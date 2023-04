De Profundis per la Diplomazia Vaticana. Mastro Titta.

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste considerazioni sulle recenti affermazioni del Segretario di Stato vaticano, Parolin. Buona lettura e diffusione.

Mastro Titta: De Profundis della diplomazia vaticana

Il Segretario di Stato Pietro Parolin non si espone molto, ma quando lo fa va ascoltato con attenzione. Qualche giorno fa ha espresso alcune lapidarie considerazioni geopolitiche: parlando dei conflitti in corso, ha ricordato che esisterebbe un “modello” di divisione pacifica, l’esempio dato della Cecoslovacchia

Il cardinale dice cose di buonsenso, ma non ne dice altre di altrettanto buonsenso. Fugge dal sen il doveroso riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina – dove, sia ben chiaro, l’aggressore è la prima e l’aggredito la seconda – omette di precisare che le due contendenti sono separate e reciprocamente riconosciute dal 1991. Un bel po’ di anni.

Dunque il “modello pacifico” di divorzio geopolitico dovrebbe applicarsi anche alla Crimea, e successivamente alle quattro regioni separatiste di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Tutte annesse per via referendaria, evidenza che l’Ucraina rigetta con furore ideologico quasi patetico: in sostanza, rivendica il diritto a massacrare impunemente una parte di sé, come fa dal 2014 nel Donbass. E come non va giù all’Ucraina nata da Euromaidan, non va giù alla Nato. Ma sono dettagli.

Se proprio volessimo dare alla Storia il peso che le spetta, dovremmo considerare che l’Ucraina è Russia tanto quanto la Russia è Ucraina, ed entrambe sono in Europa, come si studiava una volta a scuola.

La Russia lo era almeno sino agli Urali, e il fatto che le tre capitali storiche, Kiev, San Pietroburgo e Mosca stessa, pendano verso l’Europa e non verso l’Asia molto dovrebbe dire ai fautori delle linee immaginarie. Invece non dice niente. Le linee immaginarie le sposti come a piacere, secondo la pruderie del momento.

Dopo di che c’è la piaga della guerra civile, guarda caso retaggio nelle sue varie forme degli stati assoluti, degli imperi dissolti e dissoluti e, nella fase terminale, del colonialismo: come se gli imperi, vittime dell’ideologia borghese che mirava dritta al suffragio universale e quella forma imperfetta di partecipazione politica che chiamiamo democrazia, siano andati ad installare altrove le proprie pulsioni assolutiste. Deputati in casa propria, satrapi all’estero.

Basta gettare un’occhiata alle botte di righello date in tutta l’Africa per capire che qualcosa doveva andare storto. Il potere assoluto, la superiorità tecnica e antropologica, ha rinculato nelle terre di origine, approvvigionandosi in terra straniera di ciò che serviva a mantenere lo statu quo democratico: il benessere diffuso, vagamente tamarro.

Le guerre civili sono pane quotidiano anche in Occidente. In ordine sparso: la Guerra Civile americana, la repressione della Vandea, la Rivoluzione Spagnola, l’opera di persuasione di Oliver Cromwell nei confronti dei cattolici inglesi come antesignano del tema, con metodi da far sembrare l’Isis un gruppo scout.

Davvero si può erigere un’eccezione quasi isolata a “modello”?

Tuttavia, prendiamo per buona l’ipotesi di Sua Eminenza. L’idea stessa di risolvere pacificamente i conflitti interni – etnici, culturali, economici – dovrebbe applicarsi anche alle federazioni come l’UE. Dopo i 70 anni di pace e vacche magre, l’UE è diventata la gabbia di matti che si dissangua (e soprattutto dissangua gli altri) con invii massivi di armi in Ucraina: sicuri che sarebbe incapace di bombardare un paese, ad esempio l’Ungheria di Orban, che voglia uscirne per prendere una boccata d’aria? Ricordiamoci lo zelo con cui l’UE, messo il cappello della Nato, bombardò Belgrado, nel cuore dell’Europa geografica. Ai 70 anni di vacche magre potrebbero succedere 70 anni di vacche scheletriche, grazie a politiche demenziali e anti-storiche, o perfino anti-tutto, messe in atto. Cosa non si sopporta per amor dell’unità.

Infine, sento un sottofondo critico amaro nelle parole di Parolin: la situazione della stessa Chiesa Cattolica, dilaniata da conflitti dottrinali esplosi con il papato illuminato di Francesco.

Dopo una decade di Fratelli Tutti, misericordia, accoglienza e ogni genere di scarabocchio mentale universale – avete presente quei disegnini con bambini e bambine neri, gialli e rosa che fanno il girotondo su un bel prato verde sormontati dall’arcobaleno? – ecco esplodere tutte le contraddizioni, le guerre e le divisioni. E allora Parolin, salomonicamente, spedisce ognuno a casa propria, in lockdown culturale e geopolitico, purché in pace. La pace dei cimiteri e dell’irrilevanza. La Chiesa etnica avanza a passo di canguro.

Temo che il cardinale parli a nuora perché suocera intenda. Del resto, un’istituzione in frantumi come la Chiesa Cattolica difficilmente può insegnare agli altri come tenersi insieme.

Parolin certifica che il Nuovo Ordine Mondiale è nato morto e che la Chiesa, a parte qualche vago pistolotto su quanto sia bello salutare il vicino di casa col sorriso sulle labbra salvo scannarsi perché l’acqua dei fiori ti cola in balcone, non abbia molto da dire.

Certo, il Segretario di Stato fa un rapido passaggio su Cristo non come repressore dei conflitti, ma come portatore di giustizia e misericordia.

Cristo, appunto. Non africani dispersi dentro ignobili bagnarole, la tutela della biodiversità, la salvezza del pianeta, dilemmi laceranti sull’abbattimento di orsi o i diritti dei trans. Ma tanto, in Cristo chi ci crede più?

È un mondo che finisce “non già con uno schianto, ma con un lamento” di Eliot. Se le armi negoziali in mano alla diplomazia vaticana sono queste, ne vedremo delle brutte.

