Dopo l’Aborto, il Suicidio Assistito. Mons. Paglia senza Freni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri abbiamo visto questa frase choc: “Mons. Paglia apre alla legge sul suicidio assistito”. Così Il Riformista, quotidiano di cui Matteo Renzi è diventato qualche giorno fa direttore editoriale titolava così in prima pagina, riportando il testo integrale dell’intervento di Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, tenuto in occasione del dibattito “L’ultimo viaggio (verso il fine vita)”, svoltosi nel corso del Festival del Giornalismo di Perugia. Questo il punto centrale dell’intervento del prelato: “In questo contesto non è da escludersi che nella nostra società sia praticabile una mediazione giuridica che consenta l’assistenza al suicidio nelle condizioni precisate dalla Sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale: la persona deve essere ‘tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli’. […] Personalmente non praticherei l’assistenza al suicidio, ma comprendo che una mediazione giuridica possa costituire il maggior bene comune concretamente possibile nelle condizioni in cui viviamo”.

Mons. Paglia che qualche tempo fa aveva definito la legge 194 sull’aborto – responsabile dell’uccisione di circa sei milioni di esseri umani dalla sua approvazione – “pilastro della nostra vita sociale” contraddice apertamente il Magistero della Chiesa di cui fa parte, e in cui occupa un posto di responsabilità. Per la Chiesa il suicidio è un assoluto male morale, un qualcosa di intrinsecamente malvagio che non può costituire un’opzione per i cristiani; e ovviamente un cristiano non può essere a favore di una legge ingiusta che lo permetta o favorisca.

Ci sembra opportuno commentare questa presa di posizione con la reazione di Pro Vita & Famiglia che trovate di seguito. Buona lettura.

§§§

Fine vita. Pro Vita Famiglia: da Paglia grave cedimento a deriva eutanasica Roma, 21 aprile 2023 «Ci sorprende e consideriamo grave l’apertura di monsignor Vincenzo Paglia a una legge sul suicidio assistito. Un cedimento verso le spinte eutanasiche che tra l’altro va in contraddizione con il Messaggio Cei per la 45esima Giornata nazionale per la Vita dello scorso febbraio che affermava, giustamente, che “la morte non è mai una soluzione”. La storia insegna che si parte dalla mediazione invocata proprio da Paglia, per poi spalancare le porte alla morte di Stato e finire con la totale deriva eutanasica, come recentemente in Olanda anche per i minori di 12 anni. Il rischio che i nostri figli, nipoti, anziani, fragili e malati corrono è troppo alto per pensare a qualsiasi tipo di “dialogo” con chi vuole procurare la morte. L’unica soluzione è l’accompagnamento e incentivare le cure palliative per alleviare la sofferenza e non eliminare il sofferente». Così Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.

§§§

§§§

