a Strada Regina TV da Teresa Mkhtirayan, per parlare di una pulizia etnica ancora in corso e passata nel silenzio generale, quella degli armeni dell’Artsakh (Nagorno Karabagh). Buona lettura e condivisione.

Cosa dicono i cristiani dell’Artsakh ai cristiani dell’Occidente?

Perché c’è questo terribile silenzio internazionale sull’Artsakh?

Prima le persone dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo” avevano una specie di ammirazione nei confronti dell’Occidente, dell’Europa, delle organizzazioni internazionali, pensavano che fossero loro quelli grandi e importanti, pensavano che la Giustizia, Verità, i Veri Diritti degli uomini venissero da lì….

Invece adesso cominciano a capire che in fondo i governi dei paesi ricchi, importanti, le organizzazioni di prestigio, cercano solo il loro profitto, il loro interesse nei vari giochi politici.

D’altronde, la Giustizia, la Verità, il Coraggio, l’amore per il prossimo non vengono da un posto geografico … sono doni di Dio. Se si toglie Dio dalla vita e dalle decisioni, restano gli interessi umani, dove il più forte ‘divora’ il più debole.

E meno male che ci sono persone che capiscono che le cose più belle della vita non si comprano e non si vendono… e grazie di cuore a Francesco Muratore, il giornalista di Strada Regina, che ha messo in gioco la sua libertà per portar avanti la verità e per rompere il silenzio sull’Artsakh.

Siamo in Armenia, abbiamo preparato tantissimi pachi per i profughi, mettendo in ciascuno una cartolina per ogni famiglia, con su scritto ‘DIO PROVVEDERÀ’.

Siamo in Armenia, abbiamo preparato tantissimi pachi per i profughi, mettendo in ciascuno una cartolina per ogni famiglia, con su scritto 'DIO PROVVEDERÀ'.

Dio veramente provvederà per tutti quelli che sperano in Lui, ne sono sicura. Un abbraccio forte , Teresa

