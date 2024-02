La révolte des agriculteurs, dernière chance contre la tyrannie des milliardaires. Mgr Viganò.

Le plan criminel mondialiste veut détruire l’agriculture traditionnelle, l’élevage et la pêche, pour forcer les gens à consommer des aliments artificiels produits par les multinationales. Et ce sont les grands fonds d’investissement et le Word Economic Forum qui font pression sur les parlements pour imposer une “transition” dévastatrice et inhumaine. J’exprime toute ma solidarité et mes encouragements aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux chauffeurs routiers et à tous ceux qui les soutiennent. Il ne s’agit pas de n’importe quelle manifestation : c’est peut-être la dernière chance qu’ont les peuples de rétablir leurs droits et de se libérer de la tyrannie d’une minorité de milliardaires criminels que personne n’a élus et qui prétendent décider de ce que nous devons penser, acheter, manger, apprendre, avec quels médicaments nous devons être soignés, comment et si nous pouvons voyager. Et tout cela sur la base de mensonges et de chantages : il n’y a aucune urgence climatique, sanitaire ou énergétique. La seule véritable urgence est la trahison des dirigeants – et de la Hiérarchie de l’Église Catholique elle-même – au détriment de l’ensemble de l’humanité. La corruption et l’asservissement de toute la classe politique, la censure des médias, le silence de la justice et la complicité des forces de l’ordre et de l’armée face à ce coup d’État sont scandaleux. Il est temps que les peuples revendiquent avec courage et fermeté leurs droits naturels et inaliénables, mis en danger par le coup d’État mondial du WEF. La démission de ceux qui nous gouvernent au nom d’une élite subversive et contre le peuple doit être exigée. Accompagnons par la prière ceux qui sont en train de lutter contre le Nouvel Ordre Mondial : que la couronne du Rosaire soit la chaîne spirituelle qui nous unit. Le Seigneur accompagne, protège et bénisse ceux qui sont en train de se réveiller avant qu’il ne soit trop tard.