Predigt vom Ostersonntag von S. E. Erzbischof Carlo Maria Viganò.

version auszulöschen und mit dem ungesäuerten Brot neu zu beginnen, das die Gestalt der heiligsten Eucharistie und das Sakrament des neuen und ewigen Bundes ist, den Christus mit seiner Kirche geschlossen hat, neu in der Gnade, nicht aber unterworfen den Veränderungen der Zeit, der Moden und der Umstände.

Aus diesem Grund spricht Paulus von den Ungesäuerten, dem ungesäuerten Brot. Brot der Strenge, Brot derer, die keine Zeit haben, den Sauerteig am Leben zu erhalten, derer, die sich mit gegürteten Lenden darauf vorbereiten, das makellose Lamm und die bitteren Kräuter zu verzehren, bevor sie das Land Ägypten verlassen und das Rote Meer durchqueren. Das Zu- rücksetzen, die neue Schöpfung, das neue Ostern vollzieht sich in Christus, der einzigen, unverzichtbaren, ewigen Wahrheit, dem lebendigen und wahren Wort des ewigen Vaters. Die wahre Zurücksetzung besteht darin, zur Wahrheit Christi zurückzukehren, zu dem, der von sich selbst gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Wahrheit, die ist, während der Irrtum ein Nichtsein ist. Eine Wahrheit, die von uns Aufrichtigkeit – in azy- mis sinceritatis (im ungesäuerten Brot der Lauterkeit) – als notwendige Antwort vor dem Licht der Wahrheit – et veritatis (und der Wahrheit) – verlangt

Satan, der Affe Gottes, ahmt auf groteske Weise die Schöpfung nach, indem er Ungeheuer- lichkeiten begeht, die jeder vernünftige Mensch als solche erkennt. Noch grotesker imitiert er die Erlösung, indem er den Menschen, die er in Versuchung führt, ein Gut verspricht, das ihm unbekannt ist und das er kaum besitzt, und im Gegenzug verlangt, dass sie ihn als Gott anerkennen. Wir müssen seine Lüge erkennen, wir müssen sie ablehnen und bekämpfen.

Wenn wir für die Wahrheit kämpfen – für jede Wahrheit, nicht nur die theologische Wahrheit – stehen wir auf der Seite Christi; auf der Seite des- sen, der nicht gelogen hat, als er den Aposteln seinen Tod und seine Auferstehung ankündigte.

Wenn wir uns andererseits dafür

entscheiden, nicht für die Wahrheit

zu kämpfen oder sogar zuzulassen, dass der Irrtum verkündet wird oder wir ihn selbst ver- breiten, dann schlagen wir uns auf die Seite Satans, des Fürsten der Lüge; auf die Seite des- sen, der verspricht und nicht hält, mit dem einzigen Ziel, uns in jenen Abgrund der Ver- dammnis zu ziehen, in den zu versinken er sich entschieden hat, als er, aus Hochmut sündi- gend, glaubte, er könne sich an die Stelle Gottes setzen und entscheiden, was ist und was nicht ist, das heisst, was wahr und was falsch ist, was gut und was böse, was schön und was hässlich ist. Und tatsächlich besteht die höllische Welt, in die wir uns gerade stürzen, aus Lüge, Bosheit und Hässlichkeit. Es kann gar nicht anders sein.

Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet, und das nicht zufällig: Er ist kein König; seine Macht ist vergänglich und von Gott erlaubt, bis die Zeit der Prüfung vorbei ist und die Zeit des Gerichts kommt. Bei seinen Dienern verhält es sich nicht anders. Auch wenn ihre Macht uns zu überwältigen scheint, auch wenn die Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, unbe- grenzt und überwältigend erscheinen, nähert sich ihr Ende unaufhaltsam, während Christus sein universelles Königreich wieder in Besitz nimmt. Oportet illum regnare (Er muss herr-