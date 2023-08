Comunione sulla mano. Prete prevaricatore in Sardegna. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ci racconta la triste, assurda storia di una prevaricazione compiuta da un prete in Sardegna, in tema di comunione sulla mano. Buona lettura e diffusione.

§§§

Bella è la Sardegna del mio cuore, dove, bambina, trascorrevo i mesi estivi in silenziosa beatitudine e che ancora oggi mi accoglie, tra mirti e corbezzoli, nella bianca casa, in dolce tu per tu con Tavolara. Casad’incanto, che ho rinominato Maria…Io, quando sono qui, mi par, pur avendo poco o nulla, di avere tutto e di viver trasognata nel mondo vero che è quello dell’anima cucita a ricamo con il suo Signore. Nel solevivo. Oh, il venticello di Elia che mi corre tra i capelli! Oh, al mattino in boccio, quando il sole si sveglia sull’aldia, il cielo rosa e celeste, come il mantello di Maria, a protezione della vita vera, tenera e delicata come un bocciolo di rosa! E sono riuscita, quest’estate (come non mi era accaduto gli anni passati) a ricevere la Santa Particola sulla lingua, senza drammi e in scioltezza!

Sissi, Benedetta, una parola, oh, via ora, fai il santo piacere, scendi dalla carrozza di Cenerentola, nonvedi che è tornata zucca, che puoi farci al massimo unbuon risotto? Non vedi che spira un ventaccio dilevante, che l’aria è umida di pioggia, che Tavolara sinasconde dietro un sipario di nubi, che tutto è mutatointorno a te, smettila di parlare con i fantasmi! Sveglia, sveglia! Si, apro gli occhi e sono nellachiesa di Porto San Paolo dove sono venuta per laMessa domenicale. Ed ecco la cronaca del miorisveglio brusco, violento ed è cominciato questamattina, ma andiamo con ordine. Dunque, sono le nove e mezzo e siedo al banco della chiesa parrocchiale di Porto San Paolo. Come accade più o meno da una settimana a questa parte, il sacerdote, in briosa tenuta da spiaggia (braghette corte maglietta griffata scarpe da ginnastica) arriva con ritardo e inizia a celebrare, diciamo, alla maniera dei professori d’università.

Tutto fila liscio fino al santissimo momento della distribuzione della Eucarestia quando il celebrante, invece di scender giù a donare il Santissimo Corpo di Nostro Signore se ne parte con una filippica (non so come chiamarla…) in cui spiega che nella sua parrocchia l’Ostia si riceve solo sulle mani, che chi (come la sottoscritta) ritiene di avere mani impure e non consacrate, si sbaglia di grosso perché siamo tutti consacrati. Invita anche tutti i “reprobi” della Comunione sulla lingua a pensarci su due volte perché questa potrebbe essere l’ultima Messa della vita e non si sa mai (come una minaccia di morte, pur velata…).

Resto lì, basita, bastonata, interdetta. Perché ora, dopo tanti mesi? E penso alle mie mani, per nulla consacrate, che hanno toccato il volante, la tazzina al bar, le monete dell’offerta e al puzzo di varecchina delle bottigliette che s’usa ancora e a quanti si scambiano il segno della pace con un gesto come a dire stai lontano da me… Faccio nel mistero la comunione spirituale come mi ha insegnato, gli anni scorsi, la mia dolcissima Beata Elisabetta Sanna quando mi sono ritrovata qui in Sardegna, la sua Sardegna, nella situazione di oggi…

Voglio riaddormentarmi. e sono bambina all’Istituto Mater Dei nel giorno della mia prima Comunione. In ginocchio, davanti all’altare, nel mio velo bianco, chiudo gli occhi nel Signore, un piattino d’oro sotto il mento difende la Santa Particola dal pavimento. In devozione ricevo la Santa Eucarestia, non come fosse un popcorn, spiaccicata sul palmo della mano…

Dormo, sogno e penso che questa nuova chiesa “della misericordia” mi ferisce e non bacia la mia anima. Anzi la respinge con vigore. E sogno, oggi per la prima volta dopo mesi, di tornare a Roma e di entrare alla domenica mattina nel dolce ventre della Trinità dei Pellegrini, dove sotto la Croce, rotonda, nonostante il Don di Porto San Paolo, nel mio cuore sardo, vivo lassù..

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, comunione, de vito, sardegna



Categoria: Generale