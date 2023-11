La Guerra Ignorata delle Morti da Malore Improvviso. Benedetta De Vito.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste pensose riflessioni su un dramma che stiamo vivendo, e di cui media, autorità, politici non vogliono accorgersi. Anzi fanno di tutto per nasconderlo, anche se fa id nuovo capolino a ogni minuto…Buona lettura e condivisione.

Mi ero ripromessa di starmene d’un canto, tacendo, stanca di andar controcorrente nel mondo a capo in giù, dove impazzano Satana e i suoi diavoli, con la loro aspra zizzania seminata ad ampie mani ad ingannare l’umanità, addirittura alimentando l’antico venticello dell’antisemitismo (noooo, daiii). Mi ero ripromessa di procedere nel mio mini mondo, a piedi fermi, con cuore saldo e occhi aperti, nella dolce corrente della Provvidenza in ordine e bucato di Marsiglia. Sì, me lo ero detta e ripetuta mentre intorno a me c’era chi evocava addirittura nuove bombe atomiche, chi mi attaccava dicendo: “Ma tu non hai paura proprio mai?”.

No, non ho paura perché vivo nelle dolci mani del Signore, è la mia pronta risposta e no perché, casomai, avrei dovuto averne e molta quando tutto stava accadendo (e invece non ho avuto paura neanche allora). Ora mi resta l’amaro che mi tappa la bocca. L’amaro di sapere che non c’era una parola di verità in quanto ci hanno raccontato nei feroci (e mai dimenticarli!) anni della psicopandemia. Sì, menzogne su bugie in un castello di carte al quale hanno fatto (un secolo prima) anche un monumento a Milano. Un castello di carte, quello milanese, che regala a chi ha gli occhi e il cuore per vedere, il senso vero e profondo della moda, cioè un effimero gioco del nulla; e un orrido castello di carte quello da noi vissuto fino a poco fa (e ancora acceso nei mascherati cronici e in chi ancora si vaccina…) costruito sulla paura. Ed è anche per questo, perché conosco e astuzie dell’Arcinemico, che io non ho mai paura. Il Signore conosce i miei bisogni (e anche i vostri) e ci penserà Lui. Come diceva Don Dolindo Ruotolo: “Gesù, pensaci tu”.

Ma, vi prego ora, non alzate gli occhi al cielo pensando, ma Benedetta, ci sono guerre vere, due guerre, una in Ucraina e una in Israele, e tu sempre con gli occhi sulla collottola a pensare al coviddiciannove, a fizzer, alla moderna, al grimpass, al lokdaun. Prendo fiato, un secondo, lasciatemi bere il caffè ben caldo e vi rispondo: sì, perché la strage da malori improvvisi (ultima, clamorosa, quella in diretta del calciatore ghanese!) è la vera, unica guerra che si sta combattendo e non solo in Italia, in tutto il mondo, e non ci sono né telecamere né giornalisti a parlarne. Le ragazze dei buggì embedded di qua e di là, mentre, a mazzi, ogni giorno muoiono in strada, con il cuore rotto, da malattia fulminante, in incidenti come quello di Mestre.

E so che tutti cominciano a capirlo, ma hanno paura di dirlo e anche di riconoscersi come presi all’amo, perché ho scritto alla garante della salute della Calabria, che ha aperto un tavolo per capire il percome della strage, e lei mi ha scritto, con il cuore a Gesù. Lei e io in preghiera…

