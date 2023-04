Fifa, Calciatori Morti dopo il Siero: 300% in Più Rispetto ai 12 Anni Precedenti…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa inchiesta, pubblicata da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, e che dovrebbe risvegliare l’interesse di qualcuno: che so, politici, giornalisti, autorità scientifiche…va be’, buona lettura e diffusione.

§§§

I calciatori FIFA che sono “morti improvvisamente” nell’anno successivo all’introduzione del vaccino COVID sono stati il 300% in più rispetto alla media precedente di 12 anni

Una ricerca approfondita ha rivelato che nel 2021 i decessi di calciatori professionisti dovuti a problemi cardiovascolari sono raddoppiati ogni tre mesi, con un numero di calciatori “morti improvvisamente” nel dicembre 2021 pari alla media annuale dei 12 anni precedenti.

Ciò significa che in un solo mese sono morti improvvisamente tanti giocatori quanti ne erano morti in media in un anno intero. In totale, i decessi tra i calciatori professionisti nel 2021 sono stati 4 volte superiori al tasso medio registrato tra il 2009 e il 2020.

La tabella seguente mostra il numero totale di decessi in partite di calcio Fifa e di decessi in partite di calcio cardiovascolari maschili avvenuti ogni anno dal 2009.

I dati contenuti nella tabella sono stati ricavati dai siti seguenti:

-https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/

http://www.dvdbeaver.com/health/why.htm

https://peckford42.wordpress.com/2021/12/04/revelation-2021-high-profile-soccer-figures-players-footballers-forcing-conversation-after-three-more-soccer-players-collapse-in-three-days/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playinghttps://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac

I dati mostrano che i calciatori professionisti sono morti per problemi cardiovascolari durante le partite (gare o allenamenti) a un tasso 4 volte superiore alla media registrata tra il 2009 e il 2020.

I dati rivelano inoltre che nel 2021 il numero di decessi dovuti a problemi cardiovascolari è più di 15 volte superiore a quello registrato nel 2020.

Ma la cosa più preoccupante è che il numero di decessi nel dicembre 2021 è stato 3,5 volte superiore a quello dell’intero 2020 e che il numero di decessi nel dicembre 2021 (7) è quasi pari alla media annuale degli ultimi 12 anni (7,8 all’anno).

E il problema reale è questo…

I decessi per cause cardiovascolari tra i calciatori professionisti raddoppiano ogni trimestre. Quindi, entro la fine del 2022, potrebbero essere saliti a 320 a trimestre (40, 80, 160, 320), ma non abbiamo ancora accesso a questi dati. Il consiglio dato ai calciatori che collassano ma sopravvivono è di interrompere ogni attività faticosa per 3 mesi.

Questi dati rivelano che tutti gli atleti vaccinati contro la Covid-19 dovrebbero fare la stessa cosa.

La nostra indagine sui dati disponibili mostra che nel 2021 i decessi per cause cardiovascolari in partite di calcio professionistico a livello mondiale sono stati superiori del 300% rispetto alla media di 12 anni, con un numero di decessi verificatisi nel solo dicembre 2021 pari alla media 2009-2020.

Le autorità competenti hanno svolto ulteriori indagini prima che fosse troppo tardi?

Certo che no.

§§§

