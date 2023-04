Los tres días en los que la cúpula de la Iglesia traicionó a Karol Wojtyla

Marco Tosatti

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 15.04.2023 – Renato Farina] – ¿Era Juan Pablo II un depredador sexual de jovencitas? ¿Salía por las noches de su piso vaticano con dos monseñores polacos para satisfacer sus gustos pedófilos? ¿La desaparición y eliminación de Emanuela Orlandi en junio de 1983 fue precedida por un intento de seducción de la joven de 15 años, residente en la Ciudad-Estado, por parte del papa Wojtyla en los jardines del Vaticano?

Por supuesto que no. El hecho es que estas flechas envenenadas fueron lanzadas en DiMartedì, un programa de máxima audiencia de La7, en un contexto dramático que las valoraba como una verdad posible o incluso probable. La fábrica de la calumnia masiva funciona condenadamente bien. No hacen falta pruebas, ni siquiera indicios si el interlocutor es una persona como el hermano de Emanuela, es decir, Pietro Orlandi, un hombre que carga desde niño la implacable angustia de su familia.

Nadie se opuso durante la emisión. Y así hemos visto cómo los rumores se transformaron en una lapidación post mortem de quien no puede defenderse y, contra todo principio de civilización, el acusador no ha asumido la carga de la prueba, no ha aportado ninguna posibilidad de corroboración. ¡El silencio concurrente y aseverador del público y de Giovanni Floris consiguió transformar la bofetada obscena de un afiliado menor de la Banda de la Magliana en una revelación evangélica! Así es como funciona: se ha dejado escribir la historia de Italia a la Cosa Nostra, ahora le toca a los seguidores de Renatino De Pedis, jefe de la Magliana, novelar la historia de la Iglesia.

DiMartedi. Luego el miércoles y después el jueves. Ninguna réplica “alta” del Vaticano. Al contrario, hay un crescendo. La avalancha iniciada por La7 parece encontrar aprecio en el Trastevere. El fiscal del Papa, Alessandro Diddi, revela a Pietro Orlandi, que lo dice a los cuatro vientos y ante cuatro mil cámaras: “que de la base a la cima” nadie gozará de inmunidad. Es decir, ¿investiga a Wojtyła?

Si hace como con Becciu [AQUÍ] nos espera un infierno. El profesor Diddi ya se había erigido anteriormente como única voz del Papa reinante: “Tanto el Santo Padre como el cardenal Pietro Parolin me han concedido la máxima libertad de acción para investigar a gran escala sin condicionamiento alguno y con la firme invitación a no callar nada. Tengo el mandato de averiguar cualquier aspecto con espíritu de franqueza, de “parresía” evangélica, y este enfoque es lo que más importa. Esta es la actitud con la que estamos afrontando el caso Orlandi”.

¿Pero los Papas anteriores no? ¿ Juan Pablo II y Benedicto XVI ocultaron, obstruyeron, encubrieron? ¿No querían la parusía evangélica? Qué tristeza. Es obvio que las agencias retoman y avalan sin discusión los chismorreos del hermano de Emanuela (a quien personalmente respeto, pero ahora justamente no entiendo), y vuelven a proponer, como si fueran fragmentos de papiros bíblicos encontrados en las cuevas de Qumrán, documentos de falsificadores ya desmantelados hace años.

Como ocurrió con el que, publicado por Emiliano Fittipaldi en su libro Gli impostori (2017), robado de una caja fuerte o algo parecido. Había una rendición de cuentas de los gastos para la manutención de la quinceañera en Londres. Un periodista jubilado, vaticanista de mérito, Lucio Brunelli, interviene y en un simple post en Twitter destapa la burbuja especulativa: “Así que el Vaticano no sólo habría organizado el secuestro de Emanuela, sino que también se quedó con la cuenta de gastos de la operación. Así que Wojtyła salía por las noches en Roma con dos monseñores en busca de jovencitas. El Vaticano puede ser el lugar del Mal, pero no se trata de una información seria”.

Burbuja especulativa. ¿Pero por qué nadie la hace estallar en las más altas esferas? ¿No se dan cuenta de que el silencio significa avalar la verosimilitud de las fantasías calumniosas?

Pero he aquí que, por fin, con un retraso que desconcertó a todos, y que pareció coincidir con una duda tremenda que rondaba incluso en la cabeza del papa Francisco, por fin se alzaron dos voces para defender la memoria de San Juan Pablo II. No voces cualquiera: la primera voz de la Iglesia italiana y la segunda de la Santa Sede. En Avvenire (el diario de la Conferencia Episcopal Italiana) apareció un apasionado editorial de Angelo Scelzo; el director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli, firmó a su vez un duro y puro artículo en Vatican News con este título: “Acusaciones absurdas e infames. Respecto a las supuestas revelaciones sobre el papa Wojtyla y el caso Orlandi” [AQUÍ].

En realidad, la campaña contra los predecesores de Francisco ya estaba en marcha hace tiempo. A Ratzinger [AQUÍ] lo sacaron incluso hace poco del ataúd para apuñalarlo, basándose en una carta interpretada capciosamente, como protector declarado de sacerdotes pedófilos. Lo mismo ocurrió en los últimos meses con Wojtyła en la misma Polonia [AQUÍ].

Ayer intervino con gran energía el cardenal limosnero Konrad Krajewski, en una entrevista en Famiglia cristiana firmada por Orazio La Rocca [AQUÍ]. “También Jesús, cada vez que hablaba en público para defender a los pobres, a los débiles, a los enfermos, era criticado por sus adversarios, perseguido, obligado a cambiar constantemente de ciudad. Al final, como hombre inocente, fue crucificado. Pero resucitó…”. Otra vez. Sobre las supuestas nuevas revelaciones: “No tengo palabras. Prefiero no hacer comentarios, para respetar el dolor de la familia”.

Lamentablemente, parece casi una moda atacar a los santos, injuriarlos con pesadas acusaciones indemostrables, pero fatalmente amplificadas por los medios de comunicación o por algún libro recién impreso y escrito sólo para mancillar. Le ha pasado a san Juan Pablo II, a Benedicto XVI, pero también a la santa Madre Teresa de Calcuta y a casi todos los santos. Y ni siquiera el papa Francisco se libra a veces. En la Iglesia, desde sus orígenes, siempre ha sido así. El mismo Jesús fue atacado, calumniado, vilipendiado mientras gastaba palabras para los últimos”.

Dicho esto, que se profundice hasta las entrañas. La verdad libera. A este respecto, una observación banal para la que espero respuesta. Wojtyła se movió con formidable energía al plantarse impotente ante Brezhnev que amenazaba con invadir a la Polonia rebelde. Si hubiera tenido ese vicio atroz, los servicios secretos soviéticos y del Pacto de Varsovia ciertamente le habrían “tenido en sus manos”, chantajeándoles para condicionar su pontificado. Tuvieron que dispararle. Y si hubieran podido eliminarle moralmente, les habría bastado una foto, algún espionaje. En cambio, nada de nada, a pesar de los espías a sueldo de Moscú diseminados entre los prelados.

