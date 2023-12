Berliner Zeitung: l’Eccesso di Mortalità 2021-2022 Dipende dal Siero anti-Covid.

“Il persistente eccesso di mortalità dall’inizio della campagna di vaccinazione Covid-19 deve essere finalmente discusso senza tabù”, scrive subito!

È tutto lì! A proposito degli effetti collaterali per chi viene iniettato: “I danni che le nanoparticelle lipidiche e la proteina avanzata possono causare vanno dall’indebolimento del sistema immunitario a pericolosi coaguli di sangue, a disturbi neurologici e all’inibizione delle difese contro il cancro”.

Il giornalista cita anche “impurità di DNA potenzialmente cancerogene nei preparati di mRNA”.

Questa pepita di verità: “L’eccesso di mortalità in Germania inizia solo nel 2021 con la campagna di vaccinazione e aumenta con la sua espansione, come in molti altri Paesi. Affermare che i vaccini a base di mRNA hanno salvato massicciamente le vite è quindi poco plausibile. Perché non si discute seriamente di questa contraddizione?”.

“Tutti gli istituti che dipendono dal governo federale sembrano voltarsi dall’altra parte o rifiutare le informazioni”….

Ci aspettiamo lo stesso esercizio di verità e di avvertimento in Francia! Sarebbe un gran bene per il giornalismo!

***

E, aggiungiamo noi, sarebbe un gran bene per l’Italia, se lo stesso avvenisse da noi. E si incrinasse finalmente il muro di omertà, complicità e corruzione che a livello politico, medico e sanitario ancora impedisce che si faccia luce su quello che è stato probabilmente uno dei più colossali inganni della storia.

***

« La surmortalité persistante depuis le début de la campagne de vaccination Covid-19 doit enfin être discutée sans tabous » écrit-il d’emblée ! Tout y passe ! Lisez au sujet des effets secondaires chez les injectés : « Les dommages que les nanoparticules lipidiques et la protéine de pointe peuvent causer vont de l’affaiblissement du système immunitaire aux caillots sanguins dangereux en passant par les affections neurologiques et l’inhibition de la défense contre le cancer » Le journaliste évoque aussi « les impuretés d’ADN potentiellement cancérigènes dans les préparations d’ARNm » Cette pépite de vérité : « La surmortalité allemande ne commence qu’en 2021 avec la campagne de vaccination et augmente avec son expansion, comme dans de nombreux autres pays. Dire que les vaccins à ARNm ont sauvé massivement des vies est donc peu plausible. Pourquoi n’y a-t-il pas de discussion sérieuse sur cette contradiction ? » « Tous les instituts dépendants du gouvernement fédéral semblent détourner le regard ou refuser des informations »… On attend le même exercice de vérité et d’alerte en France ! Ça redorerait le blason du journalisme !

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35