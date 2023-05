Utero in Affitto. Le Femministe: Inutile Chiedere a Schlein. È lì per Quello.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia, che sottolinea l’appoggio della nuova segretaria del PD alla pratica – disumana, a dir poco – dell’utero in affitto. Le protagoniste sono le donne della Rete per l’Inviolabilità del Corpo Femminile, che Elena Schlein si è rifiutata di incontrare durante la campagna elettorale interna. Buona lettura e diffusione.

§§§

… Schlein che è da sempre favorevole a questa pratica

… nell’ultimo scorcio delle primarie ha ribadito il suo fermo sì alla Gpa [ Gestazione per altri ]

… il suo primo gesto politico è stato partecipare alla piazza milanese delle famiglie omogenitoriali pro-trascrizioni

… L’elezione di Schlein non ha suscitato in noi alcuna speranza

… rispetto ai temi che costituiscono l’ombrello transumano e su cui battagliamo da anni

… Schlein si trova invariabilmente su posizioni avverse alle nostre, e c’è ben poco da sperare

… Schlein sta lì per quello, verrebbe da dire primariamente per quello

… sostenuta da potenti organizzazioni internazionali come Open Society e Social Changes

… l’Italia sia tra le prime nazioni a dichiarare l’utero in affitto reato universale

… sperando che la proposta venga raccolta anche da altri Paesi

… il femminismo radicale, da ben prima della proposta parlamentare, ha sempre perseguito

… perché rivolgersi solo al PD?

… sull’idea di farne un reato universale proposta dalla maggioranza di governo presumibilmente il PD darà battaglia

… C’è tutto il resto dell’ombrello transumano e di cui Schlein è portavoce convinta:

— identità di genere assolutamente autodeterminata (self-id),

— carriera alias nelle scuole,

— transizione facilitata, ormoni

— sex work

— assistenza sessuale ai disabili

… pasticciato e generico sui molti altri temi, a cominciare da quello economico

… su queste faccende il programma di Schlein è dettagliato e preciso

… la nomina di Alessandro Zan come responsabile diritti nella sua segreteria spazza via ogni possibile dubbio

… abbiamo chiesto e ottenuto di essere audite in Senato nel corso del dibattito sul ddl Zan contribuendo in modo sostanziale allo stop di quella legge inaccettabile e pericolosa

… c’è un movimento RadFem internazionale che lottando a mani nude resiste al transumano

… Interpellando il prefetto di Milano siamo riuscite a far bloccare in tutti i comuni italiani le trascrizioni degli atti di nascita integrali realizzati all’estero

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: femministe, scaleni, Utero in affitto



Categoria: Generale