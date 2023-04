L’ONU e la Perversione dei Bambini. L’Occidente è in Occidente?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’avvocato Giovanni Formicola ha condiviso con alcuni amici queste brevi riflessioni, che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

Carissimi,

tra il 10 e il 14 aprile scorsi, s’è tenuta una conferenza ONU sulla popolazione, l’educazione e lo sviluppo sostenibile. In tale occasione, le delegazioni USA e UE, con i soliti sotterfugi e pressioni, hanno tentato di inserire nel documento finale l’«educazione sessuale onnicomprensiva», che come sapete include – ricordo, destinata a bambini e adolescenti – la promozione, come modalità “normali” d’esercizio “sessuale”, dei rapporti orali, anali, della masturbazione, e così pervertendo. ( https://lanuovabq.it/it/ gender-e-aborto-per-i-minori- fallisce-il-blitz-di-ue-e-usa

La delegazione russa, insieme con quella di altri 21 paesi, per lo più africani, ha impedito la realizzazione di tale infame disegno, per quanto il documento non sarebbe stato vincolante per nessuno.

Mi chiedo e chiedo, c’è ancora qualche anima bella che possa sostenere che l’Occidente oggi sia in occidente? Magari perché i costumi individuali non sono in Russia particolarmente diversi e migliori (ma non è vero, basti pensare alla sodomia e alla sua esaltazione orgogliosa), là dove forse debba prevalere il giudizio sulle agende politico-culturali per capire dove dell’Occidente cristiano sopravviva un piccolo resto, senza ridurlo a dato geografico, ch’è relativo per definizione, attesa la rotondità del pianeta.

Se poi il problema è che la Russia non è democratica – attesa la prova che questa ha dato e dà di sé stessa in occidente, e basti pensare alla “gestione” della psico-pandemia e della pseudo-questione climatica, ai dpcm e alla negazione delle più elementari e naturali libertà di sempre -, ebbene, per me è un ulteriore punto che la fa preferire. Anche di principio, oltre che di fatto.

Saluti cari

in J. et M.

