Berlino paga Bill Gates per Eliminare gli Umani. (Come fece Conte…). Nobile.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni su come i governi occidentali – Italia compresa – abbiano finanziato i responsabili di quello che secondo alcuni è uno dei più colossali crimini (e truffe) della storia umana. Buona lettura e condivisione.

Il Governo tedesco paga Bill Gates per eliminare gli umani

Le notizie ogni giorno diventano sempre più paradossali e preoccupanti. Una tra le ultime è del 26 luglio 2023 diffusa dal sito tedesco Transparenztest. Il governo federale contribuisce con un totale di 3,8 miliardi di euro a 31 progetti stabiliti dalla Cupola multimiliardaria.

Al contrario di come avviene di solito con altre cooperazioni tedesche, sembra che nessun rappresentante del governo federale sieda in un comitato, in un consiglio di fondazione o in un consiglio di amministrazione dei beneficiari dei finanziamenti. I progetti in questione coprono il periodo 2017-2030, la maggior parte si svolge nel periodo della pandemia 2020-2023. Alcuni progetti a lungo termine sono iniziati prima e continuano fino ad oggi.

Grazie all’interrogazione del Gruppo parlamentare della sinistra siamo venuti a conoscenza dei dati del Governo federale realtivo al documento stampato del Bundestag 20/7512 20 del 30.06.2023.

Le risposte e gli allegati del governo federale hanno rivelato che ha dato il denaro dei contribuenti a un totale di 24 progetti della Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). In altri sette grandi progetti con la partecipazione della BMGF, incluso altre grandi fondazioni internazionali come l’OMS, l’organizzazione eugenetica Wellcome Trust, legata a Bill Gates e la Fondazione Rockefeller, i fondi fiscali sono affluiti sotto forma di sovvenzioni del Governo federale. In totale ha contribuito con 3,8 miliardi di euro a progetti e programmi in cui la Fondazione di Bill Gates è coinvolta.

Nella sua risposta, il governo federale ha giustificato il suo sostegno finanziario alla Fondazione Gates e ad altre fondazioni private multimiliardarie citando il suo impegno per l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (di cui abbiamo parlato più volte nei miei articoli).

Nella risposta del governo tedesco, si legge “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottolinea esplicitamente che il coinvolgimento attivo degli attori privati è indispensabile per raggiungere gli Obiettivi globali di Sviluppo Sostenibile […] Da ciò deriva anche il mandato per un’adeguata cooperazione con questi attori”.

Il governo tedesco ha inoltre dichiarato di “non vedere la necessità” di limitare “l’influenza delle fondazioni private in generale”. Al contrario, il governo ha elogiato la Fondazione Gates perché “contribuisce con impulsi e idee preziose”, confermando ulteriormente il sospetto che il gruppo abbia un’influenza più che significativa sulle decisioni del governo.

Tra i numerosi programmi finanziati dal governo tedesco, molti promuovono l’aborto, le politiche distruttive di “Net Zero” (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – che NON esiste – il più vicino possibile allo zero), il controllo della popolazione in Africa e del cambiamento climatico (che è falso e, comunque, come affermano decine di scienziati e climatologi autorevoli, pur ammettendone l’esistenza non è di origine antropica),

Il governo federale tedesco ha dato 20,6 milioni di euro a un progetto della Fondazione Gates chiamato “Investimento nei sistemi di dati sanitari e nella qualità delle cure per la salute materna, neonatale e infantile in Malawi”. Il progetto mira a “rafforzare il sistema sanitario con particolare attenzione alla salute riproduttiva” (aborto e contraccezione). Ovviamente, il programma cerca di impedire alle persone in Africa, come nel resto del mondo, di avere troppi figli, nel tentativo di combattere la presunta sovrappopolazione del mondo.

Seguendo il programma che mira a terrorizzare senza sosta la popolazione, il governo ha finanziato anche il “Fondo per le pandemie”, per prepararsi a future pandemie, per un importo di 119 milioni di euro. Nel documento il governo afferma di voler “aumentare gradualmente i contributi obbligatori degli Stati membri per essere in grado di finanziare in modo sostenibile il 50% del bilancio di base dell’OMS con fondi prevedibili e non vincolati”.

Sicuramente il governo tedesco non è unico a passare, sottobanco o meno, denaro allo psicopatico Bill Gates, vedi dal min 2,14: https://www.youtube.com/watch?v=ec0XZDgQ7XU

L’allora primo ministro Giuseppe Conte, nel maggio 2020 ha “donato” a Gates dai 130 ai 140 milioni di euro. La motivazione? Per finanziare il siero che ha eliminato o condannato a vita un numero imprecisato di italiani. In pratica, i contribuenti pagano i loro stessi aguzzini senza saperlo. La beffa più perfida della storia occidentale. Chissà quante grasse risate si fanno politici e governi insieme ai degenerati della Cupola.

Agostino Nobile

