La Terra è sempre più Verde. Inverdimento Globale Indiscutibile. Pro Memoria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Forse qualcuno dei miei lettori è abbastanza vecchio per ricordare le grida di allarme per la deforestazione dell’Amazzonia, “il polmone del mondo”, e in generale per la scomparsa degli alberi. Beh, anche quello, come la quasi totalità degli strilli ecologici, si è rivelato un allarme infondato, a quanto pare…Buona lettura e diffusione.

§§§

“L’inverdimento GLOBALE è un fatto INDISCUTIBILE”

… causato dai recenti aumenti dell’anidride carbonica atmosferica … 55% della massa terrestre globale ha rivelato un “tasso accelerato” di crescita della vegetazione [ Global Ecology and Conservation ] … solo il 7,3% che mostra un aumento del declino o “imbrunimento” … è un fatto scomodo che viene spesso ignorato dalla scienza climatica tradizionale … ci sono stati addirittura tentativi di suggerire che l’inverdimento abbia rallentato o invertito la rotta … È noto che il pianeta è diventato più verde almeno dal 1980 … “l’inverdimento globale è un fatto indiscutibile” … la fertilizzazione con CO2 ha dominato le tendenze LAI [ Leaf Area Index ] che stanno sia aumentando che accelerando … la “tendenza della siccità” ha solo rallentato l’inverdimento globale … “ben lungi dall’innescare l’imbrunimento“ … l’inverdimento ha accelerato dal 2000 nel 55,5% del globo … Una crescita sana può essere osservata anche nella regione amazzonica … nell’Africa orientale equatoriale … Roy Spencer, scienziato senior della NASA: “Sebbene la CO2 sia necessaria per l’esistenza della vita sulla Terra, nell’atmosfera terrestre ce n’è ben poca” … ci sono tentativi di impedire l’immissione di CO2 nell’atmosfera … il recente piccolo rimbalzo della temperatura dalla Piccola Era Glaciale è stato quasi del tutto benefico … l’energia degli idrocarburi ha consentito agli esseri umani di costruire protezioni migliori contro Madre Natura … le morti per disastri naturali sono crollate di oltre il 95% negli ultimi 100 anni … La crescita della barriera corallina è aumentata vertiginosamente negli ultimi tempi … Sembra che il ghiaccio marino artico abbia iniziato una tendenza ciclica ascendente … riportare la CO2 ai livelli pre-industriali porterebbe a un calo del 18% nella produzione di molti prodotti alimentari di base a livello mondiale … Gli attuali livelli di CO2 nell’atmosfera sono di circa 420 parti per milione (ppm) … ci sarebbe un aumento del 30-50% della fotosintesi con CO2 in un intervallo tra 451 e 720ppm … porterebbe ad un aumento del 25% della resa agricola … hanno guardato in particolare l’orzo e hanno riscontrato un aumento della resa del 54% se la CO2 aumentasse a 700 ppm … il Dr. Patrick Moore, che ha contribuito a fondare Greenpeace negli anni ’70 … Attende con ansia il giorno in cui i governi si incontreranno per firmare trattati che promettono di aumentare le loro emissioni di carbonio. Fonte in inglese Fonte in Italiano §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

