No puede ser moderno quien no ha sido antiguo. Aurelio Porfiri.

el maestro Aurelio Porfiri ofrece a vuestra atención estas consideraciones sobre el arte sacro y sobre las dificultades que encuentra quien desea crear en nuestro tiempo.

No puede ser moderno quien no ha sido antiguo: pensamientos sobre el arte sacro

La polémica en torno al arte sacro moderno (y la música sacra) tiene raíces de más de una década. La pregunta es: ¿cómo y de qué manera puede hablar el arte a las personas de nuestro tiempo conservando la dignidad que le es propia?

Esta pregunta ha llamado la atención de innumerables artistas que han intentado dar respuestas válidas. Lamentablemente, algunas experiencias artísticas han sido estropeadas por ese Moloch llamado modernidad, de modo que es como si viviéramos en una dimensión sin pasado ni futuro.

En realidad, la pregunta misma tiene un fundamento falso: el arte sacro debe ante todo dar gloria a Dios, cuando lo haga también estará en condiciones de hablar al hombre de todos los tiempos. ¿El arte de Rafael, Palestrina, Miguel Ángel nos sigue hablando? Sin embargo, fue producido hace siglos. Nos habla porque ha superado la tradición incorporándola a la obra de arte. De este modo, la tradición no es negada, como en gran parte del arte moderno, sino que se subentiende. Este arte nos ofrece una lección importante: no puede ser moderno quien no ha sido antiguo.

Debemos tener la valentía de vivir la historia, no de ser vividos por la historia. Paula Philippson, en un interesante artículo de hace unas décadas (Philippson, Paula. “EL CONCEPTO GRIEGO DEL TIEMPO EN LAS PALABRAS AION, CHRONOS, KAIROS, ENIAUTOS”, Revista Di Storia Della Filosofia (1946-1949) 4, nº 2 (1949), pp. 81-97), nos presenta las cuatro palabras que para los griegos describían el tiempo: tenemos el tiempo cronológico que se describía con la palabra chronos, tenemos el tiempo como acontecimiento que se definía con la palabra kairos, el tiempo que podríamos definir como el tiempo del eterno retorno es eniautos, mientras que el tiempo de la eternidad es el aion. El artista que desea elevar su obra a la majestad de Dios debe buscar alojamiento en el tiempo aión y pintar, esculpir, componer, no para lo contingente sino para lo absoluto. El camino hacia el tiempo aión es la tradición no entendida como pasado en el sentido crono-lógico, sino entendida como energía vital que actúa en la historia, pero que la historia no puede poseer.

Hablar al tiempo propio es una consecuencia de esta ascesis, la cual puede ser muy ardua, pues nos pide ver el mundo desde lo alto más que desde dentro. La Carta a Diogneto ofrece una idea fundamental: en el mundo, pero no del mundo. Los que viven en las batallas de este mundo viven en la historia, los que eligen habitar en lo eterno ganan la guerra. Para los que se entretienen, el tiempo los acribilla de repente; para los otros, el tiempo no termina nunca.

Publicado originalmente en italiano el 23 de abril de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/04/23/non-puo-essere- moderno-chi-non-e-stato- antico-porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

