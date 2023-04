Monseñor Viganò sobre Rusia. Comentario de monseñor Richard Williamson

Estimadosi StilumCuriales, un amigo de nuestro sitio web nos señala este comentario de monseñor Richard Williamson a las recientes declaraciones del arzobispo Carlo Maria Viganò sobre el tema del conflicto ruso-ucraniano. Feliz lectura y meditación.

VIGANÓ SOBRE RUSIA

22 de abril de 2023

Numero DCCCXXIII (823)

¿Es posible que nuestros gobernantes no comprendan lo que está en juego? Todo lo que Dios ha hecho el hombre quiere volver a hacerlo.

En una Iglesia católica en la que muy pocos clérigos tienen todavía la perspicacia de ver o la valentía de denunciar por qué el mundo que les rodea está preparando su propio suicidio, un hombre de Iglesia está diciendo sin miedo, mes tras mes, las verdades esenciales. He aquí, en forma resumida, el alentador mensaje del arzobispo Carlo Maria Viganò al Congreso fundador del Movimiento Internacional de los “Amantes de Rusia”, celebrado en Moscú el mes pasado. Cuando un obispo católico es consagrado obispo, promete no llamar malo a lo que es bueno, ni llamar bueno a lo que es malo. En este caso, el arzobispo Viganò califica claramente como malos a nuestros actuales líderes mundiales, y como buenos a los rusos que se les oponen. Se pueden tener algunas reservas, pero el arzobispo tiene esencialmente razón. Si no se tiene en cuenta su Mensaje, tendremos que aprender por las malas.

Los últimos acontecimientos nos han mostrado que el ateísmo materialista que devastó al Imperio ruso y el mundo desde 1917 -como anunció la Santísima Virgen María en Fátima- se ha unido hoy al liberalismo en la ideología globalista que sustenta el delirante proyecto del Nuevo Orden Mundial. Un proyecto infernal, como justamente puso en evidencia el presidente Vladimir Putin en uno de sus recientes discursos, en el que el odio a la civilización cristiana quiere crear una sociedad de esclavos al servicio de la élite de Davos. Una sociedad distópica, sin pasado y sin futuro, sin fe y sin ideales, sin cultura y sin arte, sin padres ni madres, sin familia ni Estado, sin maestros ni guías espirituales, sin respeto por los ancianos ni esperanza para nuestros hijos. No puede sorprendernos que después de haber descristianizado el mundo occidental esta élite considere a Rusia un enemigo al que hay que abatir. Es innegable que la Federación Rusa se erige como el último bastión de la civilización contra la barbarie, y reúne a su alrededor a todas las naciones que no desean someterse a la colonización de la OTAN, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

A la reciente farsa de la pandemia -conducida con métodos absolutamente criminales- le han seguido nuevas emergencias -entre ellas la de Ucrania- provocadas deliberadamente con el objetivo de destruir el tejido social y económico de las naciones, diezmar la población mundial y concentrar el control en manos de una oligarquía que nadie ha elegido y que ha perpetrado un verdadero golpe de Estado global. Los teóricos de este golpe de Estado tienen nombres y rostros, empezando por George Soros, Klaus Schwab y Bill Gates. Quienes hoy declaran enemiga a Rusia, también consideran enemigos a los europeos, a los estadounidenses, a los australianos, a los canadienses y los tratan como tales, persiguiéndolos y empobreciéndolos.

Por es, en 2020, el “Estado profundo” logró llevar a cabo el enorme fraude electoral en Estados Unidos de América, indispensable para impedir la confirmación del presidente Donald Trump. Por eso, en 2013, la “Iglesia profunda” logró que el papa Benedicto XVI dimitiera y que fuera elegida una persona grata para el Nuevo Orden Mundial, el jesuita Jorge Mario Bergoglio. Pero mientras los emisarios del Foro Económico Mundial en los gobiernos occidentales pueden legislar en contra del bien de sus propios ciudadanos y mantener en un puño a los líderes mundiales, ese “cambio de régimen” que ha tenido éxito en otros Estados se ha detenido providencialmente en las fronteras de Rusia.

El propósito declarado del golpe de Estado perpetrado en perjuicio de la humanidad es la instauración de una tiranía infernal en la que reine indiscutiblemente el odio a Dios y al hombre creado a Su imagen. Es el reino del Anticristo. Estamos librando una batalla de época: permanezcamos bajo el manto de la Santísima Virgen, gloriosa Nikopèia [obradora de victorias], junto con el Arcángel San Miguel. La victoria es de Cristo y de los que están bajo el santo estandarte de la Cruz.

Kyrie eleison [Señor, ten piedad]

Publicado originalmente en italiano el 23 de abril de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/04/23/mons-vigano-sulla- russia-commento-di-mons- richard-williamson/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

