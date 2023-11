Casta Diva, Tedros (sine Siero), l’OMS. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste sensazioni sulla realtà che ci assedia e sulle manovre di una certa OMS…e a proposito il buon Tedros, capoccia dell’OMS, il siero non l’ha fatto, lo sapete? E qui spiega perché, l’altruista…. Buona lettura e condivisione.

https://x.com/itsmeback_/status/1718962727383666982?s=20

§§§

Per arrivare almeno un quarto d’ora prima alla Santa Messa della Trinità dei Pellegrini, percorro a passi danzanti i Fori Imperiali, nel sottosopra dei lavori della metro, con pochi che, come me, amano la mattina presto, succosa di promesse, nell’aria vispa e piena di presentimenti. Cammino e d’un tratto, mi sento osservata, giro lo sguardo intorno ma non c’è nessuno, alzo gli occhi al cielo e, tra un ricamo di nuvolette leggere ecco la luna rotonda, leggiadra, bianca e pare guardarmi e cammino e capisco, come sentirei – se ci fosse – il profumo di una rosa, perché gli antichi la chiamavano Diva e la consideravano una Dea.

Ma no, no, no, è una creatura, una splendida creatura, ed è così evidente, nella sua ubbidiente corsa nel cielo notturno a far da lume a noi, che quasi mi commuovo e il suo vestitino che è di perla e latte cuciti insieme dall’Onnipotente mi spinge nuovamente a dire che mai, nessun uomo l’ha raggiunta e che nessuno sa dove sia, partiti in viaggio per il cielo.

E lei da lassù mi sorride e sa, perché lo sa, che è vero, verissimo e bugiardi nello stagno della falsa informazione sono gli altri, chi dice che l’uomo ha calpestato quel biancore supremo e neppure il paladino Orlando ci ha salvati e neanche Ruggero. Tutti zitti come adesso. Adesso? E ora di che parli, perché passi di palo in frasca, Benedetta? Scendiamo giù in ascensore. Viummmm.

Certo, lo spiego, qui mentre m’avvicino alle Botteghe Oscure per perdermi nelle viuzze intorno a San Paolo alla Regola (cioè alla sabbia perché regola come Arenula sono il masticamento della rena, nel senso della sabbia…).

Dico a tutti che mentre ci bombardano le orecchie con la guerra in Medio Oriente, la solita guerra tra fratellastri che si combattono da sempre e sempre lo faranno perché giocano con la terra un tiro alla fune (e senza Gesù non ci sarà mai la pace, come mi suggerisce un caro amico), le nazioni del mondo (e anche l’Italia) sono chiamate ad accettare il trattato pandemico dell’Oms che, in soldoni, obbliga tutto il mondo ad ubbidire all’Oms di Ginevra (finanziata dal solito Hell G.) su lockdown, mascherine, sieri imposti, green pass e altre diavolerie dell’Anticristo.

Il direttore dell’Oms, un tipo che credo venga dalla stupenda Eritrea (dove vorrei andare) ha già detto che una pandemia ci sarà (cioè un’altra montatura pandemica) e che il problema è solo sapere quando. Chiaro? Il cuore è saldo, gli occhi aperti e tra le nubi del fumo di Satana, splende la luna con la sua semplice, stupenda verità. Preghiamo perché l’Italia dica no al trattato che viene dalla Fine del mondo! Sì, preghiamo. Ecco sono arrivata alla Santa Trinità dei Pellegrini. Indosso il mio velo e, in punta di piedi, introibo ad altare Dei…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, oms, tedros



Categoria: Generale