Non Sopporto più il Gossip Ecclesiastico. Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste sue considerazioni su un fenomeno sempreverde…buona lettura e diffusione.

§§§

Sul gossip ecclesiastico

Mi rendo conto di dire una cosa che alcuni troveranno impopolare ma credo che vada detta. Mano mano che invecchio divento sempre più insofferente sul gossip ecclesiastico, cioè provo profonda irritazione quando vedo che si sprecano pagine e pagine, pur se virtuali, per speculare su dove manderanno questo o quel Vescovo (sperando ovviamente che siano sempre posti buoni…) o su cosa significa una certa nomina piuttosto che un’altra. Vedo in questi giorni che molti dedicano grande spazio per sapere dove andrà Mons. Ganswein. Non dico che non sia in qualche modo importante, specialmente per lui, ma a noi forse dovrebbe interessare ben altro. Mi rendo conto che per il Papa è ovvio ci sia attenzione, ma è il Papa. Per gli altri questa (buona) novella 2000 mi sembra onestamente una perdita di tempo.

Un grande scrittore e giornalista come Vittorio Messori mi raccontava che a lui non interessava affannarsi con queste cose, interessava parlare dell’ essenziale. Ci sono giornalisti “cattolici” che passano una vita a (s)parlare su questo ma all’essenziale non si interessano mai.

Eppure mano a mano che mi avvicino al redde rationem mi rendo conto che la vera questione non sarà che fine farà Mons. Ganswein (a cui ovviamente auguro tutto il meglio) o chi per lui, ma chi è Colui in cui noi poniamo, con molto inciampi, la nostra speranza.

A volte mi sembra che tutto il chiacchiericcio nasconda un vuoto, oso dire una paura, la paura di toccare i temi che veramente contano. Ma, onestamente, della religione del chiacchiericcio, proprio non so cosa farmene.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: GAENSWEIN, GOSSIP, porfiri



Categoria: Generale