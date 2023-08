La valentía de las Carmelitas de Arlington y un obispo indigno. ¿Roma, dónde estás?

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención el comunicado del Capitulo y de la Priora del convento carmelita de Arlington, objeto de una extraordinaria persecución por parte del obispo de Fort Worth, monseñor Michael Fors Olson. Feliz lectura y difusión.

Declaración de la Reverenda Madre Priora

y del Capitulo

Monasterio de la Santisima Trinidad

Carmelitas Descalzas

5801 Mt. Carmel Drive

Arlington, Texas 76017

18 de agosto de 2023

Alabado sea Jesucristo

En los últimos meses nuestro Monasterio en general y nuestra Madre Priora en particular han sido objeto de injerencias, intimidaciones, agresiones, humillaciones privadas y públicas y manipulación espiritual sin precedentes, resultado directo de las actitudes y ambiciones del actual obispo de Fort Worth contra nuestra Reverenda Madre Priora, contra nosotras las Monjas y contra nuestra propiedad. Nos tomó desprevenidas. Desde nuestra fundación nuestras relaciones con nuestro obispo han sido siempre cordiales y filiales. Todo obispo ha contado siempre con nuestra amorosa confianza. Nunca habíamos imaginado que nuestra relación con el obispo pudiera ser diferente.

Con su comportamiento privado y público, monseñor Olson ha abusado de nuestra obediencia filial; un hombre que, persiguiendo fines personales no especificados, no dudó en agredir verbalmente y humillar a las monjas que denunciaron la violación totalmente injustificada de sus derechos relativos a la propiedad privada y la intimidad.

En relación con las calumnias que se han difundido, el Capítulo aprovecha la ocasión para expresar su total confianza en la integridad moral de su Madre Priora y en la rectitud de su actuación de gobierno.

Somos Monjas Carmelitas: la oración y la penitencia son la base de nuestra vida religiosa, no los juegos políticos y de poder. No podemos darnos el lujo de dedicar nuestros recursos espirituales o materiales a disputas en vano con autoridades cuyos programas son completamente ajenos a los nuestros, y cuyos medios para influir en los resultados de nuestras apelaciones están más allá de lo que podemos igualar.

Nuestro deber frente a Dios es garantizar que este Carmelo sea una casa tranquila de oración en la que cada monja y novicia puedan vivir su vocación en paz e integridad, para la salvación de sus almas, para la gloria de Dios Todopoderoso y para la edificación de Su pueblo.

Por lo tanto, puesto que la salvación de nuestras almas es nuestro primer deber ante Dios Todopoderoso, y con el fin de proteger la integridad de nuestra vida y de nuestra vocación monástica de los graves peligros representados por los continuos abusos a los que estamos sometidas, afirmamos en conciencia que ya no reconocemos la autoridad del actual obispo de Fort Worth ni de sus funcionarios y le prohibimos a él y a sus emisarios acceder a la propiedad de nuestro Monasterio o tener cualquier contacto o relación con el Monasterio, las Religiosas y las Novicias. Nadie que se comporte de manera prevaricadora como el actual obispo de Fort Worth puede pretender nuestra cooperación u obediencia.

Por nuestra seguridad espiritual y psicológica, y por un deber de justicia, debemos independizarnos de este obispo hasta el momento en que se arrepienta de los abusos a los que nos ha sometido, pida perdón en persona a nuestra comunidad por lo que ha hecho y acepte hacer la debida reparación pública. Si ese día no llega, esperamos y rezamos para que a su debido tiempo su sucesor sea un instrumento enviado por Dios para esa reparación que, en justicia, se nos debe ahora.

En estas circunstancias debemos afirmar claramente que permanecemos absolutamente fieles a la doctrina de la Iglesia Católica y que el Papa y el obispo de Fort Worth, sean quienes sean hoy o puedan serlo en el futuro, serán siempre objeto de nuestras oraciones en este Monasterio, especialmente en el Canon de la Misa.

Obviamente, esperamos acusaciones verbales contra nosotros, y tal vez también sanciones: no es nuestra intención romper la Comunión con nadie. Estamos afirmando simplemente que el abuso al que hemos sido sometidas es tan groseramente injusto e intolerablemente destructivo de la vocación que hemos prometido solemnemente honrar frente a Dios Todopoderoso, que en conciencia no podemos cooperar con quienes nos han agredido y ofendido. No rechazamos ningún artículo de la Fe o de la Moral Católica. Al contrario, declaramos que – en estas circunstancias particulares y peculiares – no podemos en conciencia ante Dios Todopoderoso permitir que este obispo diocesano continúe comportándose ilegítimamente con nosotras.

Además, el Capítulo ha decidido que en adelante, para dar mejor a Dios Todopoderoso la gloria que le es debida, y para entrar más profundamente en la contemplación de sus Sagrados Misterios, la Sagrada Liturgia, el Santo Sacrificio de la Misa, el Oficio Divino, los Sacramentos, los Sacramentales y otros ritos- se celebrarán en la forma antigua del Rito Romano y según el uso tradicional de las monjas Carmelitas Descalzas.

Queremos dejar en claro que esta decisión no es una reacción al abuso en nuestra contra, aunque esperamos que provoque aún más represalias por parte de las mismas personas. Más bien constituye una conciencia positiva que se ha desarrollado en nuestra Comunidad a lo largo del tiempo: “Lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado, sigue siendo sagrado y grande también para nosotros, y no puede ser repentinamente prohibido por completo o incluso considerado dañino. Es conveniente que todos nosotros conservemos las riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia y les demos el lugar que les corresponde” (Benedicto XVI, 7 de julio de 2007).

Creemos que esto es especialmente cierto para aquellos cuya vocación es la vida contemplativa, incluidas nosotras mismas, y que esto es algo bueno que podemos y debemos hacer por la Iglesia en este tiempo que estamos viviendo.

La iglesia de nuestro Monasterio está y permanecerá abierta a todos aquellos que de buena fe quieran rezar en ella o participar en los ritos litúrgicos que celebramos, sin perjuicio de las denuncias de quienes han abusado de su poder contra nosotras.

Nos encomendamos totalmente a la Providencia de Dios Todopoderoso, que es nuestro único Juez y nuestro Consuelo en este momento de prueba, para que nos envíe buenos sacerdotes que aseguren nuestra vida litúrgica y sacramental y, mediante la generosidad de su pueblo fiel, nos asegure el apoyo material que necesitamos para continuar fielmente nuestra vocación en estas circunstancias verdaderamente extraordinarias y para formar a aquellas jóvenes que nos acompañan en nuestra hermosa y tradicional vida de oración y sacrificio delante del Señor.

Pedimos disculpas a todos nuestros familiares y amigos por las preocupaciones que los eventos recientes o esta declaración pueden haberles causado. No tenemos ningún deseo de causar angustia o escándalo; pero si tenemos la obligación de ser fieles a nuestra vocación, si queremos sobrevivir, no tenemos otra opción. Pedimos su comprensión y sus oraciones, y aseguramos a todos las nuestras, incluso a aquellos que no están de acuerdo.

¡Que los Santos y Mártires Carmelitas intercedan por todos nosotros!

¡Alabado sea Jesucristo, ahora y siempre!

