Per una Nuova e Antica Mente. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni che spaziano in un ampio orizzonte religioso e spirituale del Matto. Buona lettura e meditazione.

§§§

PER UNA NUOVA (E ANTICA) MENTE

La fedeltà semplice al momento presente è il tesoro del cuore. È la manna del deserto, che ha tutti i gusti secondo i diversi bisogni e che sazia senza posa. Si ha tutto ciò che si vuole, poiché si vuole soltanto ciò che si ha. Il momento presente è una specie di eternità che prepara alla vera e la fa pregustare […] Risparmiate il vostro tempo; lavorate con ordine e continuità; mettete le opere al posto dei bei discorsi. L’avvenire non è ancora vostro, forse non sarà vostro mai. Limitatevi al presente; mangiate il pane quotidiano. È tentare Dio far provvista di manna per due giorni: si corrompe. Voi non avete oggi la grazia di domani: essa non verrà che col domani stesso. Momento presente: piccola eternità per noi.

Fènelon

*

Carpe diem, quan minimun credula postero

Quinto Orazio Flacco

*

Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente.

Buddha

* * * * * * *

È stato il ritrovarmi di fronte lo stupendo passo di François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715), sintetizzato nelle parole di Orazio e del Buddha, ad ispirarmi quanto segue.

Ciò che conta è la presenza a se stessi nel Kairos, cioè nel Momento Presente, Adesso!, poiché la presenza a se stessi è presenza a Dio, prima ancora che alle persone e alle cose. E ciò non può darsi per mezzo dei massimi sistemi di pensiero ed impelagandosi in esaperate disamine cerebrali, le quali, in quanto oggettivanti, straniano facilissimamente dalla presenza a se stessi. Invece, si può essere presenti a Dio sbucciando patate, lavandosi i denti, in fila alla posta, standosene su una panchina del parco o al pronto soccorso (si noti l’uso imprescindibile del gerundio presente: sbucciando, lavandosi, standosene), senza soluzione di continuità, appunto nel Kairos, Adesso. Anzi, per mezzo di noi presenti a noi stessi, è Dio che sbuccia le patate, si lava i denti e via dicendo. Ed è così che l’uomo è mediatore fra Cielo e Terra, ed ogni sua azione è un rito, nel contempo un’offerta che si fa e dono che si riceve.

Tanto per chiarire: io sto scrivendo Adesso ciò che voi, care Lettrici e cari Lettori, state leggendo Adesso: io e voi siamo uniti nel Kairos che vi unisce, anche se non ne siete consapevoli.

Recita l’epigramma di Posidippo (310 a.C. -240 a.C.):

«Chi sei tu? Il tempo che sottomette ogni cosa (Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ) / Perché stai in punta di piedi (ἐπ᾿ ἄκρα)? Sempre ruoto (Ἀεὶ τροχάω) / E perché hai un paio di ali ai piedi? Io volo nel vento (Ἵπταμ᾿ ὑπηνέμιος) / E perché tieni un rasoio (ξυρόν) nella mano destra? Come segnale (δεῖγμα) agli uomini / del fatto che io sono più affilato che qualsiasi altro bordo (ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος) / E perché i capelli (κόμη) ti scendono sulla faccia? Perché chi m’incontra mi acciuffi (Ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι) / E perché, in nome del cielo, il retro della tua testa è rasato? Perché nessuno che un tempo mi ha lasciato correre sui miei piedi alati / anche se, scontento, lo desidera, mi prenderà ora da dietro / Perché l’artista ti ha modellato? A tuo vantaggio, straniero, e mi ha messo nel portico a mo’ di lezione».

Il mondo è il luogo del Kairos, del Momento Presente, del Momento Opportuno: ogni situazione accade nel Kairos che è l’unico tempo reale. Nulla può accadere se non Adesso: “prima” o “dopo” non può accadere nulla: il “prima” è soltanto un ricordo e il “poi” soltanto una previsione, anch’essi, del resto, possibili soltanto nel Kairos, che, è bene ribadire, è l’unico tempo reale, ciò che ognuno può constatare da sé, liberandosi per qualche istante dalla tirannia del pensiero che, lo si ripete, non può fare a meno di oggetti da trattare, distrendo la Coscienza (o Anima) da se medesima.

Senza il Lampo di Eternità creativa che è il Kairos (Lampo dell’Aion, il tempo eterno) l’uomo e l’universo non potrebbero esistere. È scritto «Dio disse …», ma in realtà Dio dice, sta dicendo (gerundio presente). Proprio Adesso, nel Kairos, la Creazione è in atto. È un atto di IO SONO!

Il Kairos trascende, permette e accompagna la cronica vita umana, la quale, grazie ad Esso, è anche una vita divina: presenza a se stessi e presenza a Dio coincidono. Umanità e Divinità si amalgamano nel Kairos che pertanto è il Momento Sacro e sacralizzante. La redenzione di sé e del mondo può darsi soltanto Adesso, nel Kairos.

Il Kairos è il Regno dei cieli che ospita l’uomo ponendo fine al suo pellegrinare, poché ogni passo è il traguardo: nulla c’è di troppo e nulla manca: «si ha tutto ciò che si vuole, poiché si vuole soltanto ciò che si ha» dice Fénelon, che si accompagna a quanto profondissimamente afferma Marsilio Ficino: «faccio filosofia soprattutto per questa ragione: poter assecondare con la volontà le cose quando le cose non assecondano in altro modo la mia volontà; in questo modo, infatti, le cose assecondano la volontà che le asseconda». Ossia: volontà divina e volontà umana strettamente avvinghiate.

Il «vegliate e pregate» di Gesù – il Kairos Incarnato! – è d’importanza decisiva: “vegliare” significa “essere svegli”, ma non si può essere svegli se la Coscienza (o Anima) e il Kairos non si coniugano, dando vita, per partecipazione, ad un “altro Gesù”. Nel vegliare, il Kairos è il Purificatore, è il Lampo ardente che fa evaporare l’umidiccio individualismo e rende alla Coscienza (o Anima) la sua verginità (imitatio Mariae), conditio sine qua non per la theosis. La presenza a Dio, tramite la presenza a se stessi, è la Charis, la Grazia, garanzia di retto comportamento psico-fisico.

«Due parole antiche, pronunciate nella ricchezza semantica dell’antica lingua greca – charis e kairos –, significano grazia e tempo opportuno. I due termini evocano un’allitterazione, nella ripetizione di fonemi tra loro somiglianti, che risuonano ritmati, quasi si trattasse di una formula magica, incantatoria, o di una saggia filastrocca per bambini: charis, kairos …». (spaziofilosofico.it).

«Senza di me non potete fare nulla», dice ancora Gesù. Ed infatti solo nel Kairos è possibile vivere con retto pensare e retto agire (recte scire, recte agere), ossia nella Verità che rende liberi: Verità-in-Sé che non è quella espressa in parole ed alla quale le parole (ed il pensiero) possono soltanto alludere.

Spiluccando qua e là trovo che il Kairos è detto da Esiodo «la migliore di tutte le cose» e da Euripide «il migliore delle guide in ogni impresa umana». E difatti il Kairos-Gesù è la Via.

Charis e Kairos: la Grazia e l’Occasione. Adesso!

«Vegliate», dice il Kairos Incarnato, latore, proprio Adesso, della Charis. Non c’è, non può esservi redenzione e liberazione se non in Questo Momento, l’unico tempo reale, il Senza Tempo a cui occorre convertire la mente, onde renderla nuova (e antica).

«Eppure ciò che in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo.

E sa che ieri e domani non sono che il ricordo ed il sogno dell’oggi.

E che quello che in voi medita e canta vive tuttora nei confini di quel primo momento che seminò le stelle nello spazio». (Khalil Gibran).

§§§

