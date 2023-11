Bergoglio Regina di Cuori, (via le Teste!) ma Sta senza Penzieri…Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta commenta le ultime imprese di Jorge Mario Bergoglio, il papa simile alla Regina di Cuori di Alice (off with their heads!) ma, ahimè, assai meno divertente. Il pontefice che ruba il mestier a Mastro Titta, in fatto di decollazioni…Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: BERGOGLIO STA SENZA PENZIERI

Nel giorno in cui richiama il diritto-dovere dei genitori ad educare i figli secondo i propri “valori” – quali che siano, contiene elenco generico di cose buone – e a “scegliere bene i preti che confessano dei santuari, nessun ostacolo al perdono” (ciaone pentimento), Bergoglio ha finalmente rimosso il vescovo Strickland dall’incarico.

Il pensierino della sera, rattrappito come un telegramma dell’assessore all’arredo urbano, è dedicato ai genitori di Indi Gregory, la bambina condannata a morte dai medici inglesi nel suo “best interest”. “Papa Francesco si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory”, riferito dall’addetto alla sala stampa Matteo Bruni. E anche questa bega è sistemata.

Bergoglio ha un sentimento della vita della Chiesa burocratico: un immenso faldone di pratiche da svuotare che si riempie di continuo come un pozzo artesiano. Tutte incombenze che frenano il suo spiccato idealismo rivoluzionario. C’è il pianeta da salvare e l’uomo da rifare. L’umanità dolente invece rompe le scatole con le sue istanze pulviscolari, perdendo di vista le magnifiche morti e progressive. Levarsi di torno è l’unico dogma sensato nella nuova religione priva di dogmi.

Com’è noto i grandi uomini non hanno pensieri: hanno obiettivi. Tutto ciò che si mette di traverso va superato o abbattuto. Bergoglio non rimuove Strickland perché quest’ultimo la pensa diversamente da lui: lo rimuove perché si oppone, lo ostacola. Indi Gregory è semplicemente una bambina che morirà. Una. Un po’ pochino.

Infatti, per sottolineare il punto, siccome una bambina sola non è un gattino: non commuove nessuno, per rafforzare il concetto la associa ai bambini ucraini e quelli di Gaza.

Per rafforzare un concetto ed annacquarne un altro svicolando dal tema: lo Stato che uccide bambini che non gli appartengono. Bisogna obbedire all’autorità civile è stato il mantra consolatorio del papa pandemico. Lo Stato sa cos’è bene per noi, deviati da fesserie come la paternità e la maternità, o l’idea assurda della vita come dono di Dio che la dà e la toglie secondo un progetto di salvezza.

I bambini squassati e smembrati dalle bombe fanno notizia. Una bambina già terminale, col sondino nel naso e due genitori a bagno nel dolore, è tutt’al più un fastidio per le tasche del sistema sanitario inglese, e forse anche per il papa. Requiescat, e anche alla svelta che ho la pentola sul fuoco.

Non esiste una “teoria Bergoglio” sulla Chiesa, come non esistono un insegnamento o una spiritualità di qualche genere riconducibili a lui. Esistono cose che lo favoriscono e cose che gli si oppongono, stop. Strickland non viene rimosso perché abbia un pensiero e una fede diversi da quelli di Bergoglio. Viene rimosso perché fa resistenza.

Il problema delle confessioni – ma solo nei santuari – non è formare bene i preti su cos’è e cosa significa la confessione. Basta scegliere bene dei perdonatori seriali. Vale a dire personaggi profondamente indifferenti alla sorte eterna dei penitenti. È molto comica l’idea di preti che mandano via fedeli senza l’assoluzione, ma all’umanità cattolica che diserta i confessionali si può raccontare qualsiasi favola, come quella del prete babau che condanna all’inferno il penitente pentito. Il quale, non essendo affatto pentito, semplicemente non va a confessarsi.

Più cinico ancora, io credo, il riferimento alla libertà di educare dei genitori. Rimpinzate pure i vostri figli di tante belle cose, tanto poi arriva lo Stato ad ammazzarli nel loro best interest, o il papa a scomunicarvi se non li vaccinate.

Se poi, in seguito a quest’atto d’amore, crollano fulminati da ictus o infarto a otto anni giocando a calcio o in piscina, come dicono a Roma: e ‘sti grandissimi. Vanno in Paradiso, noh? Lì dove il Padreterno ci attende tutti contrito, per chiederci perdono di averci fatto tanto male creandoci.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, strickland, titta



Categoria: Generale