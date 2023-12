Osservatore Marziano, caso Burke: perché non Sfrattare Bergoglio?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Osservatore Marziano torna a scriverci dopo un periodo di assenza dal sito…è rimasto molto colpito, a quanto pare, dal trattamento ricevuto dal card. Burke. Leggete e diffondete. In calce trovate l’articolo a cui si riferisce OM, nella nostra traduzione.

§§§

Caro Tosatti, legga il commenti di Pillar allegato sullo sfratto a SER il Card. Burke.

Potrei suggerire a voi cattolici terrestri di dare l’ incarico ad un Team di Avvocati con le “pal…pebre” di mandare un Ordine di Sfratto al cosiddetto “inquilino di Santa Marta” (e per conto suo, ai suoi noglobal-no catholic prelati e corte dei no-miracoli) affinché sgomberi in fretta dagli immobili siti nello Stato della Città del Vaticano (soprattutto Palazzo Apostolico e Casina Pio IV) indegnamente occupati da più di 10 anni?

Suggerisco anche di chiedere adeguati affitti arretrati (condonando le spese condominiali). Potrei azzardare una valutazione approssimativa, ma proporrei di chiedere di fare la stima a SER mons Carlo Maria Viganò, grande esperto di beni amministrati dalla Città del Vaticano di cui è stato Responsabile per anni (ma è anche esperto di tutti i reati ivi compiuti).

Tutto ciò naturalmente secondo gli articoli del Codice Civile dello Stato e le Procedure adottate. Suggerisco anche di allertare le “forze dell’Ordine” dello Stato della Città del Vaticani, NON di origine straniera (SVIZZERA) affinché provvedano all’ordine di sfratto secondo le decisioni prese dal popolo cattolico “che da tante parti d’Italia e del mondo intero sente da dieci anni un grido di dolore …”.

Detto “sfratto” è motivato da utilizzo abusivo di carica e locazione da marzo 3013 e sottintende la richiesta di riconsegnare al locatore gli immobili citati liberi, vuoti e disinfettati.

Soprattutto senza statuette sacrileghe o blasfeme di vario tipo (pachamama, Luther …).

Ipse dixit.

OM

***

The Pillar può confermare che il 1° dicembre Burke ha ricevuto una lettera dalla Sede Apostolica datata 24 novembre, in cui si spiegava che avrebbe dovuto iniziare a pagare l’affitto a prezzo di mercato per il suo appartamento in Vaticano, a partire dal 1° dicembre, oppure – se Burke non fosse stato in grado di farlo – avrebbe dovuto cedere l’appartamento entro il 29 febbraio 2024.

Secondo fonti vicine al processo, la lettera non indicava quale sarebbe stato l’affitto di mercato dell’appartamento del cardinale.

Ma le fonti dicono che Burke probabilmente lascerà l’appartamento – che si trova vicino alla Basilica di San Pietro e in un edificio che ospita diversi altri membri del Collegio cardinalizio – e inizierà a cercare un’altra sistemazione a Roma.

La lettera del Vaticano risale a quattro giorni dopo che Papa Francesco avrebbe annunciato misure contro Burke, in occasione di una riunione del 20 novembre con i capi dei dicasteri vaticani.

Il sito web italiano La Nuova Bussola Quotidiana ha riferito il 27 novembre che il Papa “avrebbe detto” durante l’incontro del 20 novembre che il cardinale 75enne era “un mio nemico” e che gli avrebbe tolto l’appartamento e lo stipendio da cardinale in pensione.

Il sito web ha dichiarato di aver ricevuto l’informazione da una fonte vaticana e di averla confermata con altre fonti.

Ma Austen Ivereigh, autore di una biografia di Papa Francesco, ha offerto un resoconto diverso il 29 novembre, in un saggio sul sito web Where Peter Is.

Ivereigh ha scritto di aver incontrato il Papa il giorno in cui è stato pubblicato l’articolo italiano.

“Nel corso della nostra conversazione, Francesco mi ha detto che aveva deciso di togliere al cardinale Burke i privilegi cardinalizi – l’appartamento e lo stipendio – perché li aveva usati contro la Chiesa”, ha scritto.

Ivereigh ha aggiunto di aver ricevuto una nota dal Papa il 28 novembre, che diceva: “Non ho mai usato la parola ‘nemico’ né il pronome ‘mio’. Ho semplicemente annunciato il fatto alla riunione dei capi dicastero, senza dare spiegazioni specifiche”.

L’Associated Press ha riportato il 28 novembre che un partecipante all’incontro ha ricordato che il Papa aveva detto che stava prendendo provvedimenti contro Burke perché era fonte di “disunione” nella Chiesa.

A marzo, il Vaticano ha annunciato che avrebbe posto fine alla pratica abituale di fornire alloggi gratuiti o sovvenzionati in proprietà vaticane a cardinali, prefetti di dicasteri, presidenti di organismi vaticani e alti funzionari curiali, alla luce della crisi economica del Vaticano.

Ma si ritiene che Burke sia il primo cardinale pubblicamente noto ad essere stato informato che i cambiamenti sarebbero diventati effettivi con la sua residenza e che gli sarebbe stato richiesto di lasciare il suo appartamento.

Secondo Ivereigh, Papa Francesco ha indicato che la decisione sull’appartamento di Burke non è stata solo una questione economica, ma una decisione papale presa alla luce del profilo pubblico del cardinale nella Chiesa.

Da parte sua, Burke ha già detto di ritenere di avere il dovere di vivere a Roma.

Secondo fonti vicine al processo, la lettera del Vaticano del 24 novembre non menzionava lo stipendio mensile di Burke. I cardinali residenti a Roma ricevono di solito uno stipendio di circa 4.500 dollari al mese, come riconoscimento del loro regolare servizio al Vaticano.

Se Burke dovesse lasciare Roma, probabilmente non continuerebbe a ricevere lo stipendio – ma non è chiaro se il Vaticano intenda interrompere lo stipendio di Burke anche se il cardinale dovesse rimanere a Roma.

Burke, nato nel Wisconsin, è stato arcivescovo di Saint Louis, nel Missouri, dal 2003 al 2008, quando è stato nominato prefetto della Segnatura Apostolica, in riconoscimento delle sue capacità e della sua esperienza come avvocato canonico.

Come prima indicazione delle loro divergenze, nel dicembre 2013 Papa Francesco ha rifiutato di riconfermare Burke come membro della Congregazione per i Vescovi del Vaticano, una posizione in cui ha influenzato la nomina dei vescovi.

Burke, stimato studioso di diritto canonico, è stato prefetto della Segnatura Apostolica, il più alto tribunale della Chiesa, fino al novembre 2014, quando è stato nominato patrono dell’Ordine di Malta, un ruolo per lo più cerimoniale. La mossa è stata ampiamente vista come una retrocessione, mentre Francesco ha insistito sul fatto che non si trattava di una punizione, ma piuttosto che aveva bisogno di un “americano intelligente” per il ruolo dell’Ordine di Malta.

Nella nuova posizione, Burke è stato coinvolto in una controversia che ha portato alle dimissioni del Gran Maestro dell’Ordine Fra’ Matthew Festing nel 2017 e a una revisione dell’istituzione, che ha quasi 1.000 anni.

Nello stesso anno, Papa Francesco ha dichiarato a un giornale tedesco di non vedere Burke come un nemico.

Nel giugno di quest’anno, Papa Francesco ha nominato il cardinale Gianfranco Ghirlanda, 80 anni, come successore di Burke come patrono dell’ordine.

Burke è stato uno dei quattro cardinali che hanno sottoposto a Papa Francesco dei dubia, o “dubbi”, sull’interpretazione di Amoris laetitia, un’esortazione apostolica del 2016 sulla famiglia. Il Papa ha rifiutato di rispondere ai dubia.

Burke è stato anche uno dei cinque cardinali che hanno presentato dei dubia al Papa quest’estate, prima della prima sessione del Sinodo sulla sinodalità. Il Papa ha risposto rapidamente, ma i cardinali hanno ripresentato i loro dubia, che ponevano domande sullo sviluppo dottrinale, sulle benedizioni omosessuali, sullo stato del sinodo sulla sinodalità, sulle donne sacerdote e sulle condizioni per l’assoluzione sacramentale.

Burke ha espresso profonde riserve sul processo sinodale globale che si concluderà con la seconda e ultima sessione del Sinodo sulla sinodalità nell’ottobre 2024.

In un discorso di ottobre, ha affermato che il documento di lavoro del Sinodo sulla sinodalità contiene affermazioni che “si discostano in modo sorprendente e grave dall’insegnamento perenne della Chiesa”.

Sebbene Burke abbia criticato molte iniziative di Francesco, una fonte vicina al cardinale ha dichiarato a Il Pilastro che Burke non si considera un “nemico” del Papa.

“Quest’idea è odiosa per lui”, ha detto la fonte. “In realtà, egli è stato – molto fortemente – un sostenitore della fedeltà all’ufficio petrino, correttamente inteso, e questo è importante per lui”.

Il Pilastro ha confermato domenica che Burke rimane un membro del Dicastero vaticano per le Cause dei Santi ed è un membro operativo della Segnatura Apostolica.

Il cardinale non ha rilasciato alcun commento pubblico sulle notizie riguardanti il suo stipendio e il suo appartamento.

§§§

§§§

