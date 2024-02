Aborto Volontario Prima Causa di Morte nel Mondo. 44,6 Milioni. LifeSiteNews.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia.

L’aborto è rimasto la prima causa di morte al mondo per il quinto anno consecutivo nel 2023, nonostante l’annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022 abbia intaccato il contributo degli Stati Uniti a questo totale.

L’anno scorso sono stati commessi più di 44,6 milioni di aborti in tutto il pianeta, secondo il Worldometer, una risorsa apartitica che traccia e stima le statistiche in tempo reale su un’ampia varietà di argomenti, basandosi su dati provenienti da fonti come le Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e altre ancora.

Questo totale è superiore al numero di decessi attribuiti alle altre sette cause di morte – malattie trasmissibili, cancro, fumo, uso di alcol, HIV/AIDS, incidenti stradali e suicidio – messe insieme.

“Il Worldometer ha calcolato che i decessi totali nel 2023 saranno più di 60,6 milioni”, osserva il Christian Post. “Tuttavia, questa cifra non include l’aborto come forma di morte. Se gli aborti fossero stati conteggiati come morti nelle statistiche, i decessi dello scorso anno avrebbero superato i 100 milioni, e gli aborti avrebbero rappresentato più del 40% di essi”.

Negli Stati Uniti, 14 Stati attualmente vietano tutti o la maggior parte degli aborti, e i dati disponibili finora indicano che le leggi pro-vita ora applicabili potrebbero effettivamente cancellare circa 200.000 aborti all’anno.

In risposta, gli alleati dell’aborto perseguono una varietà di tattiche per preservare l'”accesso” all’aborto, come l’inserimento di “diritti” all’aborto nelle costituzioni statali, il facile accesso alle pillole abortive, la protezione legale e il sostegno finanziario dei viaggi interstatali per l’aborto, la costruzione di nuove strutture abortive vicino ai confini condivisi da Stati pro-vita e pro-aborto e la creazione di Stati liberali come santuari per coloro che vogliono eludere o violare le leggi dei vicini più pro-vita.

Il presidente Joe Biden ha invitato il Congresso a codificare un “diritto” all’aborto nella legge federale, che non solo ripristinerebbe, ma espanderebbe lo status quo della Roe, rendendo illegale per gli Stati approvare praticamente qualsiasi legge pro-vita. Le elezioni del 2024 determineranno se i Democratici manterranno la Casa Bianca e se manterranno o guadagneranno abbastanza seggi al Congresso per far sì che ciò accada.

Negli Stati Uniti, la mancanza di standard uniformi da uno Stato all’altro limita da tempo la possibilità di conoscere con precisione l’entità e i dettagli del ricorso all’aborto. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) riconoscono di raccogliere solo i dati sull’aborto presentati volontariamente dagli Stati, i cui requisiti di segnalazione (se ne hanno) variano in modo significativo. La California, il Maryland e il New Hampshire – tre Stati popolosi e decisamente favorevoli all’aborto – storicamente non hanno fornito alcun dato, limitando ulteriormente la comprensione da parte dell’opinione pubblica della frequenza di fenomeni quali l’aborto tardivo e le complicazioni dell’aborto.

