Rosario Mondiale per la Conversione di Bergoglio. Oggi. www.RosarioFrancis.org

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Maike Hickson che ringraziamo di cuore, pubblicato da Life Site News. L’evento è alle 15.00 ora di Roma. Buona lettura e condivisione.

§§§

(LifeSiteNews) – Nell’anniversario del Miracolo del Sole a Fatima il 13 ottobre 1917 e dell’ultima apparizione della Madonna in quel luogo, il sacerdote africano padre Jesusmary (Janvier Gbénou), cancellato dall’Opus Dei per essersi opposto all’approvazione delle unioni civili omosessuali da parte di Papa Francesco, invita i fedeli di tutto il mondo a recitare il Rosario per il Papa.

Per coincidenza, è anche il giorno in cui l’ex leader del gruppo musulmano palestinese Hamas, attualmente coinvolto in una guerra con Israele, ha invitato a protestare in tutto il mondo musulmano “a sostegno dei palestinesi e affinché i popoli dei Paesi vicini si uniscano alla lotta contro Israele”, secondo la Reuters.

Sarà “una giornata di mobilitazione generale nel nostro mondo arabo e islamico”, si legge nella dichiarazione di Hamas.

“Abbiamo scelto la data del 13 ottobre perché è l’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima”, ha detto padre Jesusmary a LifeSiteNews.

“È tempo di pregare molto”, ha dichiarato il sacerdote africano, “seguendo l’invito della nostra carissima Madre. Unitevi a noi e condividete con i vostri amici via e-mail e sui vostri social network”: Venerdì 13 ottobre, ore 15 (ora di Roma)…”.

Ha anche fornito un link al sito web di questa iniziativa www.RosarioFrancis.org, così come due link all’evento live del rosario di oggi (YouTube e Facebook).

Padre Jesusmary ha spiegato a LifeSite le ragioni più profonde di questa iniziativa. “Dal 2016, con la comparsa di Amoris laetitia, la nostra Chiesa sta attraversando un periodo di grande confusione morale e dottrinale. Nonostante tutte le correzioni filiali fatte a Papa Francesco, egli non ha fatto alcuna rettifica degli errori che sono la causa di questa confusione”.

Padre Jesusmary ha aggiunto: “Cosa dobbiamo fare di fronte a questa situazione? Abbiamo ricordato le parole di Gesù Nostro Signore: ‘Di nuovo, amen, vi dico che se due di voi si accordano sulla terra su qualsiasi cosa per la quale devono pregare, sarà loro concessa dal Padre mio celeste’ (Matteo 18:19)”.

Il sacerdote africano ha poi aggiunto che “CathoLaïcTV e io abbiamo quindi convocato un Rosario mondiale di preghiera via internet (www.RosarioFrancis.org) per riunire tutti i figli della Chiesa e aiutarli a pregare per Papa Francesco. Pregheremo i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi”.

Significativamente, ha aggiunto che “pregheranno anche per i nemici della Chiesa e per la pace nel mondo”.

Infine, al termine del Rosario internazionale di oggi, “verrà letta una preghiera che consacra al Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, da una parte, Papa Francesco con i vescovi e i sacerdoti in errore (affinché Gesù e Maria diano loro l’umiltà di riconoscere i propri errori e la forza di correggerli pubblicamente), e i vescovi e i sacerdoti fedeli (affinché Gesù e Maria diano loro la forza di vivere sempre meglio l’insegnamento tradizionale della Chiesa e la carità di aiutare chi è in errore)”. ”

Ricordiamo che il potere del rosario è reale. In numerosi momenti della storia, la preghiera del rosario in pubblico ha aiutato i cristiani a ottenere importanti vittorie, come quella più famosa nella battaglia di Lepanto. Ma anche recentemente, quando il mondo era sotto il giogo delle inutili, dannose e tiranniche chiusure della corona, è sorta una campagna mondiale del rosario, sulla scia della quale le chiusure e altri regolamenti irrazionali come i mandati delle maschere sembravano attenuarsi.

Padre Jesusmary va lodato per la sua iniziativa caritatevole che dimostra il suo profondo amore per la Chiesa, per i Cuori di Gesù e Maria, nonché per Papa Francesco e per quegli ecclesiastici che sono in grave errore e stanno danneggiando la Chiesa cattolica.

Si veda qui il testo completo della Consacrazione di Papa Francesco al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria:

Preghiera per consacrare Papa Francesco al Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria

O Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, Redentore dell’umanità, Fondatore della Chiesa, Salvatore del mondo!

O Vergine Maria, Figlia di Dio, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, Madre dell’umanità!

Tutte le tue figlie e i tuoi figli che oggi soffrono per la confusione morale e dottrinale nella Chiesa, ci rivolgiamo a te con umiltà e fiducia.

O Signore Gesù Cristo, ti lodiamo per l’amore che hai rivelato attraverso il tuo Sacro e Misericordioso Cuore, che è stato trafitto per noi ed è diventato fonte di vita eterna e fonte della nostra gioia. Ti ringraziamo per tutto ciò che sei e per tutto ciò che fai per noi, per la Chiesa e per il mondo.

O Vergine Maria, ti benediciamo per la perfetta comunione d’amore del tuo Cuore Immacolato con il Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù. Ti ringraziamo per tutto ciò che sei e per tutto ciò che fai per noi, per la Chiesa e per il mondo.

Riuniti oggi in tutto il mondo grazie a Internet, ci consacriamo al Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù, nel quale risiede la pienezza della verità e della carità. Ci consacriamo anche al Cuore Immacolato di Maria, la via perfetta e sicura verso il Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù.

O Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù, o Cuore Immacolato di Maria! L’amore ci spinge a consacrarti le nostre sorelle e i nostri fratelli che accettano pienamente l’insegnamento tradizionale della Chiesa. Che abbiano la forza di viverlo meglio ogni giorno e la carità di aiutare chi ha difficoltà a viverlo!

Per esempio:

Joseph Zen, Francis Arinze, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Robert Sarah, Péter Erdö, Gerhard Müller, Angelo Scola, Théodore-Adrien Sarr, Angelo Amato, Wim Eijk, Malcolm Ranjith, Mauro Piacenza, Philipe Ouédraogo, Fridolin Ambongo Besungu, Carlo Maria Viganò, Athanasius Schneider, Héctor Rubén Aguer, Charles Chaput, Salvatore Cordileone, Robert Mutsaerts, Joseph Strickland, Vitus Huonder, Marian Eleganti, Daniel Fernández Torres, Bernard Fellay, Stefan Oster, José Ignacio Munilla, Philippe Kpodzro, Marcellino Yao Kouadio, Barthélemy Adoukonou, Marc Aillet, Roger Houngbédji, Aristide Gonsallo, Samuel Aquila, Stanislaw Gadecki, Juan Ignacio Arrieta, Robert Reed, Aidan Nichols OP, Thomas Weinandy, José Luis Aberasturi, Juan de Dios Olvera Delgadillo, Robert McTeigue SJ, Gerald Murray, Santiago Martín FM, Roberto de Mattei, Josef Seifert, Francisco Fernández de la Cigoña, Luisella Scrosati, Stefano Fontana, Scott Hahn, Elizabeth Yore, Peter Kwasniewski, Pilar Calva Mercado, Lila Rose, Obianuju Ekeocha, Philip Lawler, ecc.

O Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù, o Cuore Immacolato di Maria! L’amore ci obbliga anche a consacrare a te le nostre sorelle e i nostri fratelli che oggi sono in errori morali e dottrinali (mezze verità) e a insegnarli pubblicamente. Che abbiano l’umiltà di riconoscerlo e la forza di correggersi pubblicamente!

Ad esempio: Papa Francesco, Pietro Parolin, Walter Kasper, Francesco Coccopalmerio, Lorenzo Baldisseri, Josef de Kesel, Christoph Schönborn, Agostino Vallini, Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, Matteo Maria Zuppi, Marcello Semeraro, Blase Cupich, Reinhard Marx, Óscar Maradiaga, Georg Bätzing, Helmut Dieser, Dieter Geerlings, Franz-Josef Bode, Peter Kohlgraf, Heinrich Timmerevers, Joseph Tobin CSsR, Wilton Gregory, Robert McElroy, José Tolentino de Mendonça, Jean-Claude Hollerich SJ, Peter Turkson, Mario Grech, Cristóbal López Romero, Víctor Manuel Fernández, Américo Aguiar, Charles Scicluna, Giacomo Morandi, Michael Jackels, John Wester, Paul Dempsey, Johann Bonny, Franz-Joseph Overbeck, Bruno Forte, Marcelo Sánchez Sorondo, Sergio Alfredo Fenoy, Vincenzo Paglia, Felix Gmür, Zbignev Stankevics, Mario Delpini, John Stowe, Heiner Koch, Geremias Steinmetz, Joseph Maria Bonnemain, Ramón Alfredo de la Cruz, Jorge Ignacio García Cuerva, Stephen Chow SJ, Timothy Radcliffe OP, Arturo Sosa SJ, Antonio Spadaro SJ, Thomas Reese SJ, James Martin SJ, Gilfredo Marengo, Maurizio Chiodi, Philippe Bordeyne, Adriano Oliva, Roy Donovan, Gerry O’Connor, Tim Hazelwood, John Collins, Guilherme Peixoto, Lucia Caram, Xiskya Lucia Valladares, Austen Ivereigh, Cynthia Bailey Manns, Rafael Luciani, Helena Jeppesen-Spuhler, ecc.

O Sacro e Misericordioso Cuore di Gesù, o Cuore Immacolato di Maria!

Infine, l’amore ci spinge a consacrarti le nostre sorelle e i nostri fratelli che non amano la Chiesa o che si sentono nemici della Chiesa. Ti chiediamo di dare loro la grazia di comprendere e accettare il messaggio di verità, amore e pace della Chiesa. Ti chiediamo di smettere di perseguitare la Chiesa e di amare i suoi fedeli.

O Signore Gesù Cristo, o Vergine Maria! Concludendo questa preghiera, vorremmo raccomandarti in modo speciale tuo figlio Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco:

– Che la sua mente riceva dallo Spirito Santo la grazia singolare di riconoscere chiaramente gli errori del suo magistero;

– Che il suo cuore sia immerso nel fuoco dei Cuori di Gesù e di Maria, affinché accetti di correggere gli errori del suo magistero;

– Che le sue orecchie sentano un forte allarme ogni volta che le insidie del nemico cercano di persuaderlo a mescolare lo spirito del mondo con la purezza del messaggio di salvezza di Gesù;

– che la sua bocca riceva una grazia rinnovata, affinché la sua parola, priva di ogni ambiguità, difenda chiaramente la sana dottrina, continuando a chiamare tutti i cristiani all’unità nella Verità eterna, Gesù Cristo, che vive e regna con il Padre nell’unità dello Spirito Santo, Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Roma

13 ottobre 2023

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, internazionale, rosario



Categoria: Generale