Morti in Eccesso, Siero anti-Covid: Studio Prova Nesso di Causalità. The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Un nuovo studio condotto su 17 Paesi ha riscontrato un “sicuro legame causale” tra i picchi di mortalità per tutte le cause e la rapida diffusione dei vaccini COVID-19 e dei booster.

I ricercatori della Correlation Research in the Public Interest, con sede in Canada, hanno scoperto che più della metà dei Paesi analizzati non ha registrato un aumento rilevabile della mortalità per tutte le cause dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato una pandemia globale l’11 marzo 2020 – fino a quando non sono stati introdotti i vaccini e i booster COVID-19.

Hanno inoltre scoperto che tutti i 17 Paesi, che rappresentano il 10,3% della popolazione globale, hanno registrato un aumento senza precedenti della mortalità per tutte le cause che corrisponde direttamente all’introduzione dei vaccini e dei richiami.

Attraverso un’analisi statistica dei dati sulla mortalità, gli autori hanno calcolato che il rischio di tossicità fatale per iniezione aumenta significativamente con l’età, ma è in media di 1 decesso ogni 800 iniezioni in tutte le età e in tutti i Paesi.

In base a questo calcolo, con 13,5 miliardi di iniezioni somministrate fino al 2 settembre 2023, i ricercatori hanno stimato che ci saranno 17 milioni di morti per la vaccinazione COVID-19 (± 500.000) a livello globale dopo l’introduzione del vaccino.

“Ciò corrisponderebbe a un evento iatrogeno di massa che ha ucciso lo 0,213 (± 0,006) % della popolazione mondiale e non ha impedito in modo misurabile alcun decesso”, hanno scritto gli autori.

Questo numero, hanno osservato, è 1.000 volte più alto di quanto precedentemente riportato nei dati degli studi clinici, del monitoraggio degli eventi avversi e delle statistiche sulle cause di morte ricavate dai certificati di morte.

La mortalità per tutte le cause (ACM) – una misura del numero totale di decessi per tutte le cause in un determinato periodo di tempo per una data popolazione – è il dato più affidabile utilizzato dagli epidemiologi per individuare e caratterizzare gli eventi che causano la morte e per valutare l’impatto a livello di popolazione dei decessi per qualsiasi causa, scrivono gli autori.

A differenza di altre misure, i dati dell’ACM non sono suscettibili di pregiudizi di segnalazione o di valutazioni soggettive della causa di morte. Qualsiasi evento, da un disastro naturale come un terremoto a un’ondata di malattie stagionali o pandemiche, compare nei dati ACM.

Utilizzando le metodologie sviluppate nella loro precedente ricerca sul COVID-19 e sulle vaccinazioni in India, Australia, Israele, Stati Uniti e Canada, gli autori hanno utilizzato le variazioni dei tassi di mortalità per tutte le cause per identificare i decessi associati alla vaccinazione di massa.

Rancourt ha dichiarato a The Defender che dopo aver identificato la correlazione “sbalorditiva” tra vaccini, richiami e aumento della mortalità per tutte le cause in quei cinque Paesi, gli autori hanno cercato altri Paesi che avessero dati simili in modo da poter ripetere l’analisi per determinare se si fosse verificata la stessa sincronicità.

Hanno seguito e analizzato statisticamente la relazione temporale tra i picchi dei tassi nazionali di mortalità per tutte le cause, stratificati per età dove i dati erano disponibili, e il periodo della pandemia COVID-19 e il lancio di vaccini e richiami.

L’eccesso di mortalità è un termine usato in epidemiologia e salute pubblica che si riferisce al numero di decessi per tutte le cause durante una crisi al di sopra di quanto ci si sarebbe aspettati di vedere in condizioni “normali”, secondo Our World in Data.

“Questi risultati sembrano confermare le argomentazioni avanzate da biologi come Mike Yeadon e Sucharit Bhakdi, secondo cui i pericoli di reazioni autoimmuni avverse aumenterebbero con ogni successiva esposizione alla trasfezione”, ha dichiarato J. Jay Couey, scienziato del personale della Childrens’ Health Defense.

Fattori come le malattie stagionali possono complicare l’analisi dei tassi di mortalità per tutte le cause, perché i decessi per malattie come quelle respiratorie tendono a raggiungere il picco in inverno.

Per eliminare la stagionalità come possibile fattore di confondimento, i ricercatori di Correlation hanno esaminato tutti i dati disponibili per i Paesi che hanno introdotto i vaccini ma in cui non c’era fluttuazione stagionale (Paesi equatoriali) o i vaccini/booster sono stati introdotti durante l’estate e quindi gli effetti del lancio potevano essere visti più chiaramente.

Questi Paesi, tutti situati nella regione equatoriale o nell’emisfero meridionale, dove il lancio è avvenuto in estate, comprendono Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Malesia, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Sudafrica, Suriname, Thailandia e Uruguay.

Gli autori stanno lavorando per estendere l’analisi a tutti i Paesi del mondo in cui sono disponibili i dati, ha dichiarato Rancourt a The Defender.

In nove dei 17 Paesi analizzati, non si è registrato “un eccesso di mortalità rilevabile nell’anno circa che intercorre tra l’annuncio della pandemia, l’11 marzo 2020, e l’inizio del rollout del primo vaccino in ciascun Paese”, si legge nel documento.

In Australia, Malesia, Nuova Zelanda, Paraguay, Filippine, Singapore, Suriname, Thailandia e Uruguay, l’eccesso di mortalità è apparso solo dopo l’introduzione del vaccino.

Negli altri otto Paesi – Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica – l’eccesso di mortalità è stato osservato prima dell’introduzione del vaccino.

Tuttavia, i ricercatori hanno dichiarato: “In tutti i 17 Paesi, la vaccinazione è associata a un regime di elevata mortalità e non vi è alcuna associazione temporale tra la vaccinazione COVID-19 e la riduzione proporzionale dell’ACM”.

Inoltre, tutti i 17 Paesi hanno mostrato una forte correlazione con tassi più elevati di ACM all’inizio del 2021, dopo il lancio iniziale del vaccino, e all’inizio del 2022, quando sono stati lanciati i booster.

Gli autori sottolineano che, laddove erano disponibili dati stratificati per età, si sono verificate “notevoli associazioni temporali” tra il rapido lancio della prima dose e del richiamo e i picchi immediati di mortalità per tutte le cause, e la transizione verso quello che Rancourt ha definito “un nuovo regime di mortalità, in cui la mortalità è rimasta elevata per molto tempo”.

Il documento include relazioni, grafici e analisi dei dati con diversi metodi che mostrano le relazioni temporali tra l’annuncio della pandemia, i vaccini e i picchi di mortalità per tutte le cause per ogni singolo Paese.

Transizioni tra regimi di mortalità – ACM per tempo (blu), somministrazione di vaccini per tempo (arancione) e ACM media per tempo (rosso). La data di dichiarazione della pandemia dell’11 marzo 2020 è indicata da una linea grigia verticale in ogni pannello. Le fonti dei dati sono specificate nell’Appendice A dello studio. Credito: Rancourt, Baudin, Hickey e Mercier.

Causalità, non solo correlazione

Gli autori sostengono che le prove raccolte supportano un legame causale tra i vaccini e gli alti tassi di mortalità.

In primo luogo, citano studi autoptici, monitoraggio degli eventi avversi e pubblicazioni peer-reviewed, studi sulle patologie indotte dai vaccini, analisi degli eventi avversi negli studi clinici dell’industria e pagamenti da parte dei programmi globali di indennizzo per lesioni da vaccino, che insieme dimostrano che i vaccini COVID-19 hanno causato molti decessi individuali.

Poi indicano diversi studi a livello di popolazione, comprese le loro ricerche precedenti, che hanno dimostrato un probabile nesso causale.

Inoltre, citano i principi dell’immunologia che spiegano i meccanismi dei gravi danni provocati dai vaccini COVID-19.

Gli autori hanno anche affrontato e scartato diverse spiegazioni alternative proposte per i picchi di ACM, tra cui il fatto che tali cambiamenti siano dovuti a variazioni stagionali, ondate di calore, terremoti, conflitti, contromisure COVID-19, condizioni di salute sottostanti o la comparsa di varianti COVID-19.

I ricercatori sostengono che le “ondate” di varianti COVID-19 non possono spiegare i picchi, scrivono.

Perché ciò si verifichi, le nuove varianti dovrebbero causare picchi e impennate di mortalità simultanei in 17 Paesi, “un evento statisticamente impossibile se accettiamo le teorie delle mutazioni virali spontanee e della diffusione per contatto delle malattie respiratorie virali; inoltre, tutti i picchi di mortalità risultanti avrebbero la straordinaria coincidenza di verificarsi proprio in concomitanza con il lancio dei richiami del vaccino”.

Gli autori hanno concluso che la forte correlazione tra l’introduzione dei vaccini e i nuovi regimi più elevati di ACM dimostra la causalità, secondo i criteri di “esperimento, temporalità e coerenza” stabiliti dal dottor John Ioannidis in un documento del 2016.

Lo stesso fenomeno, scrivono, viene osservato in contesti geografici e di età diversi (esperimento), l’aumento della mortalità per tutte le cause è sincrono con l’introduzione dei vaccini (temporalità) e il fenomeno è qualitativamente lo stesso ogni volta che si verifica (coerenza).

Questi risultati “conclusivi” contraddicono le comuni affermazioni secondo cui i vaccini, nonostante i loro effetti negativi, avrebbero effettivamente salvato delle vite.

Gli autori scrivono invece che:

“Nella nostra ampia ricerca sull’ACM non abbiamo trovato alcuna prova che i vaccini COVID-19 abbiano avuto un effetto benefico. Se i vaccini prevenissero la trasmissione, l’infezione o la malattia grave, allora si dovrebbe registrare una diminuzione della mortalità in seguito all’introduzione del vaccino, e non un aumento, come in ogni gruppo di età anziana osservato e sottoposto a rapidi richiami”.

Al contrario, lo studio ha confermato le precedenti scoperte degli autori, secondo cui il vDFR cresce esponenzialmente con l’età. Hanno riscontrato che il rischio di morire a causa dell’iniezione di COVID-19 raddoppiava ogni 4-5 anni di età, ovvero circa la metà dell’età di raddoppio della morte per tutte le cause di mortalità, compresi cancro, polmonite e malattie cardiache.

I ricercatori hanno riscontrato valori elevati e dipendenti dall’età di vDFR negli anziani, che comprendevano, ad esempio, un tasso dello 0,55% (un decesso ogni 180 iniezioni) per le persone di 80 anni e oltre in Israele e del 5% (un decesso ogni 20 iniezioni) per le persone di 90 anni e oltre in Cile e Perù.

Ciò significa, affermano gli autori, che non c’è e non c’è mai stato alcun dato sul rischio di mortalità stratificato per età a sostegno delle politiche di salute pubblica che hanno dato priorità agli anziani per la vaccinazione.

“Dare priorità agli anziani per la vaccinazione COVID-19, in assenza di dati rilevanti, è stato imprudente”.

