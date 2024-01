La Soluzione a Due Stati del Politico Corrotto. Alessandro Orsini.

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per portare alla vostra attenzione questo breve post scritto dal professor Alessandro Orsini sulla sua pagina Facebook. Buona lettura e condivisione.

Ogni volta che Israele compie una mega strage, come quella odierna contro un rifugio Onu e contro la folla in attesa di aiuti, c’è sempre un politico italiano stra-corrotto che dice: “Soluzione a due Stati!”.

Ma, caro politico italiano corrotto, come credi di poter creare uno Stato palestinese se prima non fermi il genocidio a Gaza?

Siccome il tipico politico corrotto non ha il corraggio di dire: “Basta genocidio a Gaza per mano d’Israele”, allora dice: “Presto, fate presto! Soluzione a due Stati!”.

Se, con il massacro in corso, sentirete un politico o un ministro italiano dire: “Dobbiamo rilanciare la soluzione a due Stati”, potrete dirgli queste parole: “Lei è un gran corrotto, secondo Orsini”. Il ministro, il senatore, il deputato o il presidente di Regione, non potrà querelarvi se userete questa formula. Usando questa formula, gli darete del corrotto, ma tecnicamente non sarete querelabili.

