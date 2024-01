Di Chiesa in Chiesa. Avventure Natalizie, le Messe del Dolore. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito vi fa gli auguri di Buone Feste con questo articolo che pubblichiamo quasi fuori tempo massimo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Di chiesa in chiesa, avventure natalizie

Parlavo con due devoti come me, un venerdì sera, davanti alla Cappella di Santa Caterina che s’affaccia, timida e discreta, lungo la Via Urbana. Il portone era chiuso perché la Santa Messa, quel venerdì, non c’era. E così parlando, parlando sono trascorsi i minuti nei consueti discorsi di chi sa in che tribolazione s’agita la Santa Chiesa di Nostro Signore. Poi prima di recitare insieme il Rosario in latino, nel freddo e nel viavai distratto di Natale, una bella signora dagli occhi celesti ha detto: “Sì, io vado anche alla Messa in parrocchia e chiamo quelle le messe del dolore. Queste a Santa Caterina, invece, sono le Messe della gioia e della gloria”.

E tanto belle mi sono parse le sue parole che, in un modo profondo e per me tutto nuovo, sembravano dare un significato e un senso alle innumerevoli volte in cui nelle chiese novus ordo avevo vissuto tanto scoramento e fastidio. Sì, d’ora innanzi anche io avrei chiamato le messe dove la liturgia s’arrampica sugli specchi, messe del dolore. E avrei imparato così a viverle sotto la Croce di Gesù. E di seguito un esempio di messa del dolore (anche se era un concerto natalizio) che mi è capitata in questi giorni. Eccomi di sera a Santa Maria del Popolo dove sono stata invitata da un’amica a una rassegna di canti di Natale. I canti sono belli, bravi i coristi, il Priore, simpatico, intona in assolo “Viejo tambor”, un bel canto natalizio in lingua spagnola (credo sia sud-americano) che non conoscevo e che mi ha commosso.

Ogni tanto, tra le note, una lettrice recitava, come in piccole omelie, i pensieri dei coristi ed erano tutti pensieri (a parte uno solamente) ben piantati nel mondo, politicamente correttissimi e che niente avevano di natalizio né di religioso. E questo non mi è piaciuto per niente anzi mi ha dato noia. Ma il bruttissimo è giunto alla fine della serata quando il Priore ha invitato tutti a cantare “Adeste fideles” e nessuno l’ha cantata e nessuno si è alzato in piedi. Io, unica, in piedi, cantavo le strofe a memoria. Ma dentro sentivo freddo e tutt’attorno gli sguardi attoniti di quanti, in Chiesa, erano venuti solo a un concerto…

Ma ora basta con la tristezza, passiamo a un’avventura allegra ed è accaduta nella mia parrocchia, dove, portata dal marito, mi sono recata il primo dell’anno ed è stata una bellissima sorpresa. Il sacerdote ha cantato insieme a noi tutti i canti natalizi che non si odono quasi più ed è stato bellissimo.

Al momento della Comunione, intuendo che non avrei preso l’Ostia con le mani, mi ha detto di aspettare in un canto che si fossero comunicati tutti gli altri. Quando è arrivato il mio turno, mi sono inginocchiata davanti a lui e, non ci crederete, ma ho visto che era contento. Prima di uscire è venuto da me a farmi gli auguri di buon anno e tutto questo davanti agli occhi di mio marito che erano diventati occhiacci al mio inginocchiarmi all’altare.

Buon anno a tutti!

§§§

