Pro Vita & Famiglia sotto Attacco. Vogliono Farla Tacere.

non mi vergogno di ammettere che stavolta siamo con l’acqua alla gola. Stanno tentando di abbattere Pro Vita & Famiglia Onlus e temo possano riuscirci. Per la seconda volta in pochi giorni il nostro sito web – il cuore pulsante del nostro attivismo – è stato compromesso da un altro pesante attacco informatico di livello internazionale, che lo ha reso di nuovo irraggiungibile per diverse, interminabili ore. Era già accaduto la scorsa settimana. Ti copio in fondo la mail che ti ho scritto giovedì (se non l’hai letta) perché spiega l’origine e il contesto di questi attacchi vigliacchi. Il risultato è che chi voleva firmare la petizione a favore della maestra sospesa per un’Ave Maria in classe, condividere un articolo sull’orrore dell’utero in affitto o segnalare un caso gender nella scuola dei figli per chiedere aiuto si è trovato di fronte questo blocco causato dall’attacco in corso: