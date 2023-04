Non può Essere Moderno, Chi non è Stato Antico. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste considerazioni sull’arte sacra e sulle difficoltà chi incontra chi voglia crearne al tempo nostro. Buona lettura e diffusione.

§§§

Non può essere moderno, chi non è stato antico: pensieri sull’arte sacra

La querelle che riguarda l’arte sacra (e la musica sacra) moderna, ha radici oramai più che decennali. La domanda è: come fare in modo che l’arte parli alle persone del nostro tempo pur conservando la dignità che gli è propria?

Questa domanda ha catturato l’attenzione di innumerevoli artisti che hanno cercato di dare delle risposte valide. Purtroppo alcune esperienze artistiche sono state viziate da quel moloch che si chiama modernità, per cui è come se si vivesse in una dimensione senza passato né futuro.

In realtà la domanda stessa ha un fondamento non veritiero: l’arte sacra deve prima di tutto dare gloria a Dio, quando farà questo sarà anche in grado di parlare all’uomo di tutti i tempi. Ci parla ancora l’arte di Raffaello, Palestrina, Michelangelo? Eppure è stata prodotta secoli fa. Essa ci parla perché ha superato la tradizione inglobandola nell’opera d’arte. In questo modo la tradizione non è negata, come in molta arte moderna, ma sottointesa. Questa arte ci offre una lezione importante: non può essere moderno, chi non è stato antico.

Dobbiamo avere il coraggio di vivere la storia, non di essere vissuti dalla storia. Paula Philippson, in un suo interessante articolo di qualche decennio fa (Philippson, Paula. “IL CONCETTO GRECO DI TEMPO NELLE PAROLE AION, CHRONOS, KAIROS, ENIAUTOS.” Rivista Di Storia Della Filosofia (1946-1949) 4, no. 2 (1949): 81–97), ci presenta le quattro parole che per i greci descrivevano il tempo: abbiamo il tempo cronologico che veniva descritto con la parola chronos, abbiamo il tempo come avvenimento che veniva definito con la parola kairos, il tempo che potremmo definire dell’eterno ritorno è eniautos, mentre il tempo dell’eternità è l’aion. L’artista che desidera elevare la sua opera alla maestà di Dio, deve cercare un alloggio nel tempo aion e dipingere, scolpire, comporre, non per il contingente ma per l’assoluto. La via al tempo aion è la tradizione non intesa come passato nel senso crono-logico, ma intesa come energia vitale in opera nella storia ma che la storia non può possedere.

Parlare al proprio tempo è una conseguenza di questa ascesi che può essere quantomai ardua, che ci chiede di vedere il mondo dall’alto piuttosto che da dentro. La Lettera a Diognetooffre un idea fondamentale: nel mondo ma non del mondo. I faccendieri che vivono le battaglie di questo mondo vivono nella storia, coloro che scelgono di abitare nell’eterno vincono la guerra. Per coloro che si affaccendano il tempo li falcia improvvisamente, per gli altri il tempo non finisce mai.

§§§

