Al Jazeera, Accusa Choc. Sepolti Vivi da Bulldozer Isr**liano all’Ospedale Kamal Adwan.

offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Al Jazeera in cui si avanza una denuncia fortissima – che deve essere confermata da altre fonti, oltre all'emittente del Qatar – su un episodio avvenuto nell'ospedale Kamal Adwan a Gaza Nord.

§§§

Il ministro della Sanità palestinese Mai al-Kaila ha chiesto una “indagine urgente” dopo che le forze israeliane sono state accusate di aver schiacciato i palestinesi, compresi i pazienti feriti, usando i bulldozer nel cortile dell’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza.

Sabato, medici e altri testimoni hanno raccontato che le forze israeliane hanno abbattuto con i bulldozer le tende che ospitavano i palestinesi sfollati vicino all’ospedale – uno degli 11 ospedali ancora funzionanti all’interno di Gaza da quando Israele ha lanciato la sua offensiva militare il 7 ottobre – e li hanno schiacciati a morte.

“Le persone sono state sepolte vive con i bulldozer. Chi può fare una cosa del genere? Tutti coloro che hanno commesso questo crimine dovrebbero essere assicurati alla giustizia e portati davanti al tribunale penale internazionale”, ha detto un testimone.

Diversi video condivisi sui social media sembrano mostrare persone schiacciate sotto le macerie di fronte all’ospedale Kamal Adwan.

Ha schiacciato le persone e le loro tende

“Il bulldozer ha distrutto gran parte delle strutture dell’ospedale”, ha dichiarato domenica mattina Hani Mahmoud di Al Jazeera, in collegamento da Rafah, nel sud di Gaza. “Ha schiacciato le persone e le loro tende nel cortile e circa 20 persone sono state schiacciate e sepolte sotto le macerie”, ha detto.

In una dichiarazione alla stampa, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, il ministro della Sanità al-Kaila ha esortato la comunità internazionale a indagare su quanto accaduto nell’ospedale e a non ignorare i “crimini di guerra” in corso a Gaza.

Ha inoltre sottolineato che l’esercito israeliano ha distrutto la parte meridionale dell’ospedale e che 12 neonati sono rimasti nelle incubatrici dell’ospedale senza acqua né cibo.

Mentre le forze israeliane si sono ritirate dall’ospedale, l’esercito ha dichiarato di aver arrestato 90 persone e di aver trovato armi e munizioni all’interno dell’ospedale dopo questa incursione.

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nell’ospedale martedì, dopo averlo assediato e bombardato per diversi giorni.

Paura e orrore in ospedale

Da quando l’ospedale Kamal Adwan è stato assaltato, secondo i medici è pieno di paura e orrore.

“I feriti hanno bisogno di essere operati, ma noi non possiamo fare nulla”, ha detto ad Al Jazeera Wafa Albus, medico dell’ospedale.

Indicando una donna e un uomo distesi sul pavimento, ha detto che non c’erano materassi per i pazienti.

“Questo è un ospedale? Questa situazione è insopportabile”, ha detto.

Ha anche descritto il modo in cui le forze israeliane hanno trattato i pazienti e i medici durante l’incursione, durata diversi giorni.

“Hanno arrestato il direttore dell’ospedale e interrogato tutto il personale medico… Hanno anche lasciato che i cani da fiuto ci seguissero. I cani hanno anche aggredito un uomo anziano su una sedia a rotelle”.

All’inizio di questa settimana, Leo Cans, capo missione di Medici Senza Frontiere (MSF) per la Palestina, ha dichiarato ad Al Jazeera che la situazione a Kamal Adwan è catastrofica.

“Siamo indignati per quello che sta accadendo”, ha detto, aggiungendo che i medici a Gaza stanno operando in condizioni paragonabili a quelle della Prima Guerra Mondiale.

“Stiamo operando sul pavimento. Arrivano bambini con ferite molto gravi e [i chirurghi] devono fare più operazioni, ma non ci sono più letti”, ha detto.

Hani di Al Jazeera ha sottolineato come i raid effettuati all’ospedale Kamal Adwan siano simili a quelli di altri ospedali durante l’offensiva. L’ospedale Al-Shifa, la più grande struttura medica dell’enclave, situata nel nord di Gaza, rimane paralizzato dopo essere stato preso di mira dalle forze israeliane in precedenza.

Sabato l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha consegnato forniture mediche e farmaci all’ospedale, che “deve urgentemente riprendere almeno le operazioni di base per continuare a servire le migliaia di persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria salvavita”.

“Solo una manciata di medici e pochi infermieri, insieme a 70 volontari” stavano ancora lavorando in quelle che il personale dell’OMS ha definito “circostanze incredibilmente difficili”.

Le truppe israeliane hanno fatto irruzione anche nell’ospedale indonesiano nel nord di Gaza, un’area devastata da oltre due mesi di incessanti bombardamenti israeliani.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che solo 11 dei 36 ospedali di Gaza sono parzialmente funzionanti e ha chiesto che rimangano intatti.

“Non possiamo permetterci di perdere strutture sanitarie o ospedali”, ha dichiarato Rik Peeperkorn, rappresentante dell’OMS per i Territori palestinesi occupati, durante un incontro con la stampa delle Nazioni Unite all’inizio della settimana, in collegamento video da Gaza.

“Speriamo e imploriamo che questo non accada”.

