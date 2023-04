Caso Orlandi, tutte le balle su Wojtyla, Poletti e Casaroli.

Caso Orlandi, tutte le balle su Wojtyla, Poletti e Casaroli

E’ partito l’attacco finale contro Giovanni Paolo II dai suoi nemici, i modernisti rahneriani e massoni, che dopo aver tentato di demolirne senza successo il magistero ora hanno deciso di spiccare il salto di qualità, ovvero distruggerne la memoria. Ci hanno provato in tutti i modi in questi anni ma senza successo, perché tanto è l’amore e profonda la devozione che la stragrande maggioranza del mondo cattolico, e non solo cattolico, nutre nei confronti del papa polacco.

Non sono bastate le campagne di stampa volte a raffigurarlo come un papa corrotto che con monsignor Paul Marcinkus avrebbe favorito gli intrallazzi dello Ior; non è servito a niente presentarlo come amico dei regimi sanguinari dell’America Latina e persecutore dei preti degli ultimi come monsignor Oscar Romero; non è stato sufficiente nemmeno attribuirgli le responsabilità circa l’insabbiamento dei casi di pedofilia nella Chiesa ad iniziare dallo scandalo dei Legionari di Cristo. Nulla di tutto ciò ha contribuito a scalfire presso il popolo cattolico la fiducia verso la santità di questo grande pontefice che ha cambiato il corso della storia.

E adesso ecco l’ultimo tentativo, ovvero quello di consegnarlo alla storia con il marchio infamante di papa pedofilo che avrebbe sfruttato sessualmente le minorenni Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, che proprio per questo sarebbero state poi eliminate. A sostenere questa assurda calunnia un ex appartenente alla Banda della Magliana, gente che ne ha raccontate di tutte e di più in questi anni, suggerendo piste che alla prova dei fatti si sono puntualmente rivelate prive di fondamento.

Eppoi c’è lui, Pietro Orlandi il fratello di Emanuela che riporta insinuazioni, dicerie, riferendo di pettegolezzi su Wojtyla che sarebbero girati nelle stanze vaticane, un “sentito dire che…” ma senza portare naturalmente la minima prova. E nasce legittimo il sospetto che dietro Orlandi ci possa essere chi ha tutto l’interesse a far circolare certe chiacchiere e certe calunnie per screditare Giovanni Paolo II e distruggerne definitivamente la credibilità.

Il motivo? E’ presto detto. Il magistero di Wojtyla continua ad essere un modello per chi crede in una Chiesa che non si adegua al mondo, ma al contrario lotta per convertire il mondo e ricondurlo al Vangelo. E’ la Chiesa che combatte il pensiero unico, l’omologazione culturale, la modernità, una Chiesa che non è nemica né della scienza, né del progresso, ma non accetta che vengano usate contro l’uomo e la sua dignità, e soprattutto contro l’ordinamento naturale voluto da Dio. Un magistero che da anni si sta cercando di mettere in discussione con proposte contrarie alla tradizione e alla dottrina della Chiesa, come sta facendo in Germania l’episcopato modernista, aprendo ai preti sposati, al sacerdozio femminile, alle benedizioni delle coppie gay, al riconoscimento del divorzio, dell’aborto, piegando la Chiesa e il Vangelo allo spirito del tempo.

Come nel più perfetto stile della “finestra di Overton” si vuole insomma gradualmente distruggere l’immagine di Wojtyla per preparare la strada all’avvento di un papa modernista che ne demolisca definitivamente il magistero dopo aver assuefatto il mondo cattolico all’idea che quel papa non meritava la santità, era un uomo indegno e quindi va gettato via con tutti i suoi preziosi insegnamenti. La prova provata che i modernisti stanno affilando le armi in vista del prossimo conclave, per eleggere un papa capace di andare oltre il debole Bergoglio che non è stato all’altezza delle aspettative dei vari Kasper, Marx e affiliati vari della Mafia di San Gallo che tanto si sono spesi per la sua elezione.

Ma c’è un aspetto in questa vicenda che fa capire quanto stia continuando il circo delle rivelazioni ad effetto senza fondamento. Nell’audio reso noto dalla trasmissione DiMartedì si affermerebbe che a commissionare a Renatino De Pedis il rapimento o addirittura l’omicidio di Orlandi e Gregori, sarebbe stato l’allora segretario di Stato Agostino Casaroli, stanco di vedere Wojtyla “divertirsi” con le due minorenni. Ma non si era detto che il favore De Pedis lo aveva fatto al cardinale Ugo Poletti allora vicario della Diocesi di Roma che per questo aveva concesso il nulla osta alla sepoltura del boss nella cripta di Sant’Apollinare? Ora stando alla ricostruzione di questo ex appartenente alla banda, Poletti uscirebbe di scena e a chiedere il favore a Renatino sarebbe Casaroli. Il quale forse si presta meglio all’interpretazione, visto che conosceva molto bene gli ambienti carcerari essendo impegnato in progetti di recupero per i detenuti minorenni di Casal del Marmo. Chi meglio di lui poteva agganciare quelli della Magliana e chiedergli il favore di eliminare le due ragazze? Forse è il caso che questi della banda inizino con il mettersi d’accordo fra loro evitando di chiamare in causa una volta Marcinkus, un’altra Poletti, poi Casaroli, l’altra ancora chissà chi.

Ma poi, dove sono le prove che De Pedis sia realmente coinvolto nel rapimento e nella scomparsa della Orlandi? L’unica prova certa è la sepoltura del boss nella cripta di Sant’Apollinare dove si sarebbero dovute rinvenire le ossa della Orlandi. Ma le uniche ossa trovate sono state quelle di De Pedis che, come è stato confermato, fu sepolto lì per volontà di don Pietro Vergari l’allora rettore di Sant’Apollinare, che aveva conosciuto il boss della Magliana in carcere dove era cappellano e diventandone amico; al punto che lo stesso Renatino sarebbe stato poi molto generoso con il sacerdote che per questo motivo volle seppellirlo nella cripta rispettando un suo esplicito desiderio. Quindi, se un ruolo De Pedis lo ha effettivamente giocato è stato probabilmente per il tramite di don Vergari, ma anche qui non ci sono prove che abbiano in qualche modo permesso di accertare responsabilità dell’ex rettore nella vicenda. Tante chiacchiere su certi comportamenti equivoci suoi e degli allievi che frequentavano il seminario ma oltre questo a livello giudiziario non si è andati.

Quindi è tutto un mare di ipotesi, dietrologie, supposizioni, rivelazioni senza effettivi riscontri, al punto che il coinvolgimento della Banda della Magliana nel rapimento e nella scomparsa della Orlandi è dato per scontato in ambito giornalistico, ma senza che la cosa sia poi supportata effettivamente da elementi certi e incontrovertibili sul piano giudiziario.

E allora, con tutto il rispetto che merita il dramma della povera Emanuela, forse è arrivato il momento che chi vuole davvero la verità, ad iniziare dal fratello Pietro, la smetta di alimentare insinuazioni e improbabili piste e lasci lavorare in pace gli inquirenti. Sempre che quella ricercata in Vaticano sia davvero la verità e non il tentativo di infangare e calunniare chi non c’è più e non può difendersi.

Americo Mascarucci

