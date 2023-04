Lettera al Governo. Permetta la Ricerca Scientifica sui Campioni di Vaccino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa lettera, pubblicata sul blog di Sabino Paciolla, che ringraziamo di cuore, e che merita di essere conosciuta e diffusa. Senza esserne a conoscenza, ieri pubblicavamo questo post, in cui si chiedeva al governo del “cambio” di dimostrarsi tale, e non solo a chiacchiere, in tema di campagna vaccinale. Buona lettura e diffusione.

§§§

All’Onorevole Presidente del Consiglio G. Meloni

All’Onorevole Ministro della Salute O. Schillaci

All’Onorevole Sottosegretario al Ministero della Salute M. Gemmato

In qualità di Professori e Ricercatori di Università e Centri di Ricerca pubblici italiani, Avvocati, Magistrati e Professionisti firmatari di questo appello

CHIEDIAMO

di avere accesso a campioni di vaccini anti-Sars-Cov-2 delle case produttrici Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Astrazeneca e Novavax, di ogni tipologia immessa sul mercato, a scopo di ricerca.

Chiediamo di poter acquisire tali campioni in maniera indipendente presso farmacie, MMG ed ASL, normalmente adibite alla vaccinazione nei due anni trascorsi.

Come scienziati, medici e professionisti che operano per il bene dei pazienti e della collettività, riteniamo nostro dovere etico e morale eseguire in modo indipendente e senza conflitto di interesse quelle prove sperimentali che possano approfondire i meccanismi di azione, di dimostrare la sicurezza e mancanza di effetti nocivi degli stessi, dati che ad oggi a noi risultano mancanti o assolutamente non esaustivi.

A questo punto, è inaccettabile che questi farmaci, ampiamente somministrati negli ultimi due anni anche a soggetti naturalmente immunizzati e/o fragili, adolescenti, bambini e donne gravide, siano stati resi indisponibili a ogni richiesta di poter essere studiati perché protetti da una non meglio specificata riservatezza. Non può esservi alcuna giustificazione per impedire a scienziati indipendenti di effettuare ricerche sugli stessi.

Riteniamo che questa situazione non avesse, e soprattutto non abbia adesso, alcun motivo logico di essere.

Confidiamo in una rapida modifica delle disposizioni ad opera del Presidente e dei Ministri, in modo che possiamo esercitare liberamente il nostro diritto di studio e ricerca indipendente su questi prodotti, proprio come abbiamo possibilità di farlo su ogni altro farmaco o vaccino o qualsivoglia sostanza.

In attesa di un vostro sollecito riscontro,

porgiamo i migliori saluti.

Roma, 14 aprile 2023

Ciro Isidoro, professore ordinario in patologia generale e immunologia

Chiara Di Meo, chimico, professore associato in tecnologia farmaceutica

Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca

Giovanni Frajese, medico endocrinologo, professore associato in scienze mediche

Marco Cosentino, medico chirurgo, professore ordinario in farmacologia

Alessandra Chiavegatti, magistrato

Avv. Monica Consalvi

Avv. Rita Fontanesi

Avv. Jenny Lopresti, presidente Immuni per Sempre e portavoce Coordinamento Comitati Guariti

Avv. Helga Lopresti

Avv. Manola Bozzelli, vice presidente dell’associazione Arbitrium

Avv. Valeria Panetta, vice presidente dell’associazione Arbitrium

Avv. Andrea Montanari, presidente associazione Eunomis

Marco Gambini Rossano, commercialista, presidente ACU Marche

Barbara Osimani, docente universitario

Patrizia Mazzoni, architetto

Lucia Cicchillitti, biologa e docente

Elisa Fantini, marketing e comunicazione

Avv. Clementina Baroni

Avv. Lina Manuali

Mariano De Mattia, infermiere

Maria Luisa Iannuzzo, medico legale

Avv. Giovanni Luca Zenga

Filippo Fratini, professore associato scienze veterinarie

Avv. Massimo Baglieri, presidente dell’associazione Noi Avvocati per la Libertà

Avv. Roberta Canal

Avv. Claudio Cuzzini

Elisa Tognocchi, psicologa e presidente associazione Osservatorio della Salute

Bianca Laura Granato, docente

Elisabetta Lefons, docente

Marina Assandri, presidente associazione La Genesi

Silvia Massarelli, direttore d’orchestra e docente

Claudia Maria Bittante, odontoiatra

Francesco Alberto Dallari, medico neurologo e geriatra

Paolo Schicchi, medico chirurgo

Avv. Chiara Pernechele

Francesco Oliviero, medico psichiatra e pneumologo

Attilio Cavezzi, medico chirurgia vascolare

Avv. Giuseppe Miano

Giorgio Minasi, medico legale

Giuseppa Maria Pace, infermiera

Riccardo Rizzo, medico chirurgo specialista in odontostomatologia

Elena Tagliaferri, presidente associazione Arcadia

Marco Billeci, maresciallo maggiore CC in congedo e segretario del Coordinamento 15 Ottobre

Claudia Righetti, coordinatrice responsabile sezione di Verona del Comitato la Gente come Noi

Laura Abrigo, fisioterapista

Sandro Sanvenero, medico odontoiatra

Avv. Fabrizia Vaccarella

Silvia Pinna

Corrado Ceschinelli, sociologo e naturopata

Avv. Stefano Galeani, presidente dell’associazione Diritti Umani e Salute

Stefano Bulla

Silvia Pinna, specialista sviluppo business internazionale

Avv. Giuseppe Miano

Ernesto Fantoni, dirigente

Maria Antonietta Bàlzola, medico chirurgo

Bruna Maccarrone, psicologa e psicoterapeuta

Maurizio Ciarfuglia, medico chirurgo

Angela Galassi, sanitario libero professionista

Paola Palesa, medico ginecologo

Avv. Rosa Michela Rizzi

Sabrina Lusuardi, presidente comitato Diritti e Libertà

Claudio Pagliara, medico oncologo e presidente associazione Medicina Olistica Nazionale

Turrini Maria Teresa, medico nefrologo e presidente del Comitato Sanitari Arezzo

Daniela Bortolin, medico chirurgo

Lucia Canepa, referente di Resistere per Esistere di Sanremo

Luisa Memore, medico chirurgo

Salvatore Tindaro, medico chirurgo

Stefania Soldano, medico chirurgo

Pasquale Smurra, odontoiatra

Maria Costanza Calia, medico chirurgo

Manuela Consalvi, medico anestesista e rianimatore

Alessandra Corato, medico cardiologo

Marco Testa, medico anestesista e rianimatore

Emanuela Giaccaglia, fisioterapista

Vito Maurizi, docente

Laura Sylwia Verdenelli, operatore socio sanitario

Silvano Umberto Tramonte, medico chirurgo – past President e Consigliere Direttivo EUNOMIS

Enrica Tedino

Avv. Tiziana Vigni, presidente dell’associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Erika Tedino, redattrice

Monia Bardi, erborista

Valter Bucelli, insegnante

Roberto Botti, perito edile

Luciano Guidi

Gigliola Pucci

Silvia Russo

Lucia Pasquinelli

Mania Bundu

Monica Affortunati, docente

Mario Frusi, medico chirurgo

Avv. Irene della Rocca

Vincenzo Simonetti, medico chirurgo

Andrea Bertelli Motta

Fiorenzo Carlino, medico fisiatra

Avv. Michela Melograni

Avv. Francesco Golinelli

Leonardo Guerra, consulente già dirigente d’azienda

Avv. Chiara Pernechele, presidente Comitato Diritti Umani di Padova

Giorgio Carta, medico chirurgo

Avv. Francesco Caronia

Norma Gaudio, impiegata

Nicola Bollati, presidente associazione K.A.O.S. Onlus

Davide Marani, medico chirurgo

Magda Radassao, medico chirurgo

Clementina Peris, medico ginecologo

Fiorella Amicucci, casalinga

Sabino Paciolla, blogger

Paolo Fangucci, odontoiatra

Alberto Libero, odontoiatria

Fontana Simona, medico psicoterapeuta

Nicola Simonella, fisioterapista

Davor Antonucci, docente universitario

Nadia Rapaccioni, infermiera

Donatella Contini, pensionata

Rosalba Rombaldoni, PhD, ricercatrice in ambito economico

Manlio Milano, medico chirurgo

Medena Masini, psicologa

Avv. Paolo Panucci

Galgano Palaferri, presidente #UpL_UnionePerLeLibertà

Oriana Mosca, ricercatrice in psicologia sociale

Beatrice Marinelli, discipline economiche e sociali e portavoce Coordinamento Comitati Guariti

Avv. Nicolina Bellardita

Nicoletta Dolci, tecnico di laboratorio

Francesca Vestita, sanitaria

Marco Milanesio, professore associato in chimica fisica

Paola Persichetti, docente

Maurizio Mortaro, perito metalmeccanico

Agnese Ronca, medico chirurgo

Luca Mortaro, docente

Paolo Mortaro, biologo

Avv. Francesca Zamporlini

Stefano Mortaro, funzionario relazioni internazionali

Emanuela Cimignoli, medico chirurgo

Maria Mortaro, docente

Pietro Mortaro, commerciante

Andrea Mortaro, ristoratore

Alessandro Perugini, operaio

Claudia Cascioli, impiegata

Franco Ronca, docente

Alice Fernandez, docente

Antonella Persichetti, docente

Luca Garbini, docente

§§§

