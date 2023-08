Per salvare il pianeta “basta” modificare il gene umano. Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle follie che stiamo vivendo. Buona lettura, e condivisione.

Per salvare il pianeta “basta” modificare il gene umano

Come scritto più volte, l’ecologismo rappresenta l’ideologia più devastante della storia. Recentemente ho trovato un articolo e poi un video verificatore che, per chi è distratto dalle informazioni mainstream, ha dell’incredibile.

Matthew Liao è un giovane filosofo americano specializzato in bioetica ed etica normativa, molto apprezzato dalla corte del WEF. Del lavoro di Liao hanno parlato, tra gli altri, The Guardian, la BBC, il New York Times, The Atlantic e Scientific American. Quindi, non uno qualunque ma un personaggio promosso e sostenuto dal cosiddetto Deep state.

Direttore del Centro di Bioetica del College of Global Public Health della New York University, ha esposto la sua visione per modificare geneticamente gli esseri umani in nome della salvezza del pianeta. Nel giugno del 2021, ai partecipanti al WEF, Liao ha detto: “La gente mangia troppa carne. Se si riducesse il consumo di carne, si aiuterebbe davvero il pianeta”. Secondo Liao un modo per rendere gli esseri umani intolleranti alla carne è attraverso interventi chimici e ormonali. “Ma le persone non sono disposte a rinunciare alla carne. Alcune sono disposte a farlo, ma altre, pur essendo disposte a farlo, hanno una debolezza di volontà che gli fa pensare ‘Questa bistecca è troppo succosa, non posso farlo’. Io sono uno di questi”.

“È emerso che sappiamo molto su queste intolleranze. […] Per esempio, io ho un’intolleranza al latte. E alcune persone sono intolleranti ai gamberi. Quindi forse possiamo usare l’ingegneria umana per dimostrare che siamo intolleranti a certi tipi di carne, a certi tipi di proteine bovine”.

“C’è una cosa chiamata zecca della Stella Solitaria che se ti morde, diventi allergico alla carne. È qualcosa che possiamo fare attraverso l’ingegneria umana. Possiamo affrontare problemi mondiali molto grandi attraverso l’ingegneria umana”.

Come vediamo gli psicopatici tipo Yuval Harari nel WEF abbondano. Ma Liao propone anche di ridurre gli esseri umani attraverso l’eugenetica o le iniezioni di ormoni, in modo che siano di stazza molto più piccola e consumino meno risorse. Liao, dunque, sembra convinto che la soluzione del cambiamento climatico parta dall’individuo. Un falso megagalattico. Sembra davvero strano che al WEF ignorino le smentite dei premi Nobel e dei più autorevoli climatotogi, tra i quali ricordiamo il gli italiani premio Nobel Carlo Rubbia e Antonino Zichichi, che è stato presidente della World Federation of Scientists e professore all’Università di Bologna.

Follie che non potranno mai realizzare? Forse, ma, le entità globaliste come il World Economic Forum e la Gates Foundation prendono molto sul serio le sue filosofie, molto di più di quanto un comune cittadino possa pensare. Basti ricordare che, la stessa Cupola, col Covid e i sieri hanno fermato e danneggiato tutto ciò che esiste sul pianeta Terra.

Video originale: https://twitter.com/bitcoinorthobro/status/1407263430030020610?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407263430030020610%7Ctwgr%5E21608a6343e9822bb5de17ac99e88f6e75bb3768%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthepeoplesvoice.tv%2Fwef-calls-for-genetically-modifying-humans-so-they-become-allergic-to-meat%2F

Agostino Nobile

