Hunter Biden, 683.000 Dollari in Pr*stitute. Bella Famiglia, Presidente…Breitbart.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo capitati – e lo offriamo alla vostra attenzione – su questo articolo di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra getti una luce inquietante sulla famiglia del presidente degli Stati Uniti, non a caso colpito da un’azione di impeachment. Buona lettura e condivisione.

§§§

🔴By: Nolte🔵 I procuratori federali sostengono che tra il 2016 e il 2019 Hunter Biden ha speso ben 872.000 dollari in prostitute, porno e sex club.

Negli stessi quattro anni, ha prelevato 1,6 milioni di dollari dai bancomat.

Le sue spese per “varie donne” hanno totalizzato 683.000 dollari.

Sapete, avrei dovuto ottenere la certificazione di “donne varie” quando ne avevo l’occasione.

Hunter ha speso altri 397.000 dollari per “abbigliamento e accessori”, il che è piuttosto impressionante se si considera che non li ha mai indossati.

Questa notizia è parte integrante delle nove accuse fiscali di cui Hunter è stato oggetto giovedì, tra cui tre reati.

Anche se aveva abbastanza soldi per sperperare 872.000 dollari per fare sesso, Hunter è ancora accusato di “non aver pagato volontariamente le tasse del 2016, 2017, 2018 e 2019 in tempo, nonostante avesse accesso a fondi per pagare alcune o tutte queste tasse”.

Hunter rischia 17 anni di carcere, cosa che non accadrà mai.

Nel 2018, questo tizio era talmente in cerca di compagnia femminile che ha sborsato 11.500 dollari per due sole notti con una prostituta. Non pagherei 11.500 dollari per passare due notti con Rita Hayworth mentre girava Gilda (1946). Non fraintendetemi, non sto dando la colpa alla prostituta. Se Hunter Biden mi offrisse 11.500 dollari per due notti, non dico che li accetterei, ma non è il genere di denaro che si rifiuta con leggerezza.

Sapete cos’è Hunter Biden?

Uno schiavo.

Uno schiavo delle sue depravazioni.

Hunter Biden è la versione del cucchiaio d’argento dello sfigato che se ne sta seduto nel suo appartamento di lusso incollato al porno su Internet tra un turno e l’altro di Home Depot.

Che modo terribile di vivere.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, hunter, prostitute



Categoria: Generale