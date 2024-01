Studio USA. Siero Determinante per Miocarditi, Ricoveri e Morte. Pro Memoria.

… negli Stati Uniti, milioni di individui hanno segnalato eventi avversi (AE)

Determinanti della miocardite indotta dal vaccino COVID-19

Astratto

Sfondo: A seguito del lancio di Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 e Janssen Ad26. COV2. S iniezioni di malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli Stati Uniti, milioni di individui hanno segnalato eventi avversi (AE) utilizzando il sistema di segnalazione degli eventi avversi del vaccino (VAERS). L’obiettivo di questa analisi è descrivere i dati sulla miocardite nei VAERS e nei vaccini COVID-19 come potenziali determinanti della miocardite.

Metodi: Abbiamo utilizzato i dati VAERS per esaminare la frequenza della segnalazione della miocardite dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa e l’abbiamo confrontato con i valori storici nei dati di somministrazione del vaccino VAERS e COVID-19 dal database Our World in Data. Abbiamo esaminato i rapporti di miocardite in VAERS nel contesto di sesso, età e dose. L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il ttest di Student per determinare le differenze statisticamente significative tra le età tra gli eventi avversi della miocardite (AE) e il test chi-quadrato per determinare le relazioni tra variabili categoriche con significatività statistica.

Risultati: Abbiamo scoperto che il numero di segnalazioni di miocardite in VAERS dopo la vaccinazione COVID-19 nel 2021 era 223 volte superiore alla media di tutti i vaccini combinati negli ultimi 30 anni. Ciò ha rappresentato un aumento del 2500% del numero assoluto di rapporti nel primo anno della campagna quando si confrontano i valori storici prima del 2021.

I dati demografici hanno rivelato che la miocardite si è verificata di più nei giovani (50%) e nei maschi (69%). Un totale del 76% dei casi ha portato a cure di emergenza e ospedalizzazione. Del totale dei rapporti di miocardite, 92 individui sono morti (3%). La miocardite era più probabile dopo la dose 2 (p < 0,00001) e gli individui di età inferiore ai 30 anni avevano maggiori probabilità rispetto agli individui di età superiore ai 30 anni di acquisire la miocardite (p < 0,00001).

Conclusione: La vaccinazione COVID-19 è fortemente associata a un grave segnale di sicurezza avverso della miocardite, in particolare nei bambini e nei giovani adulti con conseguente ospedalizzazione e morte. Ulteriori indagini sui meccanismi sottostanti della miocardite indotta dal vaccino COVID-19 sono indispensabili per creare strategie di mitigazione efficaci e garantire la sicurezza dei programmi di vaccinazione COVID-19 in tutte le popolazioni.