Stella, Mangiatoia, Agnelli: i Segni che Pastori e Magi Interpretarono. R.S.

I Magi giunsero a Betlemme qualche tempo dopo la nascita di Gesù.

Nei vangeli dell’infanzia i dettagli presenti secondo San Matteo vengono integrati e non ripetuti da quelli nel vangelo secondo San Luca.

E’ logico che i Magi abbiano trovato Gesù in una casa e non in una sistemazione di fortuna come ebbe inizialmente la Sacra Famiglia, per altro proprio in coincidenza ai giorni in cui Maria doveva partorire. Il dibattito può vertere sull’arrivo a Betlemme dei visitatori orientali prima della presentazione di Gesù (quaranta giorni dopo il Natale) oppure anche dopo.

Con Gesù neonato è da escludere che Giuseppe e Maria viaggiassero a dorso d’asino d’inverno volendo essere a Gerusalemme per l’appuntamento con il rito al tempio, nel 1 a.C. secondo l’attuale calendario.

Poco dopo sarebbero stati costretti alla fuga in Egitto avvertiti della minaccia di Erode, che morì all’inizio dell’anno successivo, 1 d.C.

Questo ci è noto grazie a Giuseppe Flavio che associa la morte del re, impazzito negli ultimi tempi, ad un’eclisse di luna che la NASA riporta verificatasi proprio sul finire dell’anno 1 a.C. quindici giorni prima della morte del re, settantenne. Tra la nascita di Gesù e la morte di Erode passa solamente poco più di un anno.

Se il cielo è prodigo ancor oggi di informazioni per individuare l’eclisse lunare della dipartita del re sanguinario, la volta celeste istruì soprattutto i Magi che, giungendo a Gerusalemme, illustrarono ad Erode tutte le loro osservazioni a proposito della nascita di un re in Giuda.

L’ipotesi più accreditata è che l’astro di cui parla San Matteo sia stato Giove, protagonista di strabilianti e plurime (tra il 3 e il 2 a.C.) “congiunzioni” con altri corpi celesti, non senza valore simbolico anche fuori da Israele: Giove (il pianeta re), Venere (la fecondità) e Regolo (il piccolo re) nel Leone.

Giove tra l’altro si “fermò” (cioè parve arrestarsi per il particolare moto planetario che cambia periodicamente direzione) nel cielo di Israele in corrispondenza del tempo in cui verosimilmente vi giunsero i Magi (tra il Natale e la presentazione), confermandoli nelle loro ipotesi.

Quando i Magi, dopo aver omaggiato ed adorato Gesù, disubbidirono ad Erode facendo ritorno a casa senza tornare da lui, il vecchio re perse completamente la testa e dando luogo al massacro dei bimbi al di sotto dei due anni di età, in tutta l’area.

I segni di Dio non sono mai banali e facilmente leggibili da chiunque: Dio prepara prima, pian piano, chi desidera che poi capisca!

I Magi avevano la sapienza astronomica per non farsi sfuggire un fenomeno astronomico quasi insignificante per quasi tutti.

Probabilmente avevano anche altre ragioni per muoversi ed affrontare un viaggio faticoso, pericoloso e dispendioso.

Quel che vale per gli astronomi orientali si ripete per i primi pastori che andarono ad adorare il Bambino, la notte di Natale.

L’angelo che li avvolge di luce invitandoli ad andare presso il bambino indica un segno preciso: avvolto in fasce e posto in una mangiatoia.

Perchè un pastore dovrebbe abbandonare il gregge che sta vegliando, al freddo, se non perchè ha già capito che il bimbo è davvero speciale?

Di bambini potevano essercene altri, avvolgerli in fasce è comune, ma deporlo in una mangiatoia… Erano forse un po’ eccentrici i genitori?

O il segno proposto ai pastori era più parlante di quanto potremmo pensare? La decodifica del segno dipende da una sapienza propria di quei particolari pastori o da qualcosa che dipende dai panni e dalla mangiatoia? O da entrambe le cose?

Nella Bibbia Betlemme è nota anche come Efrata, un nome che rimanda alla fertilità di quella terra (ricca di grano ed orzo) e a un antico culto cananeo a un dio della fertilità. Si tratta di un’area che era particolarmente dedita all’allevamento ovino e nel territorio erano state erette speciali torri di avvistamento utilizzate dai pastori che vegliavano le greggi. Particolarmente interessante Migdal Eder, la torre del gregge, sita a un chilometro e mezzo dall’attuale basilica della Natività e citata in Michea 4.

Secondo Mishnah Shekalim 7,4 l’area di Migdal Eder era dedicata a greggi speciali, che provvedevano gli agnelli per i sacrifici sacri al tempio: quei pastori erano loro pure dedicati all’opportuna selezione di questi agnelli, senza difetto e senza macchia. Gli agnelli possono nascere macchiati naturalmente oppure, allora come oggi, possono essere macchiati per marchiarli o associarli alla pecora madre e non confonderli negli spostamenti.

Ebbene è emerso che c’erano dei pastori specializzati a selezionare gli agnelli per il tempio, fasciandoli perchè non venissero macchiati e deponendoli in mangiatoie! Il fotoperiodo ovino, che rende più probabile la gestazione quando le giornate si accorciano, considerando la gestazione della pecora di 5 mesi, individua il periodo tra la fine di novembre e la fine di maggio come quello in cui nascono più agnellini. Niente di strano che i pastori in vegliassero le greggi (specialmente agli agnelli) tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno!

Come i Magi non si limitano ad essere dei semplici astronomi, ma interpretano qualcosa in più, anche i pastori di Betlemme proiettano il loro servizio pre-liturgico identificando la specificità di quel bambino, stupendosi e comprendendo il suo esser posto in fasce in una mangiatoia, in un potente rimando sacrificale a loro noto.

I pastori seppero perciò associare il luogo (città di Davide, mangiatoia) al tempo (festa delle luci, nascita agnelli) e ai segni (luce angelica, regalità, riti sacrificali); mentre i Magi portarono l’oro in dono al re, l’incenso del culto a Dio e la mirra per la morte del personaggio da loro adorato: le fasce che avvolgono il bambino ritorneranno nel telo sindonico della deposizione dalla croce.

Betlemme è indicata da Michea come il luogo della nascita del Messia e non è semplicemente una città dove, per caso, per un censimento romano, la Sacra Famiglia si trova costretta in un tempo oggettivamente inopportuno.

Maria e Giuseppe, che pur avevano avuto ben altre istruzioni da Dio, assistono a questi inattesi tributi di sconosciuti al bambino neonato.

Maria in particolare farà sintesi di tutti questi avvenimenti, meditandoli in cuor suo per poi parlarne anche con il suo sposo.

Come si chiama?

Certamente l’avranno loro chiesto del bel bambino: il suo nome è GESU’ che significa DIO SALVA!

Più chiaro di così…

R.S.

§§§

