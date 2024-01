Roma , Naso all’Aria…Quante Madonnelle! Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questi tratti di acquarello sulla città più bella del mondo (autostazione, da non romano…). Ne approfittiamo per ricordarvi l’ultima opera libraria di Benedetta, proprio su Roma, RomaAmor. Buona lettura e diffusione.

§§§

Roma, naso all’aria

Se vi capiterà, un giorno, di scendere alla stazione Cavour della metro B, alzate lo sguardo e il naso all’aria per non perdervi alla vostra sinistra, incastonata in un elegante palazzo color meringa, l’edicola messa a ricordo di una Chiesa che non c’è più: San Salvatore alle Tre immagini (s’intende della Trinità).

Per capire come erano gli uomini d’un tempo (non tutti eh!), pieni di devozione e innamorati del Signore, basta dire che l’edicola, divisa in quattro parti, fu restaurata a sue spese da un certo Stefano Coppo di San Gimignano. Ed ecco come si presenta: in alto, il nome del Pontefice regnante, che è Alessandro VI, poi la scritta Subura sormontata da una corona. C’è poi la storia in latino del nostro signor Coppo e in basso lo stemma del medesimo, con una coppa, un fiore nascente e due stelle.

Ecco io mi sono perduta in questa edicola, stamattina, e poi, avendoci preso gusto a non guardar più in basso, verso terra, e restando a naso all’aria sono riuscita a contar le Madonnelle che splendono lungo la Via Urbana e che, in tutti questi anni miei da monticiana, non avevo veduto mai. Tenendo dunque ben sollevati gli occhi ecco, a sinistra – andando dalla stazione della metro verso il Viminale – una Madonnina in cotto che tiene un poco discosto il Bambino che in mano tiene, credo , dei fiori; più avanti, due immagini di lei, la nostra mamma in cielo, un poco logore e maltenute per via anche del rampicante stento che abbraccia, soffocandolo un poco, tutto il palazzo. Proseguo oltre e mi sorride un’Incoronata, con il Bambino Lui pure Re, e tutto in maiolica azzurra e sormontata da fiori e frutta. Sì, in stile Della Robbia. Ce n’è anche un’altra simile, più avanti, sul lato opposto, ma in questa Madonnella mi pare di scorgere anche San Giovannino bambino! Bellissima è un’Annunciazione, che si presenta ampia su un palazzo sbandierato e color ocra, in cui il fremito dell’Arcangelo e dello Spirito Santo sposta in turbine il volto e gli abiti della Vergine. Mi ricorda un quadro di Lorenzo Lotto in cui oltre a una Madonnina spaventata c’era anche un gatto a pelo ritto e con la gobba.

Ora non ricordo, non avevo, con me stamattina il mio prezioso taccuino rosa dove annoto questo e quello e ciò che vedo con gli occhi del cuore, ma mi pare che ce ne sia anche un’altra, di cotto anche questa, e bellissima. Ma non sono sicura. Ho finito, torno sui miei passi e mentre cammino due signore sono davanti a una vetrina, gli occhi incollati a gonne, giacche e pantaloni.

Un bambino, che è poco più avanti al seguito, credo, del papà, corre loro incontro e sbotta: “Ma vi fermate ogni secondo!”. Sì, rido tra me per l’esplosione di allegria di quel broncetto gaio, si fermano le signore, ma con gli occhi sempre bene a terra e mai che il naso spolveri lassù l’azzurro. Oh quanto vorrei che la devozione tornasse ad abitare il cuore delle persone e illuminasse i volti arcigni che tengono lo sguardo sempre basso, diretto solo alle veniali cose del mondo…

§§§

