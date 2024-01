È l’Ora dell’Anticristo? Le Lettere di Due Lettori.

UNA CUM…SANT’AGOSTINO CI SPIEGA TUTTO!

(…e manda in frantumi le fantasie di Cionci-Minutella)

“Il potere di battezzare rimaneva in Cristo. Pertanto battezzavano i suoi discepoli, tra i quali c’era anche Giuda. Quelli che battezzò Giuda non furono battezzati da Giuda bensì da Cristo. Così pure quelli che furono battezzati da un ubriaco, un omicida, un adultero, se il Battesimo era di Cristo, da Cristo furono battezzati.”

In questo caso si parla del sacramento del battesimo, ma equivale benissimo per la Santissima Eucaristia come per i restanti sacramenti. Non fatevi ingannare amici!

Per essere ancora più chiari:

«La Parola è efficace perché è parola di Cristo affidata alla Chiesa. Perciò, Cristo è il soggetto attivo dei sacramenti: “Sia che battezzi Pietro, è Cristo che battezza; sia che battezzi Paolo, è Cristo che battezza; sia che battezzi Giuda, è Cristo che battezza” (In Joan. Ev. 5,6). A Cristo compete la “potestas”, al ministro umano il “ministerium”. »

Con questo risolve il problema della validità e efficacia del sacramento nonostante l’indegnità del ministro.

Il mistero dell’ora presente non va scandagliato con pseudo teorie e codici che solo Cionci sa risolvere…ma con estrema serietà va vissuto con preghiera, riparazione ed espiazione.

Parliamoci chiaro, se siamo tutti d’accordo che stiamo vivendo nel tempo della “passione della Chiesa” allora dovremmo convenire che appelli, letterine e raccolta firme a ben poco serviranno…Occorre solo tanta preghiera, riparazione ed espiazione. Offrire e soffrire!

Insistere in altre vie permettetemi è un voler fare i conti in tasca a Dio e alla Sua Provvidenza! Inutile dibattersi e contorcersi perché sia chiaro anche questo momento di tenebre è “provvidenza di Dio”.

Ricordate cosa disse Nostro Signore a Pietro quando quest’ultimo tentato esclamò: La passione e la morte in Croce non ti accadrà mai! Lo etichettò come satana!

È così fanno tutti coloro che rifiutano la provvidenza del Signore e la croce…Nel tempo odierno viviamo la Passione della Chiesa! L’unica cosa che dobbiamo fare quindi è rimanere in silenzio e oranti come l’apostolo Giovanni sotto la croce…e non blaterare e sbraitare qua e là pseudo verità e codici, o cercando giustizia tra gli uomini. Cosi facendo rischieremo fa fare la fine di Giuda e Lutero (che non dimentichiamolo entrambi erano animati da buone motivazioni…)

Restiamo obbedienti come Nostro Signore sulla via del Calvario e sulla Croce…in spirito di vero amore per la Verità e per la Chiesa che è bene ricordarlo non è nostra ma di Nostro Signore!

Ora più che mai occorre conservare sempre nel cuore e nella mente le accorate parole di Padre Pio:

“Ricordati… quando verranno quei tempi, i Comandamenti di Dio, preghiere del mattino e della sera, Santo Rosario, Sacramenti, catechismo, i santi e fate tutto nella fede dei nostri padri, nella fede dei nostri padri!… nella fede dei nostri padri!!… e non ascoltate più nessuno”.

Bergoglio e Fernandez sono “provvidenza di Dio”. Non dimenticate che anche il demonio tenta tutti noi, che tormenta, vessa e percuote i Santi lo fa per volere, permissione e provvidenza misteriosa di Dio.

“Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”.

A dare inizio alla “purificazione” o meglio alla “passione della Chiesa“ è stato proprio Papa Benedetto, ispirato dal Signore. Come Gesù si fece catturare nel Getsemani e diede inizio all’ Dolorosa Passione redentiva, così è per la Chiesa.

Ecco perché il motto della profezia di San Malachia che designa il pontificato di Benedetto XVI è “de Gloria Olivae”, riferimento all’orto degli olivi.

Bisogna solo pregare, soffrire, offrire, riparare ed espiare.

NON PRAEVALEBUNT.

***

Caro Giovanni,

rispondo “a tutti”, cosa che non faccio quasi mai, perchè la drammaticità dell’ora che stiamo vivendo mi induce a condividere questa breve riflessione anche con gli altri amici della mail list.

Personalmente non mi chiedo se Bergoglio sia o meno il Papa, cioè se sia stato validamente eletto, se la sede fosse vacante, se Benedetto XVI avesse rinunciato al governo, ma non al munus … et cioncerie varie, la domanda che mi sto ponendo da un anno a questa parte è, piuttosto, se sia ormai vicino il tempo della manifestazione dell’Anticristo: non ho ovviamente una risposta, non essendo nè un profeta, nè un veggente, ma è una domanda che mi affiora alla mente quasi ogni giorno.

Per il resto condivido pienamente il contenuto dell’articolo che ti ringrazio di averci segnalato: non è l’ora della fuga, è L’ORA DELLA FEDE, tenendo <sulle spalle lo stendardo insanguinato della Croce, il crocefisso nella mano destra, la corona nella sinistra, i sacri nomi di Maria e Gesù nel cuore> (S. Luigi Maria Grignon di Montfort, Trattato della vera devozione a Maria, n. 58), nella certezza che le porte degli inferi non prevarranno e che il Cuore Immacolato trionferà.

A.M.D.G.

§§§

—

