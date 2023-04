Covid19 Venne da Wuhan, e Prima di Quanto si Pensi. Senato USA.

Il COVID-19 è probabilmente emerso dal laboratorio di Wuhan – e prima di quanto ritenuto in precedenza, conclude il rapporto del SenatoCOVID-19 è probabilmente risultato da una perdita accidentale in un laboratorio di Wuhan, in Cina, e ha innescato l’inizio della pandemia prima del 2019 rispetto a quanto affermato dai funzionari del governo cinese, secondo un rapporto del Senato pubblicato oggi.

Il rapporto di 300 pagine, “Muddy Waters: The Origins of COVID-19 Report”, contiene più di 1.500 citazioni a sostegno delle sue conclusioni. Richard Burr (R.C.), leader di minoranza della commissione per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni, ha chiesto alla commissione di redigere il rapporto.

Questa notizia arriva dopo che il direttore dell’FBI Christopher Wray il 1° marzo ha confermato che l’FBI ritiene da tempo che il COVID-19 provenga da un laboratorio del governo cinese.

Il rapporto ha rilevato molteplici violazioni della biosicurezza che si sono verificate all’inizio del 2019 presso l’Istituto di virologia di Wuhan (WIV), dove ricercatori cinesi e statunitensi stavano conducendo ricerche sull’aumento della funzione.

Il rapporto ha anche documentato gli sforzi dell’esercito cinese per sviluppare un vaccino COVID-19 nel laboratorio, settimane prima che la Cina ammettesse che il virus è emerso per la prima volta a Wuhan.

Il Sen. Roger Marshall, M.D. (R-Kan.) – il membro della Commissione del Senato per la Salute, l’Istruzione, il Lavoro e le Pensioni che ha pubblicato il rapporto – ha dichiarato in un comunicato stampa:

Il rapporto ha documentato gli esperimenti sugli animali legati al coronavirus condotti al WIV nel 2018 e nel 2019 e ha rilevato che ci sono stati “tre incidenti di laboratorio che hanno coinvolto il SARS-CoV-2 dall’inizio della pandemia”.



“È chiaro che la convergenza tra la sofisticata ricerca sul coronavirus, le richieste governative di scoperte scientifiche e i problemi di biosicurezza al WIV sembrano aver raggiunto il picco alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno 2019”, hanno detto gli investigatori del Senato, aggiungendo:

“Da giugno ad agosto 2019, la direzione del WIV ha pubblicato diversi rapporti che esprimevano preoccupazioni per le carenze di biosicurezza dovute alla limitata disponibilità di attrezzature e personale addestrato”.

“Molteplici enti medici e di sanità pubblica del governo della Repubblica Popolare Cinese a Wuhan hanno iniziato a procurarsi strumenti di rilevamento di agenti patogeni e a condurre esercitazioni ed esercitazioni su epidemie di malattie infettive”.

Nel novembre 2019, la sezione del Partito Comunista Cinese (PCC) del WIV ha riconosciuto i problemi del laboratorio, pubblicando un articolo che delineava tre sfide – o “tre no” – che i ricercatori del WIV dovevano affrontare, tra cui: “assenza di standard tecnologici e di attrezzature, assenza di team di progettazione e costruzione e assenza di esperienza nel funzionamento o nella manutenzione” di un laboratorio di alto livello.

Secondo il rapporto, “il WIV ha ospitato una sessione speciale di formazione sulla biosicurezza e la sicurezza per gli alti dirigenti” nel novembre 2019, con un alto funzionario dell’Accademia cinese delle scienze che si è recato da Pechino per trasmettere istruzioni “importanti” da parte degli alti dirigenti del governo cinese sulla “complessa e grave situazione” in cui versa il lavoro sulla biosicurezza.

Ciò è avvenuto lo stesso giorno in cui il laboratorio di Wuhan ha ordinato “un inceneritore d’aria per risolvere alcuni problemi o guasti di un’autoclave di sicurezza biologica presso il campus originario del WIV in centro città”, si legge nel rapporto. “La necessità di installare l’inceneritore d’aria per lo scarico dell’autoclave dopo il filtraggio HEPA seriale suggerisce alcune preoccupazioni sul rischio di fuga di aerosol infettivi”, hanno affermato gli autori del rapporto.

L’organizzazione non governativa contro le malattie infettive EcoHealth Alliance, guidata da Peter Daszak, ha ampiamente finanziato il laboratorio di Wuhan. Nonostante ciò, i funzionari statunitensi non hanno apparentemente mai visitato il WIV, secondo il Daily Caller”.

Nessuno di EcoHealth ha avuto esperienza diretta nel WIV. Daszak non ci è mai stato. Lui stesso dice: “Non ho mai avuto bisogno di guardare i dati, mi hanno dato quello che avevo bisogno di vedere”, ha detto Marshall al Daily Caller, aggiungendo:

“Se stiamo finanziando qualcosa, non sono sicuro che debbano essere lì ogni giorno, ma dovremmo avere scienziati americani laggiù”. Ricercatori militari cinesi lavorano sui vaccini COVID prima del dicembre 2019.

Il rapporto ha citato prove che suggeriscono che i ricercatori dell’esercito cinese hanno iniziato a lavorare su due vaccini COVID-19 prima del dicembre 2019″.

Il professore dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) Zhou Yusen, direttore del 5° Istituto dell’Accademia delle Scienze Mediche Militari (AMMS), ha collaborato con il WIV, e forse con il WIV, in modo episodico, per diversi anni prima della pandemia”, si legge nel rapporto, che aggiunge:

“Zhou o i ricercatori dell’AMMS potrebbero aver lavorato al WIV non più tardi dell’autunno del 2019 conducendo ricerche per un documento di cui è stato coautore insieme a due ricercatori del WIV, Shi Zhengli e Chen Jing, su un noto effetto negativo dei vaccini e dei trattamenti anticorpali legati alla SARS”.

“C’è motivo di credere che Zhou fosse impegnato nella ricerca sui vaccini animali contro il coronavirus della SARS con i ricercatori del WIV a partire dall’estate o dall’inizio dell’autunno del 2019”, hanno aggiunto, sottolineando che Zhou ha presentato uno dei primi brevetti per il vaccino COVID-19 il 24 febbraio 2020.

Il brevetto includeva “dati sierologici derivati da topi provenienti da esperimenti relativi al vaccino”, che secondo gli esperti – “consultati nel corso di questa indagine” – non avrebbero potuto essere completati a meno che il team di Zhou non avesse iniziato a lavorare allo sviluppo del vaccino prima dello scoppio noto della pandemia COVID-19 alla fine di dicembre 2019.

Tuttavia, secondo il rapporto, le prove sono circostanziali e richiedono ulteriori indagini da parte del governo statunitense. Burr ha dichiarato in una dichiarazione che il rapporto “è credibile e degno di essere incluso nello sforzo internazionale per determinare come è iniziata la pandemia, in modo da poter prendere provvedimenti per prevenire, o mitigare, future pandemie”, ha riportato Bloomberg.

I senatori introducono una legge per bloccare la ricerca statunitense sul guadagno di funzioni e per responsabilizzare i funzionari cinesi

Sebbene il rapporto sia stato redatto dai repubblicani, nel maggio 2021 il Senato ha approvato un emendamento bipartisan proposto dai senatori Marshall e Kirsten Gillibbhed. Marshall e Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) che chiedeva un’indagine trasparente sull’epidemia COVID-19.

Nell’ottobre 2021, il senatore Marshall ha presentato la legge sulla responsabilità del Politburo del PCC per imporre sanzioni ai due più alti funzionari della sanità cinese che avrebbero avuto legami precoci con l’epidemia COVID-19 e avrebbero offuscato informazioni utili. Nello stesso mese, Marshall ha presentato la legge sulla moratoria della ricerca sul guadagno di funzioni virali, che mira a bloccare tutte le sovvenzioni federali per la ricerca alle università e ad altre organizzazioni che conducono ricerche sul guadagno di funzioni su potenziali patogeni pandemici.

Nel dicembre 2021, i senatori Marshall, Chuck Grassley (R-Iowa), Jim Inhofe (R-Okla.), Marsha Blackburn (R-Tenn.) e Joni Ernst (R-Iowa) hanno introdotto il National BioSecurity Improvement Act per garantire che la ricerca finanziata a livello federale su agenti patogeni potenzialmente pericolosi non comprometta la sicurezza nazionale.

Il nuovo rapporto giunge mentre il COVID-19 Origin Act of 2023 è stato recentemente firmato dal Presidente Biden. In apparenza, la legge impone al governo degli Stati Uniti di declassificare tutti i documenti relativi al COVID-19. Ma gli esperti intervistati da The Defender hanno avvertito che, contrariamente a quanto è stato detto al pubblico, la legge limita i tipi di documenti che il governo deve declassificare, sollevando dubbi sul reale intento della legge.

Il disegno di legge richiede la declassificazione solo dei documenti relativi all’Istituto di virologia di Wuhan, in Cina, e potrebbe essere inteso a ridurre la colpevolezza degli attori statunitensi e privati nella potenziale fuga di notizie – o nello sviluppo – del COVID-19, attribuendo tutta la colpa alla Cina e all’Istituto di virologia di Wuhan, hanno detto gli esperti.

