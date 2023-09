Aupetit era innocente. Bergoglio, l’arte di governare la Chiesa con il caos.

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla rapida decapitazione di mons. Aspetti da parte di Bergoglio; e di come mons. Aupetit sia stato scagionato da ogni accusa da parte della magistratura francese. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: AUPETIT SCAGIONATO. L’ARTE DI GOVERNARE LA CHIESA A CASO, ERIGENDO IL CAOS A CHIESA

Il Sismografo, blog diretto da Luis Badilla vicino a Francesco (ma con juicio), riporta senza commento la notizia dell’assoluzione di Michel Aupetit, l’arcivescovo di Parigi rimosso da Francesco. L’articolo, a firma Nico Spuntoni, è de Il Giornale.

Aupetit era accusato di rapporti sessuali con un’ex collaboratrice. Lo scandalo in Francia montò come la panna.

Francesco ragionò pubblicamente delle dimissioni di Aupetit con l’usata spericolatezza, verbale e verbosa: “Il chiacchiericcio cresce, cresce, cresce e ti toglie la fama di una persona, per cui non potrà governare per quello, non per il suo peccato, che è peccato come quello di Pietro, come il mio e come il tuo, ma per il chiacchiericcio. Per questo ho accettato le sue dimissioni, non sull’altare della verità ma sull’altare dell’ipocrisia”.

Considerate le promozioni e rimozioni in base ad accuse pruriginose consumate sull’altare dell’ipocrisia (parole sue), colpiscono invece le rimozioni sull’altare della verità: l’ultima in ordine di tempo, non ancora consumata, quella di Strickland.

Considero del tutto accidentale il fatto che Francesco promuova figure con bagattellari trascorsi omoerotici, e tenda a punire uomini attratti dalle donne con l’eccezione di Rupnik, esentato da provvedimenti ipocriti per meriti artistici e gesuitici, presumo.

Carriere fatte per meriti birichini sull’altare dell’ipocrisia, e altre stroncate per demeriti dottrinali sull’altare della verità.

Bisogna concludere che ci sarà più festa in cielo per novantanove ingiusti che per un innocente pentito.

Sappiamo bene che Bergoglio fa e disfa in base a criteri squisitamente utilitaristici e politici. Non pago, è anche arbitrario e squilibrato.

Il che ha una conseguenza precisa: sia che il cattolicesimo debba ridefinirsi in termini di a.F e d.F., (avanti Francesco e dopo Francesco), sia che si ripristini una straccio di parvenza cattolica chiunque venga dopo, cristiano o bergogliano che sia, dovrà mettere mano allo scompiglio inenarrabile gettato nell’istituzione da quest’homo signatus.

Questo perché si può governare la Chiesa adorando la Pachamama, all’ombra di statue di Lutero e battendo moneta che commemori il sacro vaccino. Non si può farlo erigendo ad àpeiron il caos.

Più di una volta la Chiesa è stata guidata in modo caotico. Bergoglio ha portato quest’arte ad un livello d’eccellenza quasi inesprimibile.

§§§

