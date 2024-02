Eventi e Incontri in Emilia e a Milano da Oggi ai Prossimi Giorni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni di incontri ed eventi, ci ha trasmette il prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e condivisione.

§§§

[1] SAN MARTINO IN RIO (RE), *OGGI* 29 FEBBRAIO 2024, ULTIMO GIORNO ISCRIZIONI AL VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO

Viaggio-pellegrinaggio a Paray Le Monial, Nevers, Ars e dintorni dal 25 al 28 aprile 2024.

Oggi, giovedì 29 febbraio 2024, è l’ultimo giorno per le iscrizioni e per raggiungere il gruppo minimo.

Gli indecisi si iscrivano! Programma e quote nel PDF allegato.

[2] REGGIO EMILIA, *DOMANI* VENERDI’ 1 MARZO 2024, ROVETO ARDENTE NEI PRIMI VENERDI’ DEL MESE

Primi venerdì del mese organizzati dal Rinnovamento nello Spirito Santo, fino a giugno 2024. PDF allegato.



[3] MILANO, *DOMANI* VENERDI’ 1 MARZO 2024, DON VINCENT NAGLE, “DAVANTI AL RE”

Dialogo con don Vincent sul suo ultimo libro “Davanti al Re. Sotto lo sguardo di Cristo”. PDF allegato



[4] BUDRIO DI CORREGGIO (RE), SABATO 2 MARZO 2024, 20.30, SERATA DI PREGHIERA

Veglia di preghiera di Quaresima, organizzata dal gruppo Kraljica Mira, Regina della Pace. PNG allegato.

[5] CARPI (MO), DOMENICA 3 MARZO 2024, 14.30, NINO GALLONI E FABIO CONDITI, “AGENDA 2030”

Seconda conferenza su Agenda 2030 dal titolo “L’oligarchia comanda il mondo per tenerci schiavi. Serve una nuova sovranità che ci liberi dal debito”. JPG allegato.

Consiglio anche l’iscrizione al canale “Un Mondo Positivo”

https://t.me/UnMondoPositivo

[6] BORGOTREBBIA (PC), DOMENICA 3 MARZO 2024, 17.00, PAOLO GULISANO, “TESTIMONIARE LA FEDE CON LA NARRATIVA”

Sottotitolo ” Una pedagogia del Bello, del Buono, del Bene”. Secondo incontro di formazione per le famiglie. JPG allegato.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] SABATO 2 MARZO 2024, ROSARIO DEL PRIMO SABATO DEL MESE A TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO (RE), ORE 21

Non ho una locandina, solo SMS. Sempre bello pregare vicino al Giardino di Maria.

§§§

