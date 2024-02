Speranza, la Vittima del Siero. E se 13.200% in Più di Danni al Cuore vi Sembrano Normali…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Andreottiano, ha postato ieri un commento che offriamo all’attenzione anche di chi non frequenta il forum di Stilum. E cogliamo l’occasione per rilanciare il video di un danneggiato da vaccino che non riesce a ottenere una risposta dall’ex ministro Speranza, in tour per la presentazione del suo libro. Buona lettura, visione e diffusione.

§§§

13200% di pericarditi in più, ma per i media e la larga maggioranza dei politici e dei professionisti del settore il vaccino è scienza e sicurezza.

Molti più stupri a causa degli stranieri, ma l’immigrazione è cosa giusta, doverosa e salutare e guai a sollevare un retropensiero.

Certe violenze patite in certe città da certe popolazioni non si possono biasimare pubblicamente, salvo scusarsene, mentre altre violenze patite da popolazioni non estranee agli interpreti delle attuali violenze bisogna ricordarle sempre.

Guerra in Europa: certi alleati non vogliono e non fanno il nostro bene, ma li serviamo contro i nostri interessi, e guai a riconoscere una qualche ragione ai nemici cattivi, che oltre tutto ci sarebbero molto più propizi da tanti punti di vista.

L’ambiente non sembra del tutto naturale, date le molte modalità che ci sono di manipolarlo, eppure dovremmo snaturarci per tutelarlo, mentre chi predica questa pseudo-religione sparge veleni i tutti i modi possibili.

Si ciancia ad ogni piè sospinto di diritti e di salute, ma è un diritto una pratica legale (l’aborto) che uccide esseri umani più di qualsiasi altra causa di morte… non contenti si cerca di favorire a più non posso l’eutanasia, ma questa robaccia è progresso e democrazia.

Un sedicente festival della canzone italiana, trasformato in sabba satanico non privo di riferimenti espliciti all’adorato, scatena polemiche sul dialetto napoletano di uno degli interpreti, mentre sembra tutto normale il resto, che da molti anni serve a propagandare il peggio che un popolo possa augurarsi di mostrare al mondo, ma vantandosene e tacciando di oscurantismo i critici.

Di certi veri Papi, recenti, si può dire peste e corna dopo averli disobbediti e ostacolati da vivi, mentre a un papa che potrebbe anche non esserlo e che semina lo scisma, si deve obbedienza per timore di uno scisma.

E si potrebbe continuare. Così va il mondo… Accorgersene non fa male. Solo così rivedremo la luce.

§§§

