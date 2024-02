L’Unione Europea, le Lobbies: Corrotti e Corruttori. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste considerazioni sullo stato di dittatura – esercitata dai burocrati non eletti della UE, degna succedanea delle peggiori caratteristiche dell’Unione Sovietica, e del dominio che tramite di essa viene esrecitato dalle corazzate della finanza mondiale. Buona lettura e condivisione.

§§§

Corruttori e corrotti

Le lobbies multimiliardarie, obbligando i lockdown e i sieri, hanno dimostrato ampiamente di possedere un potere illimitato su tutti i gangli sociali e politici, rendendosi responsabili di un democidio senza eguali nella storia. Per questo motivo sarà estremamente difficile che un potere così subdolo e pervasivo si arrenda davanti alle manifestazioni degli agricoltori.

La cosa che più temono le lobbies è la rabbia del popolo, che cercheranno di vanificare con intimidazioni di natura economica, con tecniche di psicologia delle folle, con infiltrazioni ad hoc per creare divisioni e, fosse necessario, qualche morto per terrorizzare e giustificare le violenze delle forze dell’ordine.

Come ho più volte scritto, nella storia non esiste un solo potere che sia crollato con le manifestazioni. Ammesso che vengano accolte le richieste degli agricoltori, non saranno sufficienti a fermare la mattanza anti umana pianificata da decine di anni dalle lobbies. Se poi, pur in ritardo, tutti i giorni i media parlano delle manifestazioni significa che hanno già azzoppato le proteste, magari con qualche promessa risibile.

Gli agricoltori sono tra le pochissime classi sociali che potrebbero davvero dare a una svolta alle distruzioni socio politiche in atto. Ma invece di limitare le richieste ai loro particolari interessi, vorremmo che gridassero e scrivessero sui cartelli esposti nei trattori quello che asseriscono i più autorevoli scienziati del mondo. Il cambiamento climatico è una bufala siderale. Ovvero, il principale e falso motivo per imbrogliare gli agricoltori e il popolo per limitare le libertà che rendono umani e farci mangiare insetti e carni in 3D.

Autorevoli climatologi e scienziati hanno smentito la bufala climatica. Tra tutti ricordo il premio Nobel Carlo Rubia https://www.youtube.com/watch?v=2G-7xykTO14 e il fisico Antonino Zichichi, che smentiscono con numeri alla mano la menzogna siderale sul cambiamento climatico: https://ilgiornaledellambiente.it/zichichi-la-causa-del-cambiamento-climatico-e-il-sole/

Tutti i guai partono dall’ecologismo, una ideologia che fa impallidire il comunismo e il nazismo messi assieme. Ma poi, nessuno si chiede perché Bill Gates e George Soros sono i maggiori latifondisti? https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/economia/bill-gates-si-butta-sui-terreni-e-diventa-il-piu-grande-contadino-damerica/ – https://seekingalpha.com/article/290082-why-is-george-soros-selling-his-gold-and-buying-farmland. Sarebbe, dunque, opportuno svegliarsi e andare dritti al cuore del problema.

Inoltre, ammesso che gli agricoltori vincano il braccio di ferro con i personaggi non eletti di Bruxelles, dovremmo sapere che una società non si avvelena solo col cibo. Parlo delle politiche guerrafondaie, dell’immigrazione illegale che sta letteralmente distruggendo il tessuto sociale italiano e occidentale. Sono le stesse lobbies che hanno messo in discussione, come hanno più volte confermato, il concetto di uomo/donna con la dittatura genderista, e il concetto di adulto/bambino per promuovere la pedofila. Non facciamoci illusioni, i diritti umani cristiani, ripresi dalle costituzioni occidentali, potranno essere rispettati solo quando i corruttori e i corrotti saranno processati.

Agostino Nobile

§§§

