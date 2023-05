Gli Affari Stranieri dei Biden allo Scoperto. Una Bomba per i Dem USA.

James Comer rivela nuove prove sugli schemi di traffico d’influenza della famiglia Biden

Rete di LLC, sforzi per nascondere le fonti di denaro, denaro diretto dalla Cina, traffico di influenza in Romania

WASHINGTON-Il presidente della Commissione per la supervisione e la responsabilità James Comer (R-Ky.) ha pubblicato oggi un memorandum sui registri bancari che illustra le nuove informazioni ottenute nell’ambito dell’indagine della commissione sul traffico di influenza e sugli schemi commerciali della famiglia Biden.

Il Comitato per la supervisione ha ottenuto migliaia di pagine di documenti finanziari che rivelano la complicata rete di società creata dalla famiglia Biden e dai suoi associati durante la vicepresidenza di Joe Biden e i milioni che i Biden hanno ricevuto da fonti straniere. I documenti finanziari rivelano anche come i Biden abbiano utilizzato transazioni complicate per nascondere i pagamenti da parte di cittadini stranieri, compresi i soci legati al PCC, e forniscono chiare indicazioni sugli schemi di pedinamento dell’influenza durante il mandato dell’allora vicepresidente Biden.

“I Biden hanno intenzionalmente cercato di nascondere, confondere e occultare i loro schemi di traffico d’influenza, ma i registri bancari non mentono. I Biden hanno guadagnato milioni di euro grazie a cittadini stranieri che hanno fornito quelli che sembrano essere servizi diversi dall’accesso e dall’influenza. Dalle migliaia di documenti che abbiamo ottenuto finora, sappiamo che la famiglia Biden ha creato oltre una dozzina di società quando Joe Biden era vicepresidente. I Biden si sono impegnati in molte transazioni finanziarie intenzionalmente complicate per nascondere questi pagamenti ed evitare i controlli. In almeno un caso, i soci dei Biden legati alla PCC hanno preso provvedimenti per nascondere la fonte del pagamento ai Biden.

“Gli intrecci con l’estero dei Biden lasciano senza fiato e sollevano seri interrogativi sul perché attori stranieri abbiano preso di mira la famiglia Biden, su cosa si aspettassero in cambio e se la nostra sicurezza nazionale sia minacciata. Continueremo a cercare ulteriori documenti bancari per seguire la traccia del denaro e informare le soluzioni legislative per prevenire questo tipo di corruzione. Gli americani meritano risposte, trasparenza e responsabilità”, ha dichiarato il presidente Comer.

La complicata rete di società della famiglia Biden e dei suoi associati: I membri della famiglia Biden e i soci in affari hanno creato una rete di oltre 20 società, la maggior parte delle quali erano società a responsabilità limitata costituite dopo che Joe Biden è diventato Vicepresidente.

La famiglia Biden ha ricevuto milioni di dollari da fonti estere: I registri bancari mostrano che la famiglia Biden, i suoi soci in affari e le sue società hanno ricevuto oltre 10 milioni di dollari da cittadini stranieri e da società a loro collegate. Il Comitato ha identificato i pagamenti ai membri della famiglia Biden da parte di società straniere mentre era vicepresidente e dopo aver lasciato l’incarico pubblico.

La famiglia Biden ha utilizzato società di soci d’affari per ricevere fondi stranieri: Nonostante la creazione di numerose società dopo l’assunzione della carica di Vicepresidente, la famiglia Biden ha utilizzato società di soci in affari per ricevere milioni di dollari da società straniere.

Tentativi di nascondere grandi transazioni finanziarie: Dopo che le società straniere hanno inviato denaro alle società dei soci in affari, la famiglia Biden ha ricevuto pagamenti incrementali nel tempo su diversi conti bancari. Queste complicate transazioni finanziarie sembrano avere lo scopo di nascondere la fonte dei fondi e di ridurre la visibilità degli importi totali versati sui conti bancari dei Biden.

Cittadini cinesi hanno nascosto la fonte del denaro: cittadini e società cinesi con legami significativi con l’intelligence cinese e con il Partito Comunista Cinese hanno nascosto la fonte dei fondi versati ai Biden, stratificando società nazionali a responsabilità limitata. Le attività della famiglia Biden e dei suoi collaboratori in coordinamento con i cittadini cinesi e le loro entità societarie sembrano essere un tentativo di inganno finanziario. Diversi membri della famiglia Biden hanno ricevuto denaro dai cinesi dopo che questo era passato attraverso il conto di un associato. Inoltre, Hunter Biden ha ricevuto denaro direttamente sul conto della sua società da un’entità controllata dai cinesi.

Le attività della famiglia Biden e dei suoi associati in Romania indicano uno schema di traffico d’influenza: Le attività della famiglia Biden e dei suoi associati in Romania sono chiaramente indicative di uno schema per spacciare influenza dal 2015 al 2017. Mentre il vicepresidente Biden teneva conferenze in Romania sulla corruzione e l’etica, i Biden hanno ricevuto oltre un milione di dollari da una società controllata da un individuo rumeno accusato di corruzione, Gabriel Popoviciu, attraverso un collaboratore della famiglia Biden.

Leggete qui il secondo memorandum sui registri bancari. Read the second bank records memorandum here. https:// oversight.house.gov/wp- content/uploads/2023/05/Bank- Memorandum-5.10.23.pdf

Il primo memorandum è disponibile qui. The first memorandum can be found here. https://oversight. house.gov/wp-content/uploads/ 2023/03/Bank-Records-Memo-3. 16.23.pdf