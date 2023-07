Orme sull’asfalto e terrorismo climatico. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni – e ricordi – legati al tormentone mediatico di gazzettieri e televisionari di questi giorni, cioè sul terrorismo climatico…buona lettura e condivisione.

§§§

Sul gomito ombroso della timida stradina campestre di San Sebastianello che, da piazza di Spagna, sale fino alla gloria di Trinità dei Monti c’era e c’è ancora (ma il gran palazzo color ocra è ora, che tristezza, in vendita), l’Istituto Mater Dei. Lì, una sezione per classe, studiavo anche io, china sul banco color verde smeraldo, nella quiete cattolica, fino a quando la modernità, indossati i panni della nuova sister direttrice, portò alla rovina e alla chiusura.

Ma non è di questo, triste metafora della chiesa di oggi, che intendo raccontare e quindi stringiamo la telecamera su un gruppo di bambine (e ci sono io pure tra loro) in divisa bianca e blu che escono dal portone della scuola in una tarda mattinata di giugno, verso la fine delle lezioni, e andiamo a curiosare che cosa combinano.

Passo passo, seguiamole mentre giungono davanti al bel negozio di Pratesi (che ora non c’è più). Oh che cosa stan facendo, tra matte risate? E sapete che cosa facevamo? Va bene, ve lo svelo. Nell’asfalto del marciapiedi, ben liquefatto dal gran caldo (che ieri come oggi ha sempre abitato Roma e il Belpaese), imprimevamo l’orma del piede e ridevamo di chi aveva il piedone più grande e in quella “ichnusa” (che vuol dire sandalo in sardo) mettevamo il piede piccolino… Ecco, faceva caldo, caldissimo, e il marciapiede diventava di burro nero. Sì, un gran caldone amico, come adesso, ma nessun telegiornale ne parlava perché, come sapevamo noi benissimo, pur bimbe e scolare in una scuola cattolica, d’estate fa caldo e d’inverno fa freddo. Che grande scoperta!

Ecco la mia risposta alle vanverate di giornali e telegiornali ai quali ha ben risposto un meteorologo di razza (anzi uno di loro…), dicendo chiaro e tondo che di “sciocchezze” si tratta, come sapevamo noi bambine di nove anni. L’estate fa caldo e si va al mare per rinfrescarsi…mmm, che scoperta! Mmm, allora mi dico, ci deve essere un altro percome per questo tormentone di luglio e presto in un battibaleno mi rispondo. Ma certo, si tratta delle solite ampie menzogne per prendere poi dei “provvedimenti restrittivi”. Naturalmente per il nostro bene. Come le auto elettriche che vanno a 30 all’ora e magari scoppiano così senza ragione, anche se parcheggiate e quiete nel garage. Oppure le case green (grim) che per ottenerle secondo i nostri “salvatori europei” bisogna far tre mutui che naturalmente costeranno il 100 per 100 in più. Ma tutto per il nostro bene.

Non esiste la crisi climatica, la transizione verde (green- grim, cioè trista, in diavoliano) serve solamente a renderci schiavi delle follie ambientaliste (senza capo né coda) dei cannibali, i quali vorrebbero che non mangiassimo più né latte né carne, ma insetti, e, per il bene sempre del mondo, si apprestano a uccidere, mi pare in Olanda, non so quante povere adorabili vacche…. E allora, io dico, per salvarci, c’è una sola cosa da fare: disubbidire a quanti vogliono prendere l’eterno ordine del creato prima del peccato originale (che è il Cuore Immacolato di Maria) e metterlo a testa in giù. Diciamo no, teniamoci stretti alla Croce, camminiamo sotto il manto azzurro della Madonna e il Suo Cuore trionferà.

§§§

