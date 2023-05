Basta con l’Embargo Mortale in Siria! Appello di Médias-Presse-Info.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo appello di Médias-Presse-Info, che condividiamo pienamente. Buona lettura e diffusione.

Siamo appena tornati da un viaggio di studio in Siria, invitati da Adnan Azzam, scrittore e presidente del Movimento Internazionale per la Sovranità dei Popoli.

Siamo stati a Damasco, Aleppo, Soueïda e abbiamo potuto constatare le disastrose conseguenze dell’embargo imposto alla Repubblica Araba Siriana dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Continuare la guerra dal punto di vista economico è destinato a fallire, perché il popolo siriano, lungi dall’essere rassegnato, rimarrà fedele alle proprie tradizioni, alla propria cultura e alla propria libertà.

Ma le condizioni di vita del popolo siriano, a causa degli effetti devastanti dell’embargo e delle conseguenze del recente terremoto nel nord del Paese, stanno diventando sempre più difficili. I neonati e i bambini sono le prime vittime delle sanzioni economiche.

La mancanza di medicine, cibo, beni di prima necessità, elettricità e riscaldamento sono la sorte quotidiana del popolo siriano. Abbiamo visto che ad Aleppo le condizioni di vita degli abitanti sono molto difficili. Il recente terremoto ha solo peggiorato la situazione.

– Abbiamo il diritto di lasciare che questa situazione intollerabile continui senza battere ciglio?

– Abbiamo il diritto di guardare altrove senza fare domande?

– Abbiamo il diritto di non parlare contro questa persecuzione che dura da più di 10 anni?

– Abbiamo il diritto di non chiedere ai nostri leader di fermare queste morti inutili?

Se ufficialmente le sanzioni americane ed europee non riguardano gli aiuti umanitari, le loro conseguenze sono comunque drammatiche, perché nessuna banca o azienda osa esportare in Siria attrezzature ospedaliere o medicinali per paura delle sanzioni degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti praticano l’extraterritorialità legale, che penalizza pesantemente tutte le relazioni con gli Stati sotto embargo. Infine, questa situazione comporta anche il rischio – noto e calcolato dai promotori dell’embargo – di creare disordini civili di varia gravità.

L’80% dei siriani vive al di sotto della soglia di povertà. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 133%. Quello che sta accadendo sul suolo siriano è un crimine contro l’umanità.

Questo intollerabile disprezzo per la vita umana deve cessare immediatamente. La Francia, il Paese dei diritti umani, deve dimostrare la sua vocazione e affermare i suoi valori umanistici.

Chiediamo solennemente la fine immediata dell’embargo che sta affamando il popolo siriano. Le morti e le sofferenze inutili di neonati e bambini devono cessare IMMEDIATAMENTE e IMPERATIVAMENTE.

Firmatari di questo testo:

Adnan Azzam. Presidente del Movimento Internazionale per la Sovranità dei Popoli.

Membri :

Generale Dominique Delawarde

Capitano Pierre L.Plas

Alexandre Garacotche

Signora Halima Merabet

Signora Dominique Mouillard

Sig. Ignace Lovel

Sig. Aïssa

Signora Geneviève Squifflet

Sig. Claude Janvier

Sig. Philippe Cuttat

Contatto: mispdanslemonde@proton.me

