La Fabbrica dell’Odio Funziona a Pieno Regime. Nel Presente e per il Futuro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione la nostra traduzione di questo articolo pubblicato dal sito Middle East Forum, e alleghiamo una schermata delle dichiarazioni fatte da una parlamentare israeliana sulla tragedia in corso a Gaza. Sembra veramente che la fabbrica dell’odio non conosca tregua. Buona lettura e diffusione.

§§§

Secondo l’università più prestigiosa del mondo musulmano, Al Azhar, con sede al Cairo, gli oltre 1.400 israeliani brutalmente massacrati da Hamas il 7 ottobre 2023 hanno ottenuto ciò che meritavano.

Una fatwa, o decreto autorevole, emesso il 19 ottobre 2023 dal dipartimento Fatwa di Al Azhar, afferma:

“Il termine “civili” non si applica ai coloni sionisti della terra occupata. Piuttosto, sono occupanti della terra, usurpatori di diritti, deviatori dalla retta via incarnata dai profeti e palesi disprezzatori della santità del passato storico. città di Gerusalemme, che comprende la rispettabile eredità islamica e cristiana della città di Gerusalemme”.

Inutile dire che l’ultima parte sulla “rispettabile… eredità cristiana” è stata inclusa per Pubbliche Relazioni. Sul territorio nativo di Al Azhar, l’Egitto, l’eredità indigena e dell’antica cristianità copta è lungi dall’essere rispettata, e spesso grazie agli insegnamenti di Al Azhar.

Nessun “colono” è innocente

Ma il punto principale della fatwa sembra abbastanza chiaro: poiché l’intera nazione di Israele è vista come un occupante illegale della terra “palestinese” – o, più precisamente, musulmana –, nessun israeliano può, secondo gli esperti di diritto islamico, di Al Azhar, essere visto come un “civile”. Tutti loro – compresi i 1.400 israeliani massacrati il ​​7 ottobre – devono essere visti come combattenti nemici e trattati di conseguenza.

A dire il vero, la fatwa è attenta a menzionare solo i “coloni”, ma questo sembra essere un po’ di tawriya per ingannare gli infedeli, dal momento che praticamente ogni musulmano comprenderà che questa sentenza si applica a ogni singolo cittadino israeliano, come all’intero stato di Israele. È opinione diffusa che Israele occupi la terra musulmana.

Da un lato, questo può sembrare uno sviluppo sorprendente. Dopo tutto, Al Azhar viene regolarmente acclamata, anche in Occidente, come l’università musulmana più prestigiosa del mondo.

Nel 2009 Barack Obama lo scelse come luogo da cui tenere un discorso al mondo musulmano. Dell’università islamica, ha detto: “Per più di mille anni, Al-Azhar è stata un faro dell’apprendimento islamico…. Come studente di storia, conosco anche il debito della civiltà nei confronti dell’Islam. È stato l’Islam – in luoghi come l’Università di Al-Azhar – a portare avanti la luce del sapere attraverso tanti secoli, aprendo la strada al Rinascimento e all’Illuminismo europeo”.

Quindi, l’università musulmana che ha appena legittimato l’uccisione di ogni israeliano come combattente nemico, è anche, secondo questo “studente di storia”, la stessa università che “spianerà la strada al Rinascimento e all’Illuminismo europeo”.

La Harvard musulmana e il Vaticano musulmano si uniscono in una cosa sola

D’altra parte, nulla di tutto ciò è scioccante, comprese le assurde osservazioni di Obama. Al Azhar è, infatti, la scuola più prestigiosa del mondo musulmano, ma proprio perché tratta tutti i rami dello studio islamico con serietà e cura. Non insegna l’Islam politicamente corretto o “progressista”, ma l’Islam autentico.

Pertanto, non pochi musulmani, compresi ex studenti, lo accusano di promuovere lo stesso tipo di Islam che fanno i gruppi terroristici come l’Isis. Ad esempio, dopo che gli è stato chiesto perché Al Azhar, che ha l’abitudine di denunciare i pensatori laici come non islamici, si sia rifiutato di denunciare lo Stato islamico come non islamico, lo Sheikh Nasr ha detto: “Non si può [condannare lo Stato islamico come non islamico]. Lo Stato islamico è un sottoprodotto dei programmi di Al Azhar. Quindi può Al Azhar denunciarsi come non islamico? Al Azhar dice che deve esserci un califfato e che è un obbligo per il mondo musulmano [di stabilirlo]. Al Azhar insegna la legge dell’apostasia e dell’uccisione dell’apostata. Al Azhar è ostile verso le minoranze religiose e insegna cose come non costruire chiese, ecc. Al Azhar sostiene l’istituzione della jizya [ estorcere tributi alle minoranze religiose]. Al Azhar insegna a lapidare le persone. Può quindi Al Azhar denunciarsi come non islamica?”.

Allo stesso modo, mentre discuteva di come lo Stato Islamico avesse bruciato vive alcune delle sue vittime – tra cui il più noto, un pilota giordano – il giornalista egiziano Yusuf al-Husayni ha osservato che “Lo Stato Islamico sta facendo solo ciò che insegna Al Azhar”. Ha poi indicato un testo standard (di Ibn Kathir) utilizzato da Al Azhar che esalta le imprese – o meglio le atrocità, compreso il rogo degli infedeli – in cui si impegnarono i primi eroi dell’Islam.

Lodare la pace in inglese e la Sharia in arabo

Basta guardare al gran mufti di Al Azhar, lo sceicco Ahmed al-Tayeb, una volta definito il “musulmano più influente al mondo” – per capire di cosa tratta l’università. Dice una cosa nelle dichiarazioni in lingua inglese rivolte all’Occidente, parlando di “tolleranza” e “coesistenza”. Ma quando parla in arabo legittima virtualmente tutta la pratica islamica “radicale”, compresa la punizione degli apostati e dei blasfemi, e lo status inferiore delle donne e delle minoranze religiose. Ha anche definito cristiani ed ebrei “infedeli” – una classificazione mortale nell’Islam.

Niente di tutto questo ha davvero importanza, ovviamente. Proprio come Obama ha elogiato Al Azhar, così altri leader occidentali, come Papa Francesco, considerano al-Tayeb come un confidente e un consigliere fidato. Secondo, ad esempio, una delle loro numerose dichiarazioni congiunte:

“In nome di Dio e di tutto quanto fin qui affermato; Al-Azhar al-Sharif [la Nobile] e i musulmani dell’Oriente e dell’Occidente, insieme alla Chiesa cattolica e ai cattolici dell’Oriente e dell’Occidente, dichiarano l’adozione del cultura del dialogo come via; cooperazione reciproca come codice di condotta; comprensione reciproca come metodo e norma”.

Nel frattempo, la principale università musulmana del mondo ha quasi decretato che nessun israeliano – per definizione musulmana un “occupante” – è un civile, che tutti sono combattenti nemici, da trattare proprio come lo erano il 7 ottobre. Ma l’Occidente finge di non accorgersene.

(Raymond Ibrahim, autore di Defenders of the West e Sword and Scimitar, è Distinguished Senior Shillman Fellow presso il Gatestone Institute e Judith Rosen Friedman Fellow presso il Middle East Forum).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: al-azhar, gaza, hamas, israele, knesset



Categoria: Generale