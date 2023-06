La cronologia della Passione, Resurrezione e Ascensione di Gesù.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, G.Z. che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle date relative alla Passione e Morte di Gesù. Buona lettura e diffusione.

Nei giorni scorsi ho inviato delle notizie che mi sono parse oltremodo interessanti tratte dagli studi di Perre Perrier. Vi aggiungo queste che riguardano la cronologia della vita pubblica di Gesù.

Lo studio dei Vangeli alla luce delle tradizioni delle Chiese Apostoliche Orientali e delle conoscenze acquisite in questi ultimi decenni sull’ambiente mesopotamico e sulle caratteristiche particolari delle civilizzazioni di tipo orale ha permesso di stabilire con ragionevole approssimazione la cronologia degli eventi relativi alla vita pubblica di Gesù. Di particolare rilievo lo studio comparato del Vangelo di Giovanni – che si sviluppa cronologicamente – con i vangeli sinottici nei quali criteri di ordinamento liturgico-catechetici prevalgono su quello di un rispetto della sequenza temporale

La cronologia molto dettagliata che ne consegue fornisce una grande concretezza storica all’operato dell’uomo Gesù di Nazareth – e evidenzia la assoluta inattendibilità delle tesi che mettono in dubbio la storicità dei Vangeli e perfino la stessa esistenza storica di Gesù di Nazareth.

Eccola come ricostituita da Pierre Perrier nei suoi scritti

Dicembre – 5 aC (25 Kisleu)– nascita di Gesù

Dicembre 26 ( 26 Kisleu ) – Battesimo di Gesù al Giordano

Dicembre 26-Gennaio 27 Gesù nel deserto

Febbraio – Marzo 27 – Chiamata dei primi Apostoli

Marzo 27 (un martedi) – miracolo di Cana

Aprile – Maggio 27 Miracolo dell’indemoniato di Cafarnao

Aprile – Maggio 27 Guarigione della suocera di Pietro

Giugno 27 ( verso) – guarigione del Paralitico fatto discendere dal tetto

Estate 27 – guarigione dell’uomo con la mano disseccata

Settembre 27 – discorso alla Sinagoga di Nazaret

Febbraio 28 – Discorso della Montagna

Maggio 28 (tra il e il 27) Guarigione del paralitico di Bethesda

Maggio 28 (fine) Resurrezione della figlia di Giaro

Agosto 28 (fine) – Prima moltiplicazione dei pani

Settembre-Ottobre 28 – Guarigione del cieco nato

Settembre 28 – Invio in missione dei 72

Gennaio 29 c.a – la siriana e le molliche di pane che cadono dal tavolo

Febbraio 29 – Seconda Moltiplicazione dei pani

Febbraio 29 – Trasfigurazione

Gennaio 30 (fine) – Resurrezione di Lazaro

4 Aprile 30 – Cena pasquale

5 Aprile 30 (14Nisan) – Passione di Gesù:

° verso le 2 Orto degli Olivi

° verso le 3 – Gesù preso e condotto da Anna

° tra le 4 e le 6 Gesù davanti al Sinedrio

° tra le 7 e le 8 – Gesù davanti a Pilato

° tra le 9 e le 10 – Flagellazione di Gesù

° tra le 11 e le 12 – Crocefissione di Gesù

° tra le 2 e le 3 – Morte di Gesù

° tra le 3 e le 4 – il colpo di lancia

° tra le 4 e le 5 – Gesù è sepolto

7 Aprile 30 (16 Nisan) – Resurrezione di Gesù

14 Aprile 30 – Apparizione ai discepoli

Inzio della settimana : partenza per la Galilea

19 Aprile 30 (venerdi) : Apparizione sulle rive del lago Mi ami tu più di costoto?

28 Aprile (domenica)– Apparizione di Gesù ai 500 discepoli sul monte Tabor

5 Maggio (domenica) – a Gerusalemme celebrazione della Pasqua supplementare

16 Maggio (giovedi) – ultime istruzioni e ascensione di Gesù

26 Maggio – Pentecoste

